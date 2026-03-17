Mercado de fichajes: el nuevo objetivo prioritario del Real Madrid; Casemiro, Enzo Fernández y más

Los grandes clubes de LaLiga y la Premier League ya se encuentran buscando refuerzos de cara a la temporada 2026/2027. Clubes como el FC Barcelona, el Real Madrid, el Manchester City y el Manchester United, por nombrar algunos, se encuentran trabajando para cerrar grandes fichajes en el mercado de verano.

A continuación te presentamos algunos de los movimientos que suenan con más fuerza.

Publicado originalmente en SI FC.

Premier League

El Manchester United está dispuesto a ofrecer al Barcelona un descuento por el extremo Marcus Rashford, actualmente cedido en el conjunto blaugrana. Esto depende de una condición: que los culés les den la oportunidad de fichar al centrocampista Marc Casadó a cambio. Los "Red Devils" aceptarían un intercambio que incluya solo 10 millones de euros en efectivo. (Fuente: El Nacional)



FC Barcelona v F.C. Copenhagen - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD8 | Quality Sport Images/GettyImages

Mientras tanto, el Manchester United está listo para intentar convencer a Casemiro de que permanezca en Old Trafford después de este verano con la oferta de un nuevo contrato. (Fuente: TEAMtalk)

El Manchester City ha puesto fin a su interés por el delantero del Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, dejando al Chelsea solo en la carrera por su fichaje. (Fuente: MediaFoot)

Se le ha advertido al Liverpool que deberá pagar más de 84 millones de euros para fichar al centrocampista del Crystal Palace, Adam Wharton. Los "Eagles" tienen la esperanza de retener a su internacional inglés. (Fuente: Football Insider)

El delantero del Club Brujas, Nicolò Tresoldi, es un objetivo para el Arsenal, el Atlético de Madrid y el Barcelona. (Fuente: SPORT BILD)

Mykhailo Mudryk podría pasar la próxima temporada cedido en el Estrasburgo si el extremo del Chelsea recibe el visto bueno para volver al fútbol tras un control antidopaje fallido. (Fuente: L’Équipe)

El Aston Villa y el Everton buscarán fichar a Jack Grealish este verano, mientras el extremo se prepara para buscar una salida permanente del Etihad Stadium. (Fuente: Sports Boom)

También se vincula con una salida del Manchester City al defensa central Nathan Aké. Tanto el AC Milan como el Inter están tras su fichaje. (Fuente: CaughtOffside)

LaLiga

El Bayern Múnich podría verse tentado a vender al extremo Michael Olise, objetivo del Real Madrid, si recibiera una oferta estratosférica de 160 millones de euros. (Fuente: SPORT BILD)

Leverkusen vs Bayern Munich - 1.Bundesliga | NurPhoto/GettyImages

El PSG es la mayor amenaza en la búsqueda por contratar a Olise. Se podría presentar una oferta de más de 120 millones de euros este verano, mientras el equipo francés se prepara para separar sus caminos de Ousmane Dembélé. (Fuente: El Nacional)

El centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández, ha surgido ahora como el principal objetivo de fichaje del Real Madrid después de que su salida de Stamford Bridge se convirtiera en una posibilidad. (Fuente: Fichajes)

João Cancelo espera unirse al Barcelona de forma permanente este verano y está dispuesto a reducir drásticamente sus pretensiones salariales para favorecer el movimiento. (Fuente: SPORT)

Desde Portugal informan que el FC Barcelona tendría en la mira al extremo Schjelderup. Varios ojeadores del club azulgrana estuvieron en el partido del Benfica para ver al jugador. (Fuente: O Jogo)

El Real Madrid exigirá una cifra cercana a los 50 millones de euros para vender al centrocampista Eduardo Camavinga, quien es un objetivo para el Liverpool. (Fuente: Football Insider)

El Atlético de Madrid está dispuesto a pagar 100 millones de euros para fichar al delantero del Marsella, Mason Greenwood, en una operación que beneficiaría económicamente al Manchester United. (Fuente: Fichajes)

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