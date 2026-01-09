Mercado de fichajes: el Manchester United va por Rodrygo; Alexander-Arnold, Marc Guéhi y más

El mercado comienza a moverse en silencio, pero las señales ya están sobre la mesa. Clubes grandes, decisiones estratégicas y nombres que pueden alterar el equilibrio de la temporada aparecen en el radar antes de lo esperado. Hay defensas codiciados, extremos con precio de élite, entrenadores que influyen desde la sombra y oportunidades que no durarán mucho tiempo. La Premier League y LaLiga concentran las miradas, mientras varias piezas clave están a punto de cambiar de lugar. Todo está conectado, y nada es casualidad.

Premier League

El Manchester City considera que se adelantó al Liverpool en la carrera por fichar al defensa central del Crystal Palace, Marc Guéhi, aunque ahora el Arsenal también se sumó al interés por el jugador inglés. (The Mirror)

Newcastle United v Crystal Palace - Premier League | Sebastian Frej/GettyImages

Para intentar convencer al Crystal Palace de venderlo de inmediato, el Manchester City estaría dispuesto a presentar una oferta de 20 millones por Guéhi, cuyo contrato termina al final de la temporada. (Football Insider)

El nuevo entrenador del Chelsea, Liam Rosenior, pidió al club intentar el fichaje del lateral derecho del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold. (Fichajes)

El Ajax es el equipo más reciente en explorar un posible préstamo por el mediocampista del Manchester United, Manuel Ugarte. (Voetbal International)

El Liverpool escuchará ofertas de 12 millones de euros por el extremo Federico Chiesa, pero solo lo venderá cuando Mohamed Salah regrese de la Copa Africana de Naciones. La Juventus sigue interesada en el italiano. (Torino Cronaca)

El defensa del Chelsea, Axel Disasi, fue ofrecido recientemente al AC Milan. La Roma también está interesada y buscaría ficharlo de manera definitiva. (Calciomercato)

El Arsenal, el Bayern Múnich y el Paris Saint-Germain compiten por el fichaje del extremo del RB Leipzig, Yan Diomande. (Fichajes) Sin embargo, el Leipzig no planea venderlo y exigiría al menos 120 millones de euros. El Liverpool, el Manchester United y el Tottenham también siguen de cerca la situación. (TEAMtalk)

El Manchester City está listo para competir con el Newcastle United por el lateral derecho del Brentford, Michael Kayode. (Fichajes)

Luis Enrique, actual entrenador del PSG, podría convertirse en el próximo técnico del Manchester United y, de concretarse, buscaría el fichaje del extremo del Real Madrid, Rodrygo. (Defensa Central)

LaLiga

El Real Madrid ha seguido de cerca al mediocampista del Brighton & Hove Albion, Carlos Baleba, pero frenó su interés por su precio, superior a los 85 millones de euros. Ese dinero podría destinarse al fichaje de Vitinha, del PSG. (Defensa Central)

South Africa v Cameroon - Round Of 16 - Africa Cup Of Nations | DeFodi Images/GettyImages

El traspaso del defensa del Borussia Dortmund, Nico Schlotterbeck, al Real Madrid toma fuerza, aunque el Barcelona también lo tiene en la mira. (BILD)

Tanto el Barcelona como el Real Madrid creen que siguen en la carrera por Marc Guéhi, quien estaría interesado en jugar en LaLiga. (TEAMtalk)

El Barcelona recibió una oferta de 50 millones de euros del Liverpool por el extremo Roony Bardghji. (Fichajes)

Las conversaciones entre el Barcelona y el Girona por el préstamo del portero Marc-André ter Stegen avanzan de forma positiva. (Mundo Deportivo)

El mediocampista del Bayern Múnich, Leon Goretzka, fue señalado por Hansi Flick como un posible objetivo del Barcelona, ante la cercanía del final de su contrato en Alemania. (Sky Germany)

El Newcastle recibió la oportunidad de fichar a Óscar Mingueza, del Celta de Vigo, quien entra en los últimos seis meses de contrato. El Aston Villa y el West Ham United también están interesados. Una oferta de 8 millones cerraría el traspaso. (Daily Mail)

El Real Madrid también recibió la opción de fichar a Óscar Mingueza y analiza incorporarlo como agente libre en verano. (Defensa Central)

