Mercado de fichajes: la figura del PSG que llegaría al Real Madrid; Ousmane Dembélé, Manuel Neuer y más

Este mercado de fichajes de verano pinta para ser histórico. Los grandes clubes de LaLiga y la Premier League ya afilan su puntería para contratar refuerzos y fortalecer sus plantillas para la temporada 2026/2027. Equipos como el Barcelona, el Real Madrid, el Manchester City, el Arsenal, el Manchester United y el Liverpool se disputarán a los mejores jugadores disponibles en el mercado.

A continuación te presentamos los movimientos que suenan con más fuerza para concretarse en la próxima ventana de transferencias.

Publicado originalmente en SI FC.

Premier League

Morgan Rogers decidirá su próximo club en función de la oferta de la Liga de Campeones. El centrocampista del Aston Villa está muy abierto a fichar por el Manchester United, y el Chelsea también es una opción. (Fuente: Sacha Tavolieri)

Ousmane Dembélé podría dejar el Paris Saint-Germain este verano tras el fracaso de las negociaciones para extender su contrato, que expira en 2028. Se consideraría un traspaso a la Premier League, y Dembélé cuenta con ofertas de Arabia Saudí. (Fuente: L’Équipe)

Liverpool FC v Paris Saint-Germain FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second Leg | Michael Regan - UEFA/GettyImages

El Bayern Múnich ha identificado al extremo del Newcastle United, Anthony Gordon, como su principal objetivo para esa posición, y cree que podría cerrarse un acuerdo por unos 70 millones de euros. (Fuente: Florian Plettenberg)

Además del Bayern, el Arsenal tiene un gran interés en Gordon y se espera que haga una oferta este verano. Chelsea y Liverpool podrían unirse a la puja si el internacional inglés queda disponible. (Fuente: Flashscore)

Casemiro ha acordado fichar por el Inter Miami cuando deje el Manchester United este verano, firmando un contrato que le reportará un salario anual de 94 millones de dólares, el doble de lo que gana actualmente en Old Trafford. (Fuente: RTI Esporte)

También podría dejar el Manchester United Manuel Ugarte. El internacional uruguayo interesa tanto al Newcastle como al Tottenham Hotspur, pero su deseo es fichar por la Juventus. (Fuente: SportsBoom)

El capitán del Sporting CP, Morten Hjulmand, podría ocupar su lugar, aunque el Manchester United se enfrenta a la competencia del Liverpool por su fichaje. (Fuente: CaughtOffside)

El Chelsea está considerando al centrocampista del Porto, Victor Froholdt, como posible sustituto del inestable Enzo Fernández. (Fuente: Correio da Manhã)

Manuel Neuer podría dejar el Bayern Múnich al final de la temporada, siendo el Brighton & Hove Albion un posible destino para el legendario portero. (Fuente: Fichajes)

El Manchester City lidera la puja por el delantero de 16 años del Palmeiras, Eduardo Conceição. (Fuente: ESPN)

También en la mira del Manchester City se encuentra el centrocampista del Bayer Leverkusen, Ibrahim Maza, de 20 años. (Fuente: Sky Germany)

El Liverpool ya ha informado al lateral izquierdo Kostas Tsimikas que regresará al club este verano para ocupar el puesto de Andy Robertson como suplente de Milos Kerkez. (Fuente: Sport24)

LaLiga

El lateral derecho del PSG, Achraf Hakimi, ha dejado claro que quiere volver al Real Madrid, el equipo de su infancia, este mismo verano. (Fuente: Fichajes)

Paris Saint-Germain v Inter Miami CF: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025 | Alex Grimm/GettyImages

El Barcelona podría fichar al extremo del AC Milan, Rafael Leão, en caso de que los blaugranas acepten un trueque que involucre al versátil delantero Ferran Torres. (Fuente: El Nacional)

Dani Carvajal y David Alaba dejarán el Real Madrid este verano al expirar sus contratos. Antonio Rüdiger podría seguir sus pasos, aunque aún no se ha tomado una decisión definitiva sobre el defensa alemán. (Fuente: Defensa Central)

El mediocampista de la Roma, Neil El Aynaoui, interesa tanto al Barcelona como al Real Madrid. El jugador de 24 años también despierta el interés del RB Leipzig. (Fuente: Africafoot)

El Atlético de Madrid ha descartado el interés por el centrocampista del Barcelona, ​​Marc Casadó, y ha descartado la posibilidad de un trueque que involucre al delantero Julián Álvarez. (Fuente: SPORT)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES