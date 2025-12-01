Puebla fija el precio de Emiliano Gómez para el mercado de invierno

Puebla ha fijado el precio de salida de Emiliano Gómez, uno de los futbolistas más cotizados del mercado mexicano. El club pretende 7 millones de dólares por el traspaso del uruguayo de 24 años, una cifra que marca el rumbo de cualquier negociación.

El conjunto de la Franja había pagado 2 millones de dólares por su fichaje, por lo que busca una venta que represente una ganancia considerable. La directiva considera que el momento deportivo del jugador justifica la valuación.

PRECIO DE LOCURA 🤑



Ante el interés de América, Toluca y León por Emiliano Gómez del Puebla, el equipo de la Franja aceleró la compra de su carta completa.



💵 Pensando en una reventa, ya le han puesto precio, el cual sería de 7MDD, esto de acuerdo con acuerdo con ‘Pepe’ Hanan… pic.twitter.com/ygVHPBuy42 — Futbol Total (@futboltotal) November 30, 2025

Gómez se ha convertido en uno de los media punta más deseados de la Liga MX. Su rendimiento reciente y su impacto ofensivo lo colocan como una pieza codiciada por varios clubes que buscan reforzar su creatividad en zona de ataque.

América, Toluca, León y Pumas han mostrado interés en el futbolista, aunque ninguno ha pasado más allá de un sondeo preliminar. Hasta ahora no existe oferta formal sobre la mesa, pero el mercado apenas comienza a moverse.

El jugador está abierto a salir. Gómez desea dar un salto de calidad en su carrera y considera que este invierno podría ser el momento ideal para hacerlo. Una transferencia a un club de mayor aspiración deportiva es su prioridad.

America v Puebla - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Puebla, por su parte, no se cierra a negociar, siempre y cuando algún interesado alcance los 7 millones solicitados. El club ve en esta posible salida una oportunidad estratégica para sanear finanzas y reconstruir la plantilla.

El nombre de Emiliano Gómez promete ser uno de los más mencionados en las próximas semanas. Con varios pretendientes y un precio claro, su futuro podría definirse rápidamente en cuanto uno de los grandes decida dar el paso.

Ahora queda por definir, qué club de México correrá el riesgo y cumplirá con la enorme cifra que pide el Puebla por su gran estrella en el invierno.