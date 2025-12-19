Mercado de fichajes: el Manchester United se reúne con Vinícius Jr; Salah, Nico Williams y más

El mercado comienza a calentarse antes de tiempo y los movimientos que se cocinan en silencio prometen sacudir a Europa. Desde clubes históricos que preparan ofertas millonarias, hasta decisiones internas que podrían cambiar el rumbo de figuras consolidadas, las señales están sobre la mesa. Hay reuniones discretas, contratos con letras pequeñas y jóvenes talentos en la mira de varios gigantes. Inglaterra y España concentran el ruido, pero no todo es lo que parece. Algunas decisiones marcarán el próximo verano mucho antes de que llegue.

Premier League

El Liverpool prepara una oferta de 95 millones de euros por el extremo del Athletic Club, Nico Williams, a quien considera un objetivo clave de cara a 2026. (Fuente: Fichajes)

El contrato de Mohamed Salah con el Liverpool incluiría un acuerdo de caballeros que permitiría su salida al final de la temporada, punto clave en la reciente renovación firmada este año. (Fuente: Steve Kay)

El Manchester United planea una doble operación valorada en 194 millones de euros para fichar al extremo del Bournemouth, Antoine Semenyo, y al mediocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson. Sin embargo, el Manchester City estaría dispuesto a hacer todo lo posible para intervenir y frustrar ambos traspasos. (Fuente: Mark Brus)

La Juventus rechazó una propuesta de intercambio del Arsenal que contemplaba la llegada de Gabriel Jesus a Turín a cambio de Jonathan David. El historial de lesiones del delantero brasileño generó demasiadas dudas en el club italiano. (Fuente: TuttoJuve)

El Al Hilal está dispuesto a vender a Rúben Neves en enero. El Manchester United y Newcastle ya han establecido contacto para explorar un posible fichaje. (Fuente: TEAMtalk)

El Chelsea busca cerrar en enero el fichaje del delantero de River Plate, Ian Subiabre, luego de que el jugador rechazara renovar su contrato y rompiera relaciones con el club argentino. El FC Barcelona también analiza la situación. (Fuente: El Intransigente)

El Tottenham podría reactivar su interés por el extremo del Manchester City, Savinho, tras un intento fallido durante el verano. (Fuente: David Ornstein)

Además, Tottenham y Manchester United se han acercado al Köln para preguntar por el extremo de 19 años Said El Mala. (Fuente: BILD)

El Arsenal, el Aston Villa, el Brighton, el Manchester United y el Napoli compiten por el mediocampista del Olympiacos, Christos Mouzakitis, cuyo club solo aceptaría ofertas superiores a los 25 millones de euros. (Fuente: Area Napoli)

Directivos del Manchester United se reunieron recientemente con Vinícius Junior para manifestarle su intención de convertirlo en su próxima gran estrella. El club inglés estaría dispuesto a cumplir sus exigencias salariales, a diferencia del Real Madrid. (Fuente: El Nacional)

El West Ham está cerca de acordar la cesión de Niclas Füllkrug al AC Milan, con una opción de compra cercana a los 10 millones de euros. (Fuente: Corriere dello Sport)

LaLiga

Pese a tener acordados los términos de una cesión al Lyon, el Real Madrid duda sobre la salida de Endrick en enero, al considerar que el joven brasileño todavía puede tener un rol en el equipo. (Fuente: Defensa Central)

Ante el interés de clubes de la Premier League, Nico Williams estaría priorizando un posible fichaje por el Real Madrid, con la intención de llegar al Bernabéu a partir del próximo verano. (Fuente: Fichajes)

El Barcelona valora seriamente la opción de fichar a Mason Greenwood, una operación que podría alcanzar los 100 millones de libras. (Fuente: TEAMtalk)

El Girona ha reactivado su interés por Claudio Echeverri, mediocampista del Manchester City, quien regresará en enero tras una cesión poco satisfactoria con el Bayer Leverkusen. (Fuente: Cadena SER)

Robert Lewandowski quedó satisfecho con la propuesta presentada por el Chicago Fire, aunque no tiene prisa por definir su futuro mientras espera una resolución sobre su contrato con el Barcelona. (Fuente: Mundo Deportivo)

