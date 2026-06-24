Mercado de fichajes: el plan del Real Madrid para fichar a Erling Haaland; Aurélien Tchouaméni, Harry Kane y más

Falta una semana para que el mercado de fichajes del futbol europeo abra de manera oficial, pero los grandes clubes de la Premier League y LaLiga ya tienen avanzados varios fichajes de cara a la temporada 2026/2027.

No es ninguna sorpresa que el Real Madrid, el Barcelona, el Arsenal y el Manchester City, por mencionar solamente a algunos clubes, se disputen a los futbolistas más prometedores del orbe.

A continuación te contamos qué movimientos se podrían concretar en las próximas semanas, de acuerdo con los reportes de la prensa internacional.

Publicado originalmente en SI FC.

Premier League

El Liverpool y el Paris Saint-Germain han llegado a un acuerdo sobre las condiciones personales con el extremo del RB Leipzig, Yan Diomande. Sin embargo, el club parisino no ha concretado su interés debido a las dudas sobre su precio. (Fuente: Media Foot)

El Manchester United ha mostrado un gran interés en fichar al centrocampista Aurélien Tchouaméni del Real Madrid, que está considerando vender al jugador en contra de su voluntad. (Fuente: Gianluigi Longari)

Mientras tanto, el Chelsea también se ha sumado a la puja por Tchouaméni a petición del exentrenador del Real Madrid, Xabi Alonso. (Fuente: Fichajes)

France v Iraq - FIFA World Cup 2026 - Group I | Anadolu/GettyImages

Tanto el Chelsea como el Manchester United siguen de cerca al centrocampista del Bournemouth y de la selección estadounidense, Tyler Adams. Una oferta de 40 millones de dólares podría tentar al Bournemouth a venderlo. (Fuente: CaughtOffside)

El hecho de que Felix Nmecha sea canterano ha hecho que el centrocampista del Borussia Dortmund se convierta en uno de los objetivos más codiciados del Liverpool, el Manchester City y el Manchester United. (Fuente: BILD)

El Porto pide 51 millones de dólares por el extremo William Gomes. En la Premier League, entre sus pretendientes se encuentran el Arsenal, el Manchester United y el Newcastle United, mientras que la Juventus y la Roma también están interesadas en ficharlo. (Fuente: Asromalive)

El recién ascendido equipo de la Liga Pro Saudí ofrece al Arsenal 23 millones de dólares por el extremo Leandro Trossard, con un salario anual equivalente a la mitad de esa cantidad para el belga. (Fuente: Het Belang van Limburg)

El Chelsea, el Manchester United y el Tottenham Hotspur siguen de cerca al delantero del Sunderland, Brian Brobbey, en el Mundial con los Países Bajos. (Fuente: TEAMtalk)

El Inter se enfrenta a una fuerte competencia del Chelsea por el lateral derecho del Atalanta, Marco Palestra. (Fuente: The Athletic)

A pesar del interés del Manchester United, el Borussia Dortmund no se preocupa por la posible marcha del defensa Waldemar Anton este verano y planea intentar renovar su contrato. (Fuente: Ruhr Nachrichten)

El Newcastle lidera actualmente la puja por el centrocampista del AZ Alkmaar, Kees Smit, por delante del Chelsea, el Liverpool y el Tottenham. (Fuente: TEAMtalk)

El Aston Villa ha presentado una oferta de 10 millones de dólares para fichar al lateral derecho del Flamengo, Emerson Royal, exjugador del Barcelona y el Tottenham. (Fuente: ESPN)

LaLiga

El Barcelona se ha puesto en contacto con el delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, para un posible traspaso este verano, pero el capitán de la selección inglesa rechazó rápidamente la oferta. (Fuente: SPORT)

El Atlético de Madrid ha descartado vender a Julián Álvarez al Barcelona por "una cuestión de honor". En cambio, esperan venderlo al Arsenal en un trueque que involucre al delantero de los Gunners, Viktor Gyökeres. (Fuente: COPE)

Sin embargo, a muchos en el Arsenal les preocupa el elevado coste que supondría para Álvarez. El Barcelona le ofrece el mismo salario de 21 millones de dólares anuales que a Lamine Yamal, lo que supone más de un 30% más que la oferta del Arsenal. (Fuente: Diego Torres Romano)

Álvarez quiere fichar por el Barcelona y ambas partes ya han llegado a un acuerdo sobre las condiciones personales. (Fuente: La Vanguardia)

Si el Real Madrid vende al extremo Vinícius Júnior, utilizará los fondos para intentar fichar al delantero del Manchester City, Erling Haaland. (Fuente: SPORT)

2026 World Cup - Norway - Senegal | picture alliance/GettyImages

El precio de 23 millones de dólares que pide el Real Madrid por el lateral izquierdo Fran García es demasiado alto para sus pretendientes, incluido el Real Betis. (Fuente: Sergio Valentín)

El Barcelona y el Real Madrid se preparan para disputarse el fichaje del centrocampista de la Roma, Neil El Aynaoui. (Fuente: El Nacional)

Nico Paz, una vez que regrese al Real Madrid en los próximos días, estará valorado en 69 millones de dólares. (Fuente: Sky Italia)

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