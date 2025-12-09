Real Madrid vs Manchester City: cómo ver el partido por TV y streaming, últimas noticias y pronóstico

El Real Madrid viene de perder 0-2 ante el Celta en el Estadio Bernabéu y el Barcelona le saca 4 puntos en la cima de LaLiga.



Ahora recibirán al Manchester City por la UEFA Champions League, con el objetivo de sumar los tres puntos y prácticamente lograr la clasificación a octavos de final, además de intentar olvidar los fantasmas que han puesto en peligro el puesto de entrenador de Xabi Alonso ante la irregularidad mostrada y los conflictos internos.

Por su parte, los 'Citizens' vienen de dos partidos espectaculares por Premier, pareciéndose cada vez más al equipo que supieron ser: fútbol, toque y goles. Los de Guardiola sueñan con obtener su segunda Champions y competirle en la Premier League al líder, Arsenal.

¿Cuándo, a qué hora y dónde se juega el Real Madrid vs Manchester City?

Ciudad: Madrid, España

Fecha: miércoles 10 de diciembre

Horario: 15:00 (costa este de EE.UU.), 14:00 (México), 21:00 (España)

Estadio: Bernabéu

Real Madrid CF Starting XI lines up prior to the La Liga EA... | SOPA Images/GettyImages

¿Cómo se podrá ver el Real Madrid vs Manchester City en TV y streaming online?

País TV Streaming Online EEUU DAZN USA Paramount+ México FOX One - España Movistar Liga de Campeones Movistar Liga de Campeones

Últimos cinco partidos del Real Madrid

Rival Resultado Competición Celta 2-0 D LaLiga Athletic Club 3-0 V LaLiga Girona 1-1 E LaLiga Olympiakos 4-3 V UEFA Champions League Elche 2-2 E LaLiga

Últimos cinco partidos del Manchester City

Rival Resultado Competición Sunderland 3-0 V Premier League Fulham 5-4 V Premier League Leeds 3-2 V Premier League Bayern Leverkusen 2-0 D Champions League Newcastle 2-1 D Premier League

Últimas noticias del Real Madrid

Real Madrid CF v RC Celta de Vigo - LaLiga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El Merengue llegaba en alza con un Kylian Mbappé en llamas pero la derrota durísima ante el Celta generó ruidos internos, poniendo en duda la continuidad de Xabi Alonso en el banquillo.



Según trascendió en estos días, la dirigencia toma este partido como un punto bizagra. En caso de no conseguir un buen resultado, la ruptura entre las partes podría acelerarse.



Tal es así que durante el lunes los principales medios de Madrid ya dejaron circular rumores de que hay dos candidatos posibles para asumir el cargo de entrenador si, finalmente, Xabi Alonso es despedido.

Volviendo al partido de este miércoles, el equipo tiene 6 lesionados, todos ellos en defensa, y Kylian Mbappé en duda por molestias en la pierna y una fractura en uno de sus dedos de una de sus manos.

Últimas noticias del Manchester City

Manchester City v Sunderland - Premier League | Matt McNulty/GettyImages

El equipo de Pep Guardiola llega con la moral a tope tras tres victorias consecutivas en liga llenas de goles: un vibrante 4-5 ante Fulham, un 3-2 frente al Leeds y un 3-0 ante el Sunderland. Estos resultados les han permitido recuperar terreno en la tabla, ubicándose segundos con 28 puntos, a solo dos unidades del Arsenal.

En cuanto a lesionados, está en duda John Stone, uno de los pilares de Guardiola.

El City tiene 10 puntos hasta el momento, junto a otros tres equipos que se distribuyen entre el 6to y el 10mo puesto de la tabla general. Queda claro por qué una victoria ante el Merengue es fundamental en las aspiraciones de quedar entre los equipos que clasifican de manera directa a los octavos de final del torneo.

Posibles alineaciones

Real Madrid

Portero: Thibaut Courtois

Defensas: Álvaro Carreras, Antonio Rüdiger, Raúl Asencio, Federico Valverde

Mediocampistas: Jude Bellingham, Aurélien Tchouaméni, Arda Guler

Delanteros: Vinícius Jr., Kylian Mbappé, Franco Mastantuono

Manchester City

Portero: Gianluigi Donnarumma

Defensas: Matheus Nunes, Rúben Dias, Joško Gvardiol, Nico O'Reilly

Centrocampistas: Nico González, Bernardo Silva, Tijjani Reijnder

Delanteros: Phil Foden, Erling Haaland, Jérémy Doku.

Pronóstico SI

El Real Madrid intentará hacer valer la localía ante un rival que atraviesa un gran momento actualmente.

Real Madrid 2 - Manchester City 1

MÁS NOTICIAS SOBRE LA CHAMPIONS LEAGUE