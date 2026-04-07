Mercado de fichajes: Lamine Yamal le lanza una advertencia al Barcelona; Enzo Fernández, Rodri y más

Los grandes equipos de LaLiga y la Premier League se encuentran planeando sus movimientos para el mercado de fichajes de verano. Clubes como el Real Madrid, el Barcelona, el Manchester City y el Manchester United abrirán las billeteras para fortalecer sus plantillas y también le darán salida a algunos jugadores.

A continuación te presentamos los fichajes que suenan con más fuerza en el futbol europeo.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC.

Premier League

El Liverpool ha llegado a un acuerdo general con Ibrahima Konaté para un nuevo y lucrativo contrato. (Fuente: TEAMtalk)

Chelsea y Liverpool están dispuestos a ofrecer más de 60 millones de euros para fichar al extremo del RB Leipzig, Yan Diomande, dejando inmediatamente fuera de la puja al Barcelona por su fichaje. (Fuente: SPORT)

En realidad, es el Arsenal quien tendría ventaja sobre el Liverpool en la carrera por fichar a Diomande. (Fuente: CaughtOffside)



Yan Diomande | NurPhoto/GettyImages

El entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, ha solicitado personalmente el traspaso del extremo del Bodø/Glimt, Jens Petter Hauge, tras quedar impresionado por su rendimiento en la Liga de Campeones. (Fuente: SportsBoom)

El Manchester United ha identificado a Pape Gueye, del Villarreal, como su principal objetivo para reforzar el centro del campo y está dispuesto a pagar la cláusula de rescisión del jugador de 27 años, que ronda los 45 millones de euros. (Fuente: Fichajes)

El Galatasaray está presionando para cerrar el fichaje del centrocampista del Manchester United, Manuel Ugarte, pero Aston Villa, Newcastle United y Tottenham Hotspur siguen de cerca la situación. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal, el Chelsea y el Manchester City están interesados ​​en fichar al lateral izquierdo del Newcastle, Lewis Hall, pero se enfrentan a una dura batalla para convencer a las Urracas de que lo vendan. (Fuente: Football Insider)

El Bayer Leverkusen volverá a fichar al extremo Kerim Alajbegović del Red Bull Salzburg este verano, pero Aston Villa, Chelsea, Manchester City y Manchester United quieren hacerse con los servicios del joven de 18 años cuanto antes. (Fuente: Reprezentacija)

El Chelsea está dispuesto a hacer una oferta agresiva para fichar a su objetivo de larga data, Jules Koundé, del Barcelona. Liverpool y Manchester City también admiran al francés. (Fuente: Mark Brus)

LaLiga

El Real Madrid quiere fichar al centrocampista del Manchester City, Rodri, este verano, pero solo con dos condiciones. Primero, debe demostrar que está en plena forma en el Mundial; después, el Madrid intentará ficharlo si el City rebaja su precio a menos de 50 millones de euros. (Fuente: Defensa Central)



Manchester City v Liverpool - Emirates FA Cup Quarter Final | James Gill - Danehouse/GettyImages

También está en la mira del Real Madrid el versátil defensa del Bayern Múnich, Josip Stanišić. (Fuente: FussballDaten)

Lamine Yamal ha advertido al Barcelona que debe estar a la altura de sus ambiciones en el mercado de fichajes contratando a un delantero de élite. De lo contrario, podría aceptar una oferta del Paris Saint-Germain superior a los 350 millones de euros. (Fuente: Fichajes)

Bernardo Silva ha pedido a su agente que bloquee cualquier contacto con clubes mientras se prepara para dejar el Manchester City como agente libre, centrado exclusivamente en fichar por el Barcelona. (Fuente: El Nacional)

El Real Madrid tendrá competencia en su búsqueda por contratar al centrocampista del Chelsea, Enzo Fernández, ya que tanto el Atlético de Madrid como del PSG tienen interés en el argentino. (Fuente: La Nación)

El Barcelona se ha unido al Manchester City y al Bayern de Múnich en el contacto con los representantes del defensa del Chelsea, Josh Acheampong, para negociar su traspaso este verano. (Fuente: Aarón Ramiro)

Si bien el Real Madrid está dispuesto a vender al centrocampista Eduardo Camavinga, el francés ha dejado claro que no desea marcharse y que está dispuesto a luchar por su futuro en el Bernabéu. (Fuente: Sacha Tavolieri)

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