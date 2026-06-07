Mercado de fichajes: Florentino Pérez tendría en la mira a Kvaratskhelia; Barcola, Rogers, Olise, Estève y más

El Mundial 2026 está por dar arranque, pero a pesar de que la justa internacional estará en juego, los famosos rumores del Fútbol de Estufa tendrán presencia todo este verano, comenzando a cocinarse varios movimientos dentro de LaLiga de España y la Premier League de Inglaterra, sonando con fuerza los nombres del inglés Morgan Rogers (Aston Villa), los argentinos Julián Álvarez (Atlético de Madrid) y Cristian ‘Cuti’ Romero (Tottenham Hotspur), el georgiano Khvicha Kvaratskhelia (PSG), el italiano Sandro Tonali (Newcastle), entre otros más.



Aquí están las últimas noticias de rumores de traspasos:

Premier League

El Manchester United prepara una oferta por Sandro Tonali | Jordan Pettitt - PA Images/GettyImages

El Manchester United está dispuesto a desembolsar hasta 75.1 millones de dólares (56.2 millones de libras esterlinas; 65 millones de euros) por El Cuti Romero, defensa de los Spurs, campeón del mundo y capitán del equipo. (Fuente: Fichajes.net)

Además del central argentino, los Red Devils también estarían preparando una oferta aproximada de 107 mdd (80 mdl) por Sandro Tonali, quien milita con las Urracas. El cuadro de Old Trafford se ha convertido en el favorito para hacerse con los servicios del internacional italiano, lo que supone un duro golpe para el Arsenal y el Manchester City. (Fuente: CaughtOffside)

Con respecto al Tottenham, estaría preparando una oferta de 98.3 mdd (73.5 mdl; 85 mde) por el neerlandés Cody Gakpo, quien, al parecer, se sintió incómodo en el Liverpool tras la partida del estratega neerlandés Arne Slot. (Fuente: Fichajes.net)

Asimismo, los Reds aceptarían tan solo 10 mdle para traspasar al italiano Federico Chiesa, quien busca abandonar Anfield ante el interés de clubes como el AC Milán, el Napoli y la AS Roma de Italia. (Fuente: SHooMit)

Hablando del Bayern Múnich de Alemania, no tendría problema en pagar los 46.2 mdd (34.6 mdl; 40 mde) que el Manchester United pide por Marcus Rashford, pero el elevado salario del extremo izquierdo podría ser un obstáculo difícil de superar para el club bávaro. (Fuente: Bayern Insider)

Bradley Barcola es del agrado del Arsenal y el Liverpool | Dan Mullan - UEFA/GettyImages

El Arsenal y el Liverpool han sabido que cualquier intento de fichaje por la superestrella del PSG, el extremo izquierdo Bradley Barcola, tendría por lo menos un costo de 150.3 mdd (112.4 mdl; 130 mde). (Fuente: Le10 Sport)

En su afán por reemplazar al defensa francés Ibrahima Konaté, el Liverpool está considerando un fichaje sorprendente: el francés central del Burnley: Maxime Estève. El Chelsea y el Crystal Palace también compiten por el puesto. (Fuente: TEAMtalk)

El brasileño Gabriel Martinelli es otro nombre que figura en la lista de posibles alternativas del Bayern Múnich tras no poder ganar el fichaje del inglés Anthony Gordon, que dejará al Newcastle por el Barcelona de España. El extremo de los Gunners ha sido considerado por El Gigante de Baviera desde la época del entrenador Thomas Tuchel. (Fuente: Christian Falk de Bayern Insider)

En un giro inesperado, se espera que el técnico italiano Roberto De Zerbi esté abierto a escuchar ofertas por el talentoso jugador del Tottenham, el croata Luka Vuskovic, que está cedido con el Hamburgo de Alemania y que ha despertado el interés de numerosos clubes como el Liverpool. (Fuente: Fottball Insider)

El Arsenal ha dado el primer paso para hacerse con los servicios del talentoso defensa francés Emmanuel Mbemba luego de haber contactado con el PSG. (Fuente: BBC Sport)

Sin inmutarse por el acercamiento del Bayern Múnich al extremo izquierdo de 17 años, Rio Ngumoha, el Liverpool está preparando un nuevo contrato para la joven promesa. (Fuente: TEAMtalk)

Finalmente, el Brentford ha presentado una atractiva oferta de 28.9 mdd (25 mde) por el talentoso y joven centrocampista del Real Madrid, Thiago Pitarch. (Fuente: Fichajes.net)

LaLiga

Real Madrid estudia la posibilidad de fichar a Morgan Rogers | Julian Finney/GettyImages

El Real Madrid está estudiando la posibilidad de fichar a Morgan Rogers del Aston Villa, cuyo traspaso se estima en al menos 115.6 mdd (86.4 mdl; 100 mde). (Fuente: El Nacional)

Las negociaciones entre el Barcelona y el Atlético de Madrid por Julián Álvarez se han estancado. El Arsenal es el principal candidato para cerrar el fichaje del delantero argentino, aunque se cree que La Araña no está dispuesta a mudarse al norte de Londres. (Fuente: Cadena SER)

El técnico alemán Hansi Flick ha hecho todo lo posible por disuadir al Barcelona de fichar al inglés Harry Kane, pues cree que la llegada del delantero del Bayern Múnich frenaría el desarrollo de Lamine Yamal. El brasileño Joao Pedro, del Chelsea de Inglaterra, y Julián Álvarez, claro favorito, son considerados las alternativas preferidas del estratega. (Fuente: El Nacional)

A pesar de que se habla mucho del atacante francés Michael Olise (Bayern Múnich), el goleador noruego Erling Haaland (Manchester City) y el experimentado Harry Kane, se cree que el misterioso objetivo de Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, es en realidad la superestrella del PSG, Khvicha Kvaratskhelia, por el cual pagaría 173.4 mdd (150 mde). (Fuente: TEAMtalk)

Si los merengues se decantaran por Olise, el delantero del Gigante de Baviera estaría encantado de fichar con el club blanco, aunque el campeón de la Bundesliga se oponga rotundamente a cualquier traspaso. (Fuente: Ramón Álvarez de Mon)

Michael Olise no ve con malos ojos vestir la casaca merengue | Alexander Hassenstein/GettyImages

El Barcelona ha elegido al defensa francés Jules Koundé como su objetivo para financiar la gran inversión de este verano, con un precio fijado en 92.5 mdd (80 mde), así que desde ya tiene la firme intención de escuchar ofertas. No obstante, por su escaso valor, el lateral derecho se inclina por quedarse en Cataluña. (Fuente: El Nacional)

Finalmente, el Como 1907 de Italia, equipo revelación de la Serie A clasificado para la próxima Champions League, está considerando la oferta de fichaje gratuito del lateral derecho Dani Carvajal, quien se encuentra libre tras romper lazos con el Real Madrid. (Fuente: Estadio Deportivo)