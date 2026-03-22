Mercado de fichajes: FC Barcelona interesado en Enzo Fernández, Kvicha Kvaratskhelia, Riccardo Calafiori y más

El mercado de fichajes de verano está a la vuelta de la esquina y, mientras los futbolistas se alistan para el Mundial 2026, los clubes empiezan a preparar las billeteras para salir a buscar nuevas figuras de cara a la temporada 2026/27.

Premier League

Crystal Palace v Liverpool - 2025 FA Community Shield | Michael Regan - The FA/GettyImages

El Manchester United ha mantenido conversaciones internas para intentar retener al centrocampista Casemiro, cuya salida del club al final de la temporada ya se ha anunciado. (Fuente: RTI Esporte)

En su búsqueda de posibles refuerzos, el Manchester United se ha unido al Tottenham en la puja por el capitán del Beşiktaş, Orkun Kökçü. (Fuente: Fanatik)

El entrenador interino del Manchester United, Michael Carrick, incluso ha sugerido el fichaje de Kiernan Dewsbury-Hall, del Everton, que también interesa al Aston Villa. (Fuente: Sports Boom)

El Manchester City planea fichar al centrocampista del Sporting de Lisboa, Morten Hjulmand, y se cree que lidera la carrera después de que la Juventus desistiera de su interés por el jugador de 26 años. (Fuente: A BOLA)

Otro jugador destacado del Sporting, el lateral izquierdo Maxi Araújo, interesa tanto al Chelsea como al Tottenham, después de que ojeadores de ambos clubes observaran al internacional uruguayo en acción. (Fuente: Record)

El Arsenal está interesado en fichar al extremo del Paris Saint-Germain, Khvicha Kvaratskhelia, pero el club francés insiste en que no está en venta. (Fuente: Fabrizio Romano)

Cody Gakpo podría dejar el Liverpool este verano y el Tottenham está interesado en él. Su salida liberaría espacio para que los Reds intenten fichar al delantero del Newcastle, Anthony Gordon. (Fuente: TEAMtalk)

Ojeadores del Liverpool observaron recientemente al extremo del Midtjylland, Darío Osorio, en acción contra el Nottingham Forest en la Europa League. (Fuente: Bold)

El director deportivo del Inter ha estado viajando por Europa observando a varios posibles fichajes. El defensa del Arsenal, Riccardo Calafiori, es el último en ser observado. (Fuente: L’Interista)

Si el Tottenham no logra evitar el descenso de la Premier League, el Manchester United intentará fichar al joven centrocampista Archie Gray a un precio reducido. (Fuente: Sports Boom)

Harry Maguire ha rechazado ofertas del Everton, Sunderland, Tottenham y West Ham United para firmar un nuevo contrato con el Manchester United. (Fuente: TEAMtalk)

LaLiga

Atletico De Madrid Players Celebrate The Spanish League Tittle | NurPhoto/GettyImages

El Bayern Múnich es el último equipo en mostrar interés por el central del FC Barcelona, ​​Pau Cubarsí. (Fuente: Fichajes)

El Liverpool ha vuelto a contactar con el centrocampista del Real Madrid, Eduardo Camavinga, y actualmente lidera la puja por el fichaje este verano, aventajando al Chelsea. (Fuente: The Daily Briefing)

El Barcelona está interesado en fichar al centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández. Los Blues están abiertos a una venta y aceptarían a Frenkie de Jong como parte de un trueque. (Fuente: El Nacional)

El Atlético de Madrid es el último equipo en la mira del delantero del Brentford, Igor Thiago, quien podrá marcharse este verano por 50 millones de euros. (Fuente: Fichajes)

Ante la preocupación por el coste de los fichajes de Castello Lukeba, del RB Leipzig, e Ibrahima Konaté, del Liverpool, el Real Madrid busca ahora convencer al central Antonio Rüdiger para que renueve su contrato. (Fuente: Defensa Central)

A pesar del apoyo del entrenador Hansi Flick, Jules Koundé no es intocable para el Barcelona y se considerarían ofertas por el francés este verano. (Fuente: Matteo Moretto)