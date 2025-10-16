Mercado de fichajes: el Real Madrid busca un intercambio por Fabián Ruiz; Vinícius, Gabriel Jesus, Oyarzabal y más

Los clubes constantemente buscan pulir sus plantillas y por eso el mercado de fichajes no para.

Incluso durante estas semanas en las que la actividad oficial se detuvo por la fecha FIFA, los rumores de posibles transferencias y movimientos continúan, de cara a la reanudación de las diferentes ligas alrededor de Europa.

Estos son las noticias y rumores más importantes de hoy.

PREMIER LEAGUE

El Manchester United prioriza el fichaje de la estrella del Crystal Palace, Adam Wharton, en lugar de Carlos Baleba, del Brighton & Hove Albion, en 2026. Sin embargo, la competencia será feroz. (Fuente: INews).



Por su parte, Pep Guardiola también es un gran admirador de Wharton, quien cree que puede ser el sustituto ideal de Rodri en el Manchester City. (Fuente: Fichajes)

El Arsenal le ha dejado claro a Gabriel Jesus que es libre de dejar el club en cuanto comience el mercado de fichajes de enero, pero el brasileño aún no está listo para dejar la élite europea, desmintiendo las afirmaciones sobre su traspaso al Palmeiras o al Flamengo. (Fuente: ESPN Brasil)

El Manchester United ha identificado al delantero del Al Qadsiah, Mateo Retegui, como un posible objetivo para el equipo. El máximo goleador de la Serie A de la temporada pasada podría costar hasta 75 millones de dólares. (Fuente: Telegrafi). La llegada de Retegui podría verse facilitada por la salida de Joshua Zirkzee.



El West Ham United está interesado en el delantero holandés, cuyo precio se estima en casi 40 millones de dólares. (Fuente: Football Insider)

El Chelsea se prepara para rivalizar con el Real Madrid y el Bayern Múnich por el prestigioso central del Nottingham Forest, Murillo. (Fuente: Fichajes)

El Liverpool se ha sumado a la lista de pretendientes que compiten por el codiciado fichaje de Morgan Rogers. Se espera que el Aston Villa exija más de 90 millones de dólares por un jugador que también es deseado por el Paris Saint-Germain y el Chelsea. (Fuente: Fichajes)

Nico Williams se vuelve protagonista indiscutible del mercado: el Liverpool prepara una oferta millonaria para fichar al extremo del Athletic Club, con la ambición de formar un tridente ofensivo de ensueño junto a Florian Wirtz, Alexander Isak y Mohamed Salah. (Fuente: Fichajes)

LALIGA

En lugar de uno de los muchos nombres estrella que se barajan, el Barcelona está considerando seriamente fichar al delantero de la Real Sociedad, Mikel Oyarzabal, como sucesor de Robert Lewandowski. (Fuente: Fichajes)

La insistencia de Vinicius Junior en una prima de fichaje de 23 millones de dólares ha sido el principal obstáculo en las negociaciones de su ampliación de contrato con el Real Madrid. (Fuente: Le Journal du Real)

El Barcelona está pensando en fichar al centrocampista del Atlético de Madrid, Pablo Barrios. (Fuente: Fichajes)

SERIE A

El Real Madrid se prepara para sumergirse en las turbulentas aguas del traspaso de Kenan Yıldız. La joven estrella de la Juventus despierta el interés de equipos como el Manchester United, el Chelsea, el Liverpool y el Arsenal, pero el Madrid muestra su habitual confianza. (Fuente: Defensa Central)

Kim Min Jae fue fichado por 50 millones para el Bayern Múnich desde el Napoli, pero el defensa surcoreano no ha recuperado su mejor versión y ahora suenan llamados desde Italia para que regrese a la Serie A. (Fuente: Fichajes)

La Juventus pone precio a la salida de Koopmeiners. El centrocampista neerlandés se ha convertido en el objetivo de varios grandes clubes: La dirección deportiva de la Juventus valora seriamente desprenderse de él si llega una oferta cercana a los 35 millones de euros, cifra que permitiría evitar una pérdida económica significativa respecto a su fichaje original. (Fuente: Fichajes)

LIGUE 1

En su búsqueda de Endrick, el PSG está dispuesto a ofrecer a Fabián Ruiz. Se cree que Xabi Alonso es fan del influyente centrocampista español, pero no está dispuesto a perder su número 9.

(Fuente: Defensa Central)

BUNDESLIGA

Domenico Tedesco, técnico del Fenerbahçe, ha solicitado personalmente a su directiva el fichaje de Leon Goretzka, ante la incertidumbre que le genera no tener continuidad en el conjunto bávaro, aunque su intención sería pelearla hasta último momento. (Fuente: Fanatik)

