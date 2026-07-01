Mercado de fichajes: los dos jugadores que ofrecería el Barcelona por Julián Álvarez; Van Dijk, Harry Kane y más

Julián Álvarez es uno de los nombres del momento. El delantero ha expresado su deseo por salir del Atlético de Madrid este mercado de fichajes de verano. Sin embargo, la directiva colchonera se resiste a dejar salir a su figura, a menos que paguen su cláusula de rescicisón.

A continuación te contamos cuál es el plan del Barcelona para tratar de convencer al Atleti, y otros movimientos en el mercado.

Publicado originalmente en SI FC.

Premier League

El técnico del AC Milan, Ruben Amorim, busca un nuevo defensa central y ya se ha puesto en contacto con Lisandro Martínez, del Manchester United, y Gonçalo Inácio, del Sporting CP. (Fuente: Antonio Vitiello)

El Galatasaray está muy cerca de cerrar el fichaje del central del Liverpool, Virgil van Dijk. (Fuente: Fotomaç)

FIFA World Cup 2026 - round of 32Netherlands v Marocco | ANP/GettyImages

El Tottenham Hotspur confía cada vez más en fichar al centrocampista del Newcastle United, Sandro Tonali, tras haber acordado pagar su precio de 132 millones de dólares y su salario cercano a los 397 mil dólares semanales. (Fuente: TEAMtalk)

Sin embargo, Tonali preferiría unirse al Arsenal o al Manchester City. (Fuente: Luke Edwards)

El Manchester City se ha sumado a la puja por Tonali para reforzar la plantilla del nuevo entrenador, Enzo Maresca. (Fuente: Chronicle Live)

El centrocampista del Aston Villa, Morgan Rogers, es la máxima prioridad del Arsenal, que está dispuesto a ofrecer cerca de 172 millones de dólares para cerrar el acuerdo. (Fuente: Fichajes)

El delantero Viktor Gyökeres podría abandonar el Arsenal, ya que no se entiende con el entrenador Mikel Arteta y está dispuesto a forzar su salida de los Gunners para intentar fichar por el Barcelona por 68 millones de dólares. (Fuente: El Nacional)

El Chelsea y el Tottenham están interesados ​​en el delantero del Mónaco, Folarin Balogun, pero el Paris Saint-Germain se ha sumado a la puja por el internacional estadounidense como sustituto de Gonçalo Ramos. (Fuente: Foot Mercato)

Se espera que el Arsenal no tenga problemas para llegar a un acuerdo con el centrocampista del Newcastle, Bruno Guimarães, pero las Urracas se mantienen firmes en su decisión de no dejar marchar al brasileño. (Fuente: The Athletic)

El Chelsea busca un veterano de la cantera para que sea su tercer portero esta temporada y se ha puesto en contacto con Jason Steele del Brighton & Hove Albion. (Fuente: Si Phillips)

El Beşiktaş ha llegado a un acuerdo con el Arsenal por 23 millones de dólares para fichar al extremo Leandro Trossard, quien ahora debe decidir si acepta o no la oferta. (Fuente: Sporx)

El Arsenal, el Liverpool y el Manchester United están interesados ​​en fichar al centrocampista japonés Kaishu Sano del Mainz. (Fuente: Nikkan Sports)

LaLiga

El Barcelona ha abandonado su sueño de fichar al delantero del Bayern Múnich, Harry Kane, quien ha dejado claro que no desea realizar tal traspaso. (Fuente: MARCA)

La atención sigue centrada en el delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, y el Barcelona está dispuesto a ofrecer al lateral izquierdo Alejandro Balde y al centrocampista Marc Casadó para intentar hacer más atractiva la oferta, pero el Atlético no quiere vender y ha dejado claro que cualquier oferta debe ser en efectivo. (Fuente: Mundo Deportivo)

Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

El entrenador del Real Madrid, José Mourinho, ha solicitado el fichaje del central del Arsenal, William Saliba. Se han mantenido conversaciones, pero los Gunners se niegan a negociar por menos de 171 millones de dólares. (Fuente: Fichajes)

Vender a un centrocampista es una prioridad para el Real Madrid, pero, ante la negativa de Eduardo Camavinga a marcharse, los blancos están ahora abiertos a ofertas por Aurélien Tchouaméni, objetivo del Manchester United. (Fuente: The Athletic)

Camavinga, Álvaro Carreras y Dean Huijsen serán vendidos para recaudar fondos para una nueva oferta por el extremo del Bayern Múnich, Michael Olise, que podría alcanzar los 243 millones de dólares. (Fuente: El Nacional)

El Barcelona ha informado al extremo del Mallorca, Jan Virgili, que regresará al club este verano si alguno de sus delanteros actuales es vendido. (Fuente: Barça Universal)

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MERCADO DE FICHAJES