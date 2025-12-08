Mercado de fichajes: Salah recibe una oferta millonaria; Estêvão, Bradley Barcola y más

El mercado de invierno se acerca y las piezas empiezan a moverse con la misma intensidad con la que se encienden las luces en un estadio europeo. Desde figuras que lanzan declaraciones que incomodan a sus propios clubes, hasta intermediarios inesperados que intentan inclinar decisiones millonarias, la Premier League y LaLiga viven días de tensión silenciosa. Incluso la MLS aparece en el mapa con nombres que sorprenden. Todo está sobre la mesa y cada movimiento parece abrir una intriga nueva. Aquí va el panorama completo.

Premier League

A pesar de sus declaraciones explosivas, Mohamed Salah no ha pedido salir del Liverpool. Sus comentarios se interpretan como un intento de presionar la salida de Arne Slot. Si el técnico neerlandés fuera destituido, Steven Gerrard está listo para asumir como entrenador interino. (Fuente: Indykalia)

El Galatasaray ha aparecido como un interesado en la disputa por el fichaje de Salah. El club turco está dispuesto a ofrecerle hasta 20 millones de dólares anuales. (Fuente: Fichajes)

Los clubes de la Saudi Pro League, el Al Hilal y el Al Ittihad, son los principales candidatos para fichar a Salah, con ofertas de entre €80 y €100 millones previstas para enero. (Fuente: CaughtOffside)

Harry Kane está actuando como intermediario para convencer a Marc Guéhi de fichar por el Bayern Múnich antes que por el Liverpool, el Manchester United, el Barcelona o el Real Madrid. (Fuente: TZ)

VfB Stuttgart v FC Bayern München - Bundesliga | Alex Grimm/GettyImages

El Manchester City está preparado para convertir a Estêvão en su fichaje más caro con una oferta de €120 millones. El club también estaría dispuesto a duplicarle el salario, aunque el Chelsea se opone totalmente a venderlo. (Fuente: Fichajes)

Ederson, objetivo del Manchester United, ha detenido las negociaciones de renovación con el Atalanta, lo que podría reducir su valoración de €50 millones. La Juventus y el Atlético de Madrid también han mostrado interés en el mediocampista brasileño. (Fuente: Alfredo Pedulla)

El Arsenal se ha sumado a la lucha por Bradley Barcola del Paris Saint-Germain. Los londinenses han sido descritos como muy insistentes en un jugador que también desea el Liverpool. (Fuente: Le10)

El Newcastle United está en la lista de equipos interesados en sacar a Axel Disasi del Chelsea. El West Ham United, el Galatasaray y la Juventus también compiten por su fichaje. (Fuente: CaughtOffside)

En la carrera por Joshua Zirkzee, un club con sus propios problemas de delanteros ha surgido como favorito: la Roma. El equipo ya cuenta con Artem Dovbyk y Evan Ferguson, y ahora busca a un jugador que pasó 364 días sin marcar en la Premier League. (Fuente: Football Insider)

LaLiga

El Paris Saint-Germain está dispuesto a igualar la oferta del Manchester United de €100 millones por Federico Valverde del Real Madrid. (Fuente: Fichajes)

Athletic Club v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

El Barcelona y el Real Madrid competirán también en el mercado por Nico Schlotterbeck del Borussia Dortmund, quien tiene solo 18 meses restantes de contrato. (Fuente: Flashscore)

La disputa entre ambos clubes también incluye a Kobbie Mainoo del Manchester United, quien busca una cesión en enero. El Barcelona y el Real Madrid ya han mostrado interés. (Fuente: Fichajes)

El AC Milan se reunirá con Pini Zahavi en medio de rumores sobre la salida de Christopher Nkunku, apenas seis meses después de su llegada. Una posible operación por Robert Lewandowski también será tema de conversación. (Fuente: Calciomercato)

Hansi Flick ha puesto en venta a Andreas Christensen, a Marc-André ter Stegen y a Roony Bardghji para obtener fondos de cara al mercado de enero. (Fuente: El Nacional)

Mikel Jauregizar del Athletic Club está en la mira del Aston Villa. Para ficharlo, Unai Emery deberá pagar €60 millones. (Fuente: Fichajes)

MLS

FC Barcelona v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports | Eric Alonso/GettyImages

Antoine Griezmann, objetivo de largo plazo para varios clubes de la MLS, habría recibido una oferta millonaria del fútbol de Arabia Saudita superior a €30 millones por temporada, cifra imposible de igualar para cualquier equipo estadounidense o para el Atlético de Madrid. (Fuente: Fichajes)

A pesar de las especulaciones, Timo Werner ya no es considerado una opción para el Inter Miami. (Fuente: The Athletic)

Gerardo Valenzuela del FC Cincinnati ha despertado el interés de varios clubes de la MLS. (Fuente: Tom Bogert)

