Mercado de fichajes: Vinicius considera salir del Real Madrid en enero, Yildiz, Savinho y mucho más

El mercado de fichajes en Europa no descansa, y tanto en la Premier League como en LaLiga los rumores y movimientos comienzan a calentar el ambiente de cara al próximo mercado de enero. Grandes clubes como Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Manchester United y Arsenal planean reforzar sus plantillas, mientras que jugadores de renombre evalúan su futuro en busca de minutos y estabilidad. Entre renovaciones pendientes, posibles cesiones y el interés de gigantes europeos por jóvenes promesas, el panorama del fútbol continental se presenta lleno de intriga y expectativas.

Premier League

Julián Álvarez | Denis Doyle/GettyImages

Aunque el Barcelona mantiene un interés de larga data en fichar al delantero del Atlético de Madrid, Julián Álvarez, ahora es el Liverpool quien lidera la carrera por hacerse con la firma del internacional argentino. (Fuente: Fichajes)

El extremo de la Juventus, Kenan Yıldız, sigue siendo objetivo del Chelsea, pero ahora el Manchester United y el Arsenal se han unido a la puja por su fichaje. El club de la Serie A está preparado para ofrecerle un nuevo contrato con el fin de poner fin a la especulación. (Fuente: Bianconera News)

Si el Manchester United decide prescindir de su entrenador Rúben Amorim, buscarán contratar a uno de los siguientes: Oliver Glasner (Crystal Palace), Marco Silva (Fulham) o Andoni Iraola (Bournemouth). (Fuente: Football Insider)

El Chelsea ha sido vinculado con el delantero del Athletic Club, Maroan Sannadi, pero el conjunto de LaLiga no tiene intención de vender al jugador de 24 años en enero. (Fuente: Africa Foot)

El Tottenham Hotspur está listo para reavivar su interés en el extremo del Manchester City, Savinho, tan pronto como en enero, si el internacional brasileño continúa teniendo problemas para sumar minutos. (Fuente: TEAMtalk)

Hay interés en el delantero del Arsenal, Gabriel Jesus, por parte tanto del Everton como del West Ham United. El internacional brasileño, que actualmente está lesionado, busca encontrar más regularidad de cara al Mundial. (Fuente: FootballTransfers)

LaLiga

El interés del Real Madrid en el centrocampista del Liverpool, Alexis Mac Allister, es real, pero no se espera que derive en nada concreto en 2026. (Fuente: TEAMtalk)

El Getafe busca fichar en calidad de cedidos a los jugadores del Real Madrid, Raúl Asencio y Gonzalo García, en el mercado de enero. (Fuente: Fichajes)

El Barcelona competirá con el Bayern de Múnich por la firma del central del Crystal Palace, Marc Guéhi, ya en enero, mientras que el Liverpool solo estaría dispuesto a reactivar su interés en él como agente libre el próximo verano. (Fuente: Football Insider)

Vinícius Júnior | Florencia Tan Jun/GettyImages

El agente de Vinícius Júnior ha hablado con el Real Madrid sobre la incómoda situación del extremo bajo la dirección de Xabi Alonso. Está considerando buscar una salida del club, tal vez incluso en enero, si la situación no mejora. (Fuente: El Chiringuito)

El Barcelona no considera prioritaria la situación contractual de Ferran Torres. El contrato actual del extremo versátil expira en 2027, pero no hay prisa por abrir conversaciones sobre una renovación. (Fuente: MARCA)

El presidente del Real Betis, Ángel Haro, expresó su deseo de recuperar a Fabián Ruiz, aunque admitió que las actuales limitaciones deportivas y salariales del club impiden plantear una propuesta acorde a sus expectativas. El jugador, con contrato en el PSG hasta 2027, estudia una renovación. Haro también habló de Manuel Pellegrini, cuyo contrato expira en 2026. Aclaró que la negociación de su continuidad está en pausa, aunque destacó la buena relación y el gran trabajo del técnico chileno. (Fuente: Fichajes)

