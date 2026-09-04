¿Quién fue el jugador más caro a cada edad? Los récords de trasapasos de los 16 a los 40 años

La edad es uno de los factores que más condiciona el precio de un futbolista. Mientras los clubes están dispuestos a realizar inversiones enormes por jugadores jóvenes con margen de crecimiento, las cifras suelen reducirse a medida que aumenta la edad y disminuyen los años de rendimiento que pueden ofrecer. Sin embargo, las grandes estrellas son capaces de romper esa lógica cuando su nivel, experiencia y peso comercial justifican una inversión millonaria.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

La transferencia más costosa de la historia continúa teniendo a Neymar como protagonista. El brasileño tenía 25 años cuando dejó el FC Barcelona para convertirse en jugador del PSG en 2017, en una operación valorada actualmente en 220,5 millones de euros, incluyendo posibles variables.

Paris Saint Germain v Toulouse - Ligue 1 | NurPhoto/GettyImages

El segundo gran salto aparece con Kylian Mbappé, cuyo traspaso del Mónaco al PSG se convirtió en el récord para un futbolista de 19 años, con 179,1 millones de euros. En las edades jóvenes, el mercado suele pagar tanto por el rendimiento inmediato como por el potencial de reventa.

Las cifras se disparan entre los 19 y los 26 años

Entre los 19 y los 26 años, todos los récords por edad superan los 111,8 millones de euros, una muestra del enorme valor que alcanzan los jugadores considerados capaces de marcar una época.

En ese rango aparecen nombres como Ousmane Dembélé, Moisés Caicedo, Florian Wirtz, Bradley Barcola, Declan Rice y Sandro Tonali. Además, el récord para un futbolista de 18 años cambió en 2026 con Ayyoub Bouaddi, cuyo pase del Lille al Manchester City alcanzó los 100,6 millones de euros.

Un dato llamativo es lo ocurrido a los 27 años. Pese a ser una edad asociada al pico de rendimiento, el récord pertenece a Luis Suárez, que en 2014 pasó del Liverpool al Barcelona por 75,4 millones.

Bruno Guimarães, un récord con asterisco

El caso de los 28 años tiene un capítulo reciente protagonizado por Bruno Guimarães. El Newcastle United no tenía intención de desprenderse de su capitán, pero finalmente aceptó la propuesta del Arsenal por aproximadamente 86,9 millones de euros. La operación fue defendida por el club inglés debido a la elevada cifra alcanzada para un futbolista de esa edad y posición.

🚨🔴⚪️ BREAKING: Bruno Guimarães to Arsenal, HERE WE GO! 🇧🇷



Agreement in place with Newcastle after long talks and personal terms in place with Bruno since July. Fee worth £75m.



New midfielder for Mikel Arteta. 🔜 pic.twitter.com/bC8q2Wv8S6 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 5, 2026

Sin embargo, el traspaso no se convirtió en el récord absoluto para un jugador de 28 años. Ese registro continúa en manos de Eden Hazard, quien pasó del Chelsea al Real Madrid en 2019 por unos 172,9 millones. En el caso de Guimarães, la particularidad está en que se trata de la cifra más alta registrada para un mediocampista de 28 años.

De las estrellas consagradas a los últimos grandes contratos

A partir de los 30 años, los registros empiezan a mostrar una caída más pronunciada, aunque las grandes figuras todavía consiguen cifras extraordinarias. Harry Kane marcó el récord para los 30 años con su llegada al Bayern Múnich, mientras que Neymar volvió a aparecer a los 31 con su traspaso al Al Hilal.

El caso más destacado entre los veteranos es Cristiano Ronaldo, presente tres veces en la lista: a los 33, 36 y 38 años. Su fichaje por la Juventus en 2018 alcanzó los 99,4 millones de euros cuando tenía 33.

En el extremo opuesto, el récord para un jugador de 40 años corresponde al arquero rumano Bogdan Stelea, cuyo traspaso en 2008 fue de apenas 99.800 euros.

El récord de cada edad

Edad Jugador Transferencia Valor 16 Endrick Palmeiras → Real Madrid €59,8 M 17 Estêvão Willian Palmeiras → Chelsea €56,8 M 18 Ayyoub Bouaddi Lille → Man City €100,6 M 19 Kylian Mbappé Mónaco → PSG €179,0 M 20 Ousmane Dembélé Dortmund → Barcelona €144,1 M 21 Moisés Caicedo Brighton → Chelsea €133,5 M 22 Florian Wirtz Leverkusen → Liverpool €134,6 M 23 Bradley Barcola PSG → Liverpool €140,2 M 24 Declan Rice West Ham → Arsenal €121,9 M 25 Neymar Barcelona → PSG €220,4 M 26 Sandro Tonali Newcastle → Tottenham €116,0 M 27 Luis Suárez Liverpool → Barcelona €75,4 M 28 Eden Hazard Chelsea → Real Madrid €172,9 M 29 Zinedine Zidane Juventus → Real Madrid €77,2 M 30 Harry Kane Tottenham → Bayern €109,4 M 31 Neymar PSG → Al Hilal €89,5 M 32 Riyad Mahrez Man City → Al Ahli €34,9 M 33 Cristiano Ronaldo Real Madrid → Juventus €99,4 M 34 Yann Sommer Mönchengladbach → Bayern €8,0 M 35 Marko Arnautović Bologna → Inter €10,8 M 36 Cristiano Ronaldo Juventus → Man Utd €22,9 M 37 Brad Friedel Blackburn → Aston Villa €2,9 M 38 Keylor Navas Newell’s → Pumas UNAM €1,6 M 39 Craig Brewster Inverness CT → Dundee Utd €395.600 40 Bogdan Stelea Unirea Urziceni → Brașov €99.800



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