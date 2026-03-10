Mercado de fichajes: el Real Madrid busca llevarse a una joya del Arsenal; Sandro Tonali, Alejandro Balde y más

El mercado de fichajes europeo comienza a encenderse con movimientos que podrían redefinir las plantillas de los clubes más importantes del continente. Mientras el Manchester United prepara una inversión millonaria cercana a los 100 millones de euros para renovar su mediocampo, el Real Madrid y el Barcelona mantienen la mira puesta en jóvenes promesas y piezas clave de la Premier League.

A continuación, repasamos los rumores y negociaciones que marcan la agenda de este verano.

Premier League

Aunque el técnico Liam Rosenior es un gran admirador, la directiva del Chelsea no considera intocable al centrocampista Andrey Santos y escucharía ofertas por el internacional brasileño. El Manchester United lidera la carrera por su fichaje, pero la Juventus está atenta. (Fuente: NTVASCAÍNOS)

Andrey Santos | Chelsea Football Club/GettyImages

Sin embargo, es Bruno Guimarães, del Newcastle United, quien encabeza la lista de candidatos del Man Utd para sustituir a Casemiro. Las "Urracas" intentan blindarlo con un nuevo contrato, pero se preparan para una oferta de unos 100.5 millones de euros. (Fuente: CaughtOffside)

El Arsenal está considerando desprenderse del extremo Leandro Trossard este verano. Tanto el Aston Villa como el Newcastle han expresado interés. (Fuente: Sports Boom)

El Liverpool está preparando una oferta de 87.1 millones de euros para fichar al defensa central del Nottingham Forest, Murillo, quien también está siendo seguido por el Man Utd. (Fuente: Sébastien Vidal)

El centrocampista del Mónaco, Lamine Camara, está siendo considerado por el Liverpool de cara al mercado de fichajes de verano. (Fuente: Ekrem Konur)

Por otro lado, el Liverpool ha programado reuniones con los agentes de Caleb Yirenkyi, centrocampista de 20 años del Nordsjælland, aprovechando el parón internacional de marzo. (Fuente: Anfield Watch)

Aunque siguen de cerca la situación, el Chelsea no tiene planes inmediatos para fichar al centrocampista del Estrasburgo, Valentín Barco, este verano. (Fuente: Ben Jacobs)

LaLiga

Ojeadores del Real Madrid presenciaron la derrota del Newcastle por 3-1 ante el Man City en la quinta ronda de la FA Cup este fin de semana, interesados en observar el desempeño del centrocampista Sandro Tonali. (Fuente: The Sun)

El lateral izquierdo del Arsenal, Myles Lewis-Skelly, también está siendo seguido por el Real Madrid. El joven lateral, que fue centrocampista durante sus años en la academia, está frustrado por sus limitados minutos en el Emirates. (Fuente: Fichajes)

Myles Lewis-Skelly | Stuart MacFarlane/GettyImages

A pesar de los informes que indican lo contrario, el Barcelona no ha mantenido conversaciones con el Man Utd sobre la venta del lateral izquierdo Alejandro Balde, quien es considerado un jugador clave en el Camp Nou. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Barcelona está listo para rejuvenecer su defensa y aceptaría ofertas de solo 30 millones de euros por la venta de Ronald Araujo, pero incluso ese bajo precio de salida no resulta atractivo para pretendientes como el Bayern Múnich, el Inter de Milán, el Liverpool, el Newcastle y el PSG. (Fuente: El Nacional)

El Real Madrid podría reemplazar al lateral derecho Dani Carvajal este verano y está interesado en Kyriani Sabbe, de 21 años, del Club Brujas. (Fuente: Defensa Central)

El Barcelona ha mantenido conversaciones con los representantes del extremo del Estrasburgo, Gessime Yassine, quien ha llamado la atención desde su llegada en enero. (Fuente: Africafoot)

Otras ligas

La Juventus está interesada en el centrocampista del Manchester City, Bernardo Silva, pero el Paris Saint-Germain ha expresado su deseo de hacerse con el internacional portugués mediante una transferencia gratuita. (Fuente: Football Insider)

Fabián Ruiz están en conversaciones para prolongar su contrato con el PSG hasta 2029, sin embargo, la intención del jugador es volver en algún momento a vestir la camiseta del Betis. (Fuente: Mundo Deportivo)

