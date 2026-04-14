Pronósticos de la vuelta de cuartos de final de la UEFA Champions League: Jornada 14/4

Esta semana se completan las eliminatorias de cuartos de final de la Champions League. Después de unos apasionantes partidos de ida, hoy conoceremos a los dos primeros semifinalistas de la competición de clubes más importantes del mundo.

Los partidos de este martes enfrentarán al Atlético de Madrid con el FC Barcelona, y al Liverpool ante el PSG. Tanto el equipo de Simeone como el de Luis Enrique ganaron el primer partido por idéntico resultado y ambos tienen dos goles de ventaja sobre sus rivales.

Se espera que estos partidos de vuelta sean emocionantes con equipos que se juegan toda la temporada en este partido. Estos son los pronósticos de Sports Illustrated para este martes.

Este artículo fue publicado originalmente en SI.

Atlético de Madrid vs FC Barcelona

Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Este será el sexto partido que enfrente al Atleti y al Barcelona esta temporada, por lo que ambos equipos se conocen muy bien. En el partido de ida, el equipo de Simeone supo aprovechar sus ocasiones y el hecho de jugar con un hombre más tras la expulsión de Cubarsí para afrontar la vuelta con ventaja.

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BARCELONA-ATLETICO MADRID | LLUIS GENE/GettyImages

En el Barcelona, sus goleadores deberán afinar la puntería para tratar de darle la vuelta a la eliminatoria.

En la Copa del Rey, el equipo de Flick ya trató de remontarle un 4-0 al Atleti en el Camp Nou pero se quedaron a la orilla y acabarían siendo eliminados. En esta ocasión, la renta de los rojiblancos es menor, pero tienen a su favor el hecho de jugar en el Metropolitano, un estadio que siempre aprieta y empuja a los suyos hacia la victoria.

Pronóstico: Atlético de Madrid 1-1 FC Barcelona

Liverpool vs PSG

Hora de inicio: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

La segunda eliminatoria será la que enfrente al Liverpool y el PSG. El equipo de Slot ofreció una mala imagen en el encuentro de ida y se vio superado en todo momento por un PSG que podría haber obtenido una renta mayor y dejar la eliminatoria sentenciada.

Paris Saint-Germain FC vs Liverpool FC - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First Leg | Eurasia Sport Images/GettyImages

A pesar de que el encuentro de vuelta se juega en Anfield y tendrán el apoyo de sus aficionados, el Liverpool no está haciendo una gran temporada. La goleada en la ronda anterior 4-0 ante el Galatasaray parece más un espejismo que una muestra real de cómo está el equipo.

Mientras, el PSG ha ido progresando según avanzaba la temporada y es claramente uno de los favoritos al título que consiguió la pasada temporada. Además, la última vez que los parisinos estuvieron en Anfield, eliminaron al Liverpool en la tanda de penaltis.

Pronóstico: Liverpool 1-3 PSG

Pronósticos de la jornada 14/4

Hora de inicio Partido Pronóstico 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Atlético de Madrid vs FC Barcelona 1-1 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP Liverpool vs PSG 1-3

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