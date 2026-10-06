Rumores del mercado de fichajes: el Arsenal busca arrebatarle a Haaland al Real Madrid y al Barcelona; Yildiz y más

Las posibles sanciones contra el Manchester City podrían sacudir el curso de los próximos mercados de fichajes. Grandes clubes, como el Arsenal, el Real Madrid y el Barcelona siguen de cerca la situación de los Citizens buscando quedarse con algunas de sus más grandes figuras.

A continuación te contamos sobre este interés y otros movimientos que se podrían concretar en las futuras ventanas de transferencias.

Publicado originalmente en SI FC.

Premier League

El entrenador del AC Milan, Rúben Amorim, quiere reencontrarse con el defensa central del Manchester United, Leny Yoro, quien ha sido puesto en el mercado por una cifra de 56 millones de dólares. (Fuente: Calciomercato)

El Arsenal cuenta con los recursos financieros para competir con el Barcelona y el Real Madrid por el fichaje de Erling Haaland si el delantero decide abandonar el Manchester City; el club inglés no dejaría salir barato al internacional noruego, incluso si recibiera una sanción importante por infracciones de las normas financieras. (Fuente: Football Insider)

¿Haaland llegará al Arsenal, al Real Madrid o al Barcelona? | Octavio Passos/GettyImages

Por otro lado, el Arsenal está dispuesto a "tirar la casa por la ventana" con una oferta de 112,5 millones de dólares por el extremo de la Juventus, Kenan Yıldız. (Fuente: Tuttomercatoweb)

El Bournemouth no tiene previsto dejar salir al centrocampista Alex Scott en enero, a pesar del interés del Chelsea y del Liverpool, aunque contempla al centrocampista del Wolverhampton Wanderers, Fer López, como posible sustituto. (Fuente: TEAMtalk)

Al Real Betis no le preocupa la posibilidad de perder al delantero Troy Parrott en favor de su antiguo club, el Tottenham Hotspur, que tendría que abonar su cláusula de rescisión de 112,5 millones de dólares para cerrar la operación. (Fuente: Estadio Deportivo)

Virgil van Dijk podría acabar firmando un nuevo contrato con el Liverpool, tras haber convencido al entrenador Andoni Iraola de que sigue siendo útil más allá de la presente temporada. (Fuente: Football Insider)

Se espera que el centrocampista del Nápoles, Scott McTominay, abandone el club y regrese a la Premier League el próximo verano, dado que las negociaciones para un nuevo contrato no avanzan. El Manchester United intentó recuperar a su canterano en verano, momento en el que el Aston Villa también mostró interés. (Fuente: Tuttomercatoweb)

El Arsenal, el Manchester United y el Newcastle United están interesados ​​en fichar al lateral derecho de la Roma, Wesley. (Fuente: Asromalive)

El delantero del Benfica, Vangelis Pavlidis, objetivo del Aston Villa y del Tottenham, sigue soñando con dar el salto a la Premier League. (Fuente: A BOLA)

El Manchester United, el Liverpool y el Real Madrid quieren fichar al defensa central Luka Vušković, perteneciente al Brighton & Hove Albion. (Fuente: fussball-news)

El centrocampista del Corinthians, Breno Bidon, ha despertado el interés del Arsenal, club dispuesto a pagar su precio de mercado de 28 millones de dólares. (Fuente: Bolavip)

El Liverpool está dispuesto a escuchar ofertas por el portero Giorgi Mamardashvili, ya que considera que no tiene la capacidad para convertirse en el sucesor a largo plazo de Alisson. (Fuente: Fichajes)

LaLiga

El extremo del Bayern Múnich Michael Olise y el delantero del Manchester City Erling Haaland quieren fichar por el Real Madrid y trabajan con sus agentes para concretar su llegada al Bernabéu tan pronto como el próximo verano. (Fuente: El Nacional)

¿Olise llegará al Real Madrid? | FRANCK FIFE/GettyImages

El Real Madrid está dispuesto a competir con el Arsenal y el Bayern Múnich por el fichaje del extremo de la Juventus Kenan Yıldız. (Fuente: Corriere dello Sport)

El Arsenal, el Chelsea, el Liverpool, el Manchester City y el Manchester United siguen de cerca al defensa del Barcelona Jules Koundé, quien continúa teniendo dificultades para sumar minutos en el Camp Nou. (Fuente: SPORT)

El Barcelona se prepara para reforzar la posición de lateral derecho y ha incluido a Jeremie Frimpong (Liverpool) en una lista de candidatos que también cuenta con Pedro Porro (Tottenham). (Fuente: Juan Jesus)

El Barcelona está interesado en recuperar al delantero João Félix —actualmente en el Al Nassr—, pero reconoce que su llegada probablemente provocaría la salida del mediapunta Dani Olmo rumbo al Bayern Múnich. (Fuente: El Nacional)

Ante el interés del Arsenal y del Tottenham, el Real Madrid no contempla vender al delantero Endrick en enero, aunque sí está abierto a una cesión simple. (Fuente: TEAMtalk)

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