Mercado de fichajes: la exorbitante propuesta de la Premier League por Valverde; Jude Bellingham, Rodri y más

El mercado de fichajes de invierno es clave porque permite a los clubes ajustar sus plantillas a mitad de temporada para responder a urgencias inmediatas. A diferencia del mercado de verano, más planificado, el de invierno es reactivo y puede influir directamente en el rumbo de la campaña, ya sea corrigiendo carencias o reforzando áreas críticas.

Su importancia radica en que ayuda a cubrir lesiones y falta de profundidad, impulsar objetivos como evitar el descenso o pelear por títulos, respaldar la llegada de nuevos entrenadores, gestionar contratos que vencen en verano y aprovechar cesiones, una opción frecuente para reforzarse sin comprometer demasiado las finanzas.

A continuación te presentamos los movimientos que suenan con fuerza para esta ventana de transferencias.

Premier League

El Manchester City se ha puesto en contacto con el centrocampista del Nottingham Forest, Elliot Anderson, para realizar un traspaso bomba en verano, lo que supone un duro golpe para las esperanzas del Manchester United de fichar a su principal objetivo para el mediocampo. (Fuente: TEAMtalk)

El Galatasaray está avanzando en las negociaciones para una cesión inicial del centrocampista del Manchester United, Manuel Ugarte, cuyo traslado temporal a Turquía incluiría una opción de compra permanente. (Fuente: Yakup Çınar)

El Chelsea ha presentado una oferta de 120 millones de euros para fichar al centrocampista del Real Madrid, Federico Valverde. (Fuente: Fichajes)

Tras perder al lateral derecho Conor Bradley por lesión, el Liverpool está dispuesto a presentar una oferta por Ryerson, del Borussia Dortmund, como su sustituto. (Fuente: AbsolutFussball)

La Juventus está dispuesta a mejorar su oferta por el extremo del Liverpool, Federico Chiesa, aceptando las exigencias de los "Reds" para una cesión con obligación de compra permanente, aunque la Juve quiere que esta sea condicionada según los niveles de aptitud física de Chiesa. (Fuente: Tuttosport)

Existe un interés mutuo entre Rodri y el Manchester City para una extensión de contrato, aunque las conversaciones podrían retrasarse hasta el verano. (Fuente: TEAMtalk)

El centrocampista del Marsella de 18 años, Darryl Bakola, ha rechazado la oferta de un nuevo contrato y podría abandonar el club este invierno. El Aston Villa lidera la carrera por su fichaje, pero el Arsenal, el Chelsea y el Newcastle United también se encuentran entre sus pretendientes de la Premier League. (Fuente: La Provence)

Las esperanzas del Manchester City de fichar al defensa central del Bolonia, Jhon Lucumí, se han visto truncadas por una lesión que probablemente lo mantendrá fuera de los terrenos de juego durante varias semanas. (Fuente: Il Resto del Carlino)

LaLiga

El Real Madrid se ha unido al Atlético de Madrid en la carrera por el centrocampista del Paris Saint-Germain, Fabián Ruiz, después de que el internacional español entrara en los últimos 18 meses de su contrato. (Fuente: Fichajes)

El Barcelona está preparando una oferta de renovación para el centrocampista de 18 años, Dro, con el fin de ahuyentar el interés de larga duración proveniente de la Premier League. (Fuente: Mundo Deportivo)

Otro joven emergente del Barcelona, el extremo de 20 años Dani Rodríguez, es un objetivo para el Arsenal. (Fuente: LaMasia Report)

El Liverpool ha ofrecido al Real Madrid la oportunidad de fichar a Ibrahima Konaté este mes por solo 20 millones de euros, pero el equipo de La Liga se mantiene firme en que no fichará a ningún jugador nuevo. (Fuente: Defensa Central)

Siguiendo con el Liverpool, los "Reds" han ofrecido 130 millones de euros por el centrocampista del Real Madrid, Jude Bellingham. El inglés no tiene prisa por marcharse, pero ha advertido a los blancos que se le debe garantizar un papel protagonista en el Bernabéu si decide quedarse. (Fuente: El Nacional)

El Barcelona ha recibido una oferta de 60 millones de euros por el versátil delantero Ferran Torres. (Fuente: Fichajes)

