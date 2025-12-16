Mercado de fichajes: el Real Madrid se suma a la puja por una figura de la Juventus; Mohamed Salah, Rashford y más

El mercado de fichajes de invierno es un momento decisivo en el calendario del fútbol profesional. Funciona como la gran ventana de oportunidad para que los clubes hagan ajustes profundos y potencien sus plantillas, con el objetivo final de ser más agresivos y competitivos en la segunda mitad de la temporada.

Repasamos los traspasos y rumores que definirán la temporada de los grandes clubes en LaLiga y la Premier League.

Premier League

El futuro de Mohamed Salah en el Liverpool sigue sin estar claro. El extremo ha recibido interés de clubes de la Major League Soccer, la Ligue 1, la Serie A, la Bundesliga y LaLiga, pero ninguno ha podido satisfacer sus demandas salariales. Un cambio a Arabia Saudita, donde podría ganar más de 1.17 millones de euros por semana se considera la opción más probable. (Fuente: TEAMtalk)

Liverpool v Brighton & Hove Albion - Premier League | Liverpool FC/GettyImages

El defensa central Ibrahima Konaté también podría salir del Liverpool. Dado que el Inter de Milán está explorando un movimiento en enero, los 'Reds' estarían dispuestos a venderlo por solo 15 millones de euros para evitar que se marche gratis el próximo verano. (Fuente: L'Interista)

El lateral derecho del Crystal Palace, Daniel Muñoz, podrá elegir entre los clubes de élite de Inglaterra. El Liverpool es el último en expresar interés, uniéndose al Chelsea, el Manchester City y el Manchester United en la carrera por su firma. (Fuente: CaughtOffside)

Por otra parte, la búsqueda de un nuevo lateral derecho por parte del Manchester United ha llevado a los ojeadores a observar a Maxi Araújo del Sporting CP, Samuel Dahl del Benfica, Arsène Kouassi del Lorient y Joaquin Seys del Club Brugge. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal sigue de cerca al joven defensor del Real Madrid, Víctor Valdepeñas, quien está siendo alineado para un traspaso al Emirates Stadium el próximo verano. (Fuente: ESPN Deportes)

El Tottenham podría perder al joven extremo Yang Min-hyeok ante el Real Madrid, que ha quedado impresionado por las actuaciones del joven de 19 años cedido en el Portsmouth. (Fuente: Fichajes)

El AC Milan ha acordado términos con el delantero del West Ham United, Niclas Füllkrug, para un acuerdo de cesión de seis meses y ahora está tratando de convencer a los 'Hammers'. (Fuente: Calciomercato)

El Chelsea y el Manchester City han mantenido conversaciones con el padre del defensa del Bayern Múnich de 16 años, Cassiano Kiala, aclamado por muchos dentro del club como uno de sus mejores talentos. (Fuente: The Mirror)

LaLiga

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se mantiene firme en que el club no cumplirá con el precio de venta de 90 millones de euros del Crystal Palace por el centrocampista Adam Wharton. (Fuente: Defensa Central)

Marcus Rashford ha advertido al Barcelona que no tiene intención de aceptar un recorte salarial significativo para completar un movimiento permanente al club una vez que expire su cesión del Manchester United el próximo verano, ya que sus demandas son actualmente significativamente más altas de lo que el Barça está preparado para ofrecer. (Fuente: El Nacional)

FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Pedro Salado/GettyImages

El Borussia Dortmund está preparado para exigir 50 millones de euros por el defensa central Nico Schlotterbeck. El Barcelona está luchando por superar al Bayern Múnich y al Liverpool por su firma. (Fuente: BILD)

El Charlotte FC está buscando convertir al delantero del Atlético de Madrid, Antoine Griezmann, en la próxima superestrella de la MLS, pero enfrenta una competencia significativa ente el poderoso club emiratí Al Wahda. (Fuente: Fichajes)

El Real Madrid es el último equipo en expresar interés en el extremo de la Juventus, Kenan Yıldız, cuyas tensas negociaciones contractuales también están siendo observadas por Arsenal y Chelsea. (Fuente: La Stampa)

