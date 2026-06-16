Mercado de fichajes: Enzo Fernández sería el próximo bombazo del Real Madrid; Darwin Núñez, Marcus Rashford y más

Los grandes clubes de la Premier League y LaLiga ya se encuentran cerrando sus nuevos fichajes para la temporada 2026/2027. Equipos como el Real Madrid, el FC Barcelona y el Manchester United ya han concretado algunos movimientos para fofrtalecer sus plantillas y cumplir con sus objetivos en la campaña entrante.

A continuación te presentamos los fichajes que suenan con más fuerza, de acuerdo con los reportes de varios medios de comunicación.

Publicado originalmente en SI FC.

Premier League

El Chelsea podría rivalizar con el Manchester United e intentar volver a fichar al lateral izquierdo del Newcastle United, Lewis Hall, como reemplazo de Marc Cucurella, después de haber enfriado su interés en Nathaniel Brown, del Eintracht Frankfurt, con destino al Bayern Múnich. (Fuente: TEAMtalk)

Darwin Núñez ha llegado a un acuerdo para regresar al Liverpool en una transferencia gratuita este verano mientras se prepara para la rescisión de su contrato con Al Hilal, pero ha pedido retrasar la confirmación del movimiento hasta después del Mundial. (Fuente: Carvé Deportiva)

Liverpool FC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD5 | NurPhoto/GettyImages

Federico Chiesa no quiere dejar el Liverpool este verano y espera demostrar su valía con el nuevo entrenador Andoni Iraola. (Fuente: Mirko Di Natale)

Un jugador que podría dejar el Liverpool es el centrocampista Curtis Jones. El Inter, gigantes de la Serie A, planea vender el mediocampista Davide Frattesi a Nottingham Forest y reinvertir los fondos en un acuerdo por Jones por valor de 29 millones de dólares. (Fuente: Tuttosport)

El Arsenal, el Chelsea y el Manchester United temen que sus objetivos en la Premier League vean dispararse sus valores en respuesta a la oferta de 162 millones de dólares del Manchester City por el mediocampista del Forest Elliot Anderson. (Fuente: El Telégrafo)

Anticipándose a recibir una tarifa tan significativa por Anderson, Forest está listo para hacer lo que sea necesario para retener a Morgan Gibbs-White. Arsenal, Chelsea, Man City, Man Utd y Tottenham Hotspur han mostrado interés en el centrocampista de 26 años. (Fuente: AtrapadoFuera de Juego)

Joško Gvardiol rechazó el interés del Real Madrid a favor de firmar un nuevo contrato con el Manchester City. (Fuente: Fabrizio Romano)

Ahora es cada vez más probable que Marcus Rashford complete su traslado al Bayern Múnich después de que el Barcelona se negara a activar su opción de compra para el extremo del Man Utd. (Fuente: Football Insider)

El lateral derecho Pedro Porro rechazó las propuestas tanto del Atlético de Madrid como del Bayern de Múnich después de que Tottenham evitara el descenso de la Premier League, dejando claro que quería permanecer en el equipo de Roberto De Zerbi. (Fuente: Ben Jacobs)

LaLiga

El centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández, está centrado en seguir los pasos de su excompañero Cucurella y fichar por el Real Madrid, pero su traspaso solo se concretará si los blancos no encuentran otro fichaje estrella. El presidente Florentino Pérez quiere un nuevo Galáctico y solo fichará a Fernández para que se convierta en esa nueva superestrella, no junto a otro fichaje costoso. (Fuente: Látigo Serrano)

Argentina Training Camp | Gustavo Pagano/GettyImages

El Real Madrid ha vuelto a contactar con el centrocampista del West Ham United, Mateus Fernandes, en las últimas 48 horas, buscando adelantarse al Manchester United en su fichaje. (Fuente: TEAMtalk)

A pesar de haber sido devuelto al Manchester United por el Barcelona, ​​Marcus Rashford sigue decidido a regresar al Camp Nou este verano, ya sea de forma permanente o mediante una segunda cesión. El técnico Hansi Flick ha dejado claro que quiere retener al inglés. (Fuente: MARCA)

El Barcelona pronto recaudará fondos con la venta de Ansu Fati, quien ha acordado un contrato de cuatro años con el Mónaco antes de una operación de 13 millones de dólares que también incluirá una cláusula de recompra para el extremo. (Fuente: SPORT)

El nuevo entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha añadido al central del Benfica, Tomás Araújo, a su lista de objetivos. (Fuente: Fichajes)

Mourinho está impulsando la salida del lateral izquierdo del Real Madrid, Álvaro Carreras, tras hablar con el exentrenador Álvaro Arbeloa, quien advirtió al nuevo técnico que no confiara en el joven. (Fuente: El Nacional)

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