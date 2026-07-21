Mercado de fichajes: Rodri frena su renovación con el City y envía un guiño al Real Madrid; Barcola, Haaland y más

El Mundial 2026 llegó a su fin, pero el mercado de fichajes está en su mejor momento. Los clubes grandes de la Premier League y LaLiga se encuentran trabajando para reforzar sus plantillas de cara a una nueva temporada.

Algunas de las figuras de la Copa del Mundo podrían cambiar de equipo en esta ventana de transferencias.

A continuación te contamos qué fichajes se podrían concretar en las próximas semanas, de acuerdo con la información de diferentes medios de comunicación internacionales.

Publicado originalmente en SI Futbol.

Premier League

El Paris Saint-Germain ha intentado deliberadamente generar una guerra de ofertas informando a los clubes que Bradley Barcola está en venta. Se ha fijado un precio prohibitivo de 171.4 millones de dólares, mientras que las primeras ofertas de clubes como el Arsenal, el Liverpool y el Manchester United rondan los 80 millones de dólares. (Fuente: Ekrem Konur)

El Chelsea se enfrenta a la inesperada amenaza de perder al versátil defensa Jorrel Hato. El lateral izquierdo neerlandés, que se perfilaba como la primera opción del club tras la venta de Marc Cucurella, ha sido ofrecido al Arsenal y al Manchester United en busca de minutos en la Liga de Campeones. (Fuente: The Chelsea Chronicle)

Para asegurar la presencia de al menos algunos defensores en Stamford Bridge el próximo verano, el Chelsea ha intensificado su interés en el central del Crystal Palace, Maxence Lacroix, cuyo precio mínimo ronda los 80.7 millones de dólares. (Fuente: BBC Sport)

En una gran noticia para el Liverpool, se espera que el PSG descarte la oportunidad de fichar a la superestrella del RB Leipzig, Yan Diomande, debido a la complejidad de negociar sus condiciones personales. El nuevo objetivo es Junior Kroupi, del Bournemouth. (Fuente: Malick Traoré)

Se prevé que el renovado interés del Atlético de Madrid por el extremo del Arsenal, Gabriel Martinelli, se concrete en una oferta cercana a los 80 millones de dólares. (Fuente: Fichajes)

En su búsqueda de un posible sustituto para Martinelli, se rumorea que el Arsenal podría intentar fichar al recién coronado campeón del mundo, Mikel Oyarzabal. Su contrato con la Real Sociedad incluye una cláusula de rescisión de 85.7 millones de dólares. (Fuente: Ekrem Konur)

No contentos con un campeón del mundo, el Arsenal también ha sido vinculado con Nico Williams. El extremo del Athletic Club podría estar disponible por 103.5 millones de dólares. (Fuente: TEAMtalk)

El AC Milan también se ha sumado a la puja por Phil Foden. El canterano del Manchester City también es objetivo del Barcelona, ​​mientras que su futuro sigue siendo incierto, ya que su contrato expira en 2027. (Fuente: Ekrem Konur)

El Manchester City parece estar preparándose para la vida sin Foden, al tiempo que prepara una oferta récord de 194.3 millones de dólares por Fermín López, del Barcelona. (Fuente: Fichajes)

El delantero del Crystal Palace, Ismaïla Sarr, ha despertado gran interés en el Manchester United, que está siguiendo de cerca al internacional senegalés este verano. (Fuente: Foot Mercato)

El interés del Manchester United en el lateral del Nottingham Forest, Neco Williams, se ha visto complicado por el interés de sus rivales, el Tottenham Hotspur y el Newcastle United. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

Rodri está tan ansioso por unirse al Real Madrid este verano que ha rechazado ofertas de renovación de contrato con el Manchester City. (Fuente: Ramón Álvarez de Mon)

Winners Portraits: Final - FIFA World Cup 2026 | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

Sin fijar un destino definitivo, Erling Haaland ha informado a sus agentes que busca concretar su salida del Manchester City antes del verano de 2027. El Real Madrid se perfila como una opción muy atractiva. (Fuente: El Nacional)

Se ha programado una reunión con Ferran Torres para que el Barcelona pueda determinar qué busca el internacional español en este mercado de fichajes de verano. (Fuente: Mundo Deportivo)

El campeón del mundo español ha despertado un interés aún mayor desde su gol en la final contra Argentina. Torres lleva tiempo siendo objetivo del PSG y ahora ha motivado una oferta de 57.1 millones de dólares del Aston Villa. (Fuente: El Nacional)

A sus 39 años, Jamie Vardy, insatisfecho con su carrera de ensueño, estaría presionando para un fichaje inesperado por el Sevilla. (Fuente: Fichajes)

Mientras que el director deportivo Deco anticipaba una oferta de 80 millones de dólares del Bayern Múnich por Jules Koundé, el lateral derecho del Barcelona ha descartado categóricamente cualquier posibilidad de abandonar Cataluña este verano. (Fuente: El Nacional)

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