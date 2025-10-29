Mercado de fichajes: los grandes de la Premier League siguen a Vinicius Jr; Julián Álvarez, Vlahovic, Endrick y más

El mercado de fichajes nunca descansa. A continuación, te presentamos los rumores más recientes sobre posibles transferencias en la Premier League y LaLiga.



Premier League

Manchester United está preparando una oferta de 60 millones de euros por el centrocampista del Atlético de Madrid, Conor Gallagher, para enero. (Fuente: Fichajes)

Morten Hjulmand del Sporting de Lisboa, otro objetivo prioritario de los Red Devils, estaría tasado en alrededor de 57 millones de euros. Tanto el Manchester City como el Tottenham también están detrás del jugador de 26 años. (Fuente: Football Insider)

El Liverpool quiere fichar al central del Club Brujas, Joel Ordóñez, en enero y está listo para superar su precio de 40 millones de euros, con un salario considerable también sobre la mesa. (Fuente: Bolavip)

Clubes de Arabia Saudita están listos para intentar fichar de nuevo al extremo del Liverpool, Mohamed Salah, el próximo verano. (Fuente: indykalia)

El Chelsea espera mejorar la posición de central con un fichaje para reemplazar a Trevoh Chalobah en la ventana de traspasos de enero. (Fuente: Football Insider)

El Tottenham Hotspur está listo para rivalizar con el Bayern Múnich por la firma del delantero de la Juventus, Jonathan David, cuya mala forma en Turín ha abierto la puerta a una salida en enero. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Manchester City confía en extender el contrato de Rodri antes de que finalice el año natural. (Fuente: TBR Football)

El deseo de Vinicius Junior de dejar el Real Madrid desatará una guerra de ofertas entre la élite de la Premier League. El Chelsea y el Man City tienen un interés histórico en el brasileño, pero se espera que Arsenal, Liverpool y Man Utd entren en la puja si surge la oportunidad. (Fuente: The Sun)

Vinicius Junior podría salir del Real Madrid con rumbo a la Premier | Soccrates Images/GettyImages

La Liga

El Barcelona ha puesto fin a su interés por el delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez, y ahora se centra en fichar a Dušan Vlahović cuando expire su contrato con la Juventus al final de la temporada. (Fuente: E-Notícies)

SS Lazio v Juventus FC - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Eduardo Camavinga está concentrado en triunfar en el Real Madrid, a pesar de que el Chelsea está dispuesto a pagar hasta 75 millones de euros para fichar al francés. El entrenador Xabi Alonso quiere mantener al francés. (Fuente: Defensa Central)

Hansi Flick está exigiendo que el Barcelona gane la carrera por el central del Sporting de Lisboa, Gonçalo Inácio, para abordar los problemas defensivos que les costaron en El Clásico. (Fuente: Fichajes)

El Real Madrid quiere que cualquier equipo interesado en la cesión del delantero Endrick se comprometa a pagar su salario completo además de una tarifa de préstamo. El Aston Villa y el West Ham están interesados en acuerdos temporales, mientras que el Brighton busca un traspaso permanente. (Fuente: TEAMtalk)

Tras la grave lesión de Dani Carvajal, al Real Madrid se le ha ofrecido la oportunidad de fichar al lateral derecho de la Roma, Zeki Çelik, por solo €5 millones (£4.4 millones, $5.8 millones) en enero. (Fuente: Defensa Central)