Mercado de fichajes: la joya alemana que se pelean el Manchester City y el Real Madrid; Carreras, Tchouaméni, y más

Los grandes clubes de la Premier League y LaLiga se encuentran en busca de refuerzos para fortalecer sus plantillas para la próxima temporada. Clubes como el Real Madrid, el Manchester City, el FC Barcelona y el Manchester United abrirán sus chequeras este verano para atraer al mejor talento disponible en el mercado.

A continuación te presentamos los movimientos que podrían concretarse en esta ventana de transferencias, de acuerdo con los reportes de diversos medios de comunicación.

Publicado originalmente en SI FC.

Premier League

El Liverpool está dispuesto a superar la oferta de contrato del Paris Saint-Germain por el extremo del RB Leipzig, Yan Diomande, y espera aprovechar la demora del club francés en cerrar el acuerdo mientras resuelven el futuro de Bradley Barcola. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Borussia Dortmund está dispuesto a exigir hasta 140 millones de dólares por el centrocampista Félix Nmecha, pretendido por el Chelsea, el Manchester City, el Manchester United y el Real Madrid. (Fuente: BILD)

Germany v Curacao: Group E - FIFA World Cup 2026 | Image Photo Agency/GettyImages

Tras la venta de Marc Cucurella al Real Madrid, el Chelsea ha mostrado interés en fichar a Álvaro Carreras del equipo español. (Fuente: Si Phillips)

El lateral izquierdo del Sporting CP, Maxi Araújo, objetivo del Chelsea desde hace tiempo, se perfila como una opción prioritaria para los Blues. (Fuente: Record)

El Chelsea ha preguntado por el lateral derecho del Atalanta, Marco Palestra, quien también interesa al Manchester City y al Inter de Milán. (Fuente: Sky Italia)

El Arsenal ha llegado a un acuerdo con el centrocampista de la Roma, Manu Koné. El club de la Serie A está decidido a no vender al internacional francés a pesar de necesitar recaudar fondos antes de que finalice el mes. (Fuente: Corriere della Sera)

El Liverpool ha mostrado interés en fichar al centrocampista del Arsenal, Ethan Nwaneri, quien es libre de unirse a un rival directo si la oferta es la adecuada. (Fuente: indykaila)

El Chelsea se ha sumado a la puja por el centrocampista del Lille, Ayyoub Bouaddi, y se perfila como uno de los favoritos para hacerse con los servicios del jugador, objetivo del Arsenal y el Liverpool. (Fuente: Média Foot)

El Manchester United no está dispuesto a autorizar otra cesión de Marcus Rashford tras su regreso del Barcelona. (Fuente: Mundo Deportivo)

LaLiga

El Atlético de Madrid y el Chelsea se han puesto en contacto con los representantes del lateral de la Juventus, Andrea Cambiaso, pero el italiano sigue dando prioridad al Barcelona. (Fuente: SPORT)

El Real Madrid está dispuesto a vender al centrocampista Aurélien Tchouaméni, objetivo del Man Utd, para recaudar los fondos necesarios para fichar a Enzo Fernández del Chelsea. (Fuente: Fichajes)

France v Senegal: Group I - FIFA World Cup 2026 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

José Mourinho ha recibido una autoridad sin precedentes sobre los fichajes del Real Madrid. De hecho, también es el director deportivo del club. (Fuente: Defensa Central)

Mourinho presiona al Real Madrid para que fiche al central del Benfica, Tomás Araújo, pero se enfrenta a un choque frontal con la superestrella Kylian Mbappé, quien ha dejado claro que prefiere que el dinero se invierta en un nuevo centrocampista. (Fuente: El Nacional)

El Barcelona está interesado en fichar al central del Manchester City, Vitor Reis, tras quedar impresionado por su cesión al Girona. El City ha fijado un precio de 70 millones de dólares por el jugador de 20 años. (Fuente: Fichajes)

El extremo del RB Leipzig, Yan Diomande, y el centrocampista del Lille, Ayyoub Bouaddi, figuran en la lista de objetivos a largo plazo del Real Madrid. (Fuente: Ramón Álvarez de Mon)

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