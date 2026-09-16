Rumores del mercado de fichajes: el Real Madrid va por la joya del Manchester United; Trent, Endrick y más

El mercado de fichajes nunca descansa. A pesar de que la ventana de transferencias de verano cerró apenas hace unos días, los grandes clubes del futbol europeo se encuentran siguiendo de cerca el mercado buscando refuerzos para el invierno y de cara a los próximos años de competencia.

Según los reportes de la prensa internacional, estos son los fichajes que se podrían concretar en el próximo mercado en LaLiga y la Premier League.

Publicado originalmente en SI Futbol.

Premier League

Tras la petición de JJ Gabriel, joven promesa del Manchester United, de abandonar el club, el Chelsea se ha posicionado a la cabeza en la carrera por fichar al adolescente, superando a otros pretendientes de la Premier League como el Arsenal, el Tottenham Hotspur, el Liverpool y el Manchester City. (Fuente: TEAMtalk)

Fuera de Inglaterra, el Real Madrid es el favorito para fichar a Gabriel. El club blanco trabaja en una operación por el jugador de 15 años, aunque se enfrenta a la competencia del Barcelona, ​​el Paris Saint-Germain y el Bayern de Múnich. (Fuente: The Athletic)

Los grandes clubes de Europa siguen de cerca a JJ Gabriel, la nueva joya del Manchester United | Zohaib Alam/GettyImages

Mientras los principales clubes del mundo acechan, el United mantiene la esperanza de resolver la situación antes de que Gabriel tome medidas drásticas. (Fuente: talkSPORT)

A pesar de necesitar reforzar el centro del campo en enero, el Chelsea no pagará el precio elevado que el Mónaco pide ahora por Lamine Camara; el club francés exige 80.9 millones de dólares por el centrocampista. (Fuente: Football Insider)

El Liverpool contempla la posibilidad de traer de vuelta a Anfield a Trent Alexander-Arnold. El lateral ha quedado relegado a un segundo plano en el Real Madrid y podría regresar a casa, aunque todavía no se han producido conversaciones oficiales entre ambos clubes. (Fuente: Fichajes)

El Arsenal había mostrado interés en el extremo del Liverpool Rio Ngumoha, pero los Reds quieren retener al joven en Anfield e incluso estudian ofrecerle un nuevo contrato. (Fuente: Fabrizio Romano)

El Newcastle United sigue de cerca al extremo del Arsenal Noni Madueke, quien podría abandonar el norte de Londres en enero tras perder protagonismo en los planes de Mikel Arteta. (Fuente: indykaila)

Mientras se deteriora la relación entre el Tottenham Hotspur y el delantero Richarlison —que desea marcharse—, el brasileño sigue explorando sus opciones. Mantiene su firme intención de rescindir su contrato actual, que expira al final de la temporada. (Fuente: BBC Sport)

Se había vinculado a Christian Pulisic con un regreso a la Premier League tras un inicio frustrante en el AC Milan; sin embargo, Ruben Amorim considera al estadounidense una pieza clave de su plantilla, descartando por ahora cualquier posibilidad de traspaso. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

LaLiga

El Real Madrid y el Barcelona permanecen muy atentos ante la posibilidad de que el delantero del Manchester City, Erling Haaland, esté considerando seriamente un traspaso a España en 2027. El City no cerraría la puerta al internacional noruego si este decidiera buscar un nuevo desafío en otro equipo. (Fuente: TEAMtalk)

Manchester United v Manchester City - Premier League 2026/27 | Visionhaus/GettyImages

Tras pasar el primer mes de la temporada relegado al banquillo, el delantero del Real Madrid, Endrick, está dispuesto a evaluar su situación en el Bernabéu el próximo mes de enero. Si la situación no mejora, el brasileño podría salir nuevamente cedido. (Fuente: AS)

El Borussia Dortmund y el Bayer Leverkusen han puesto sus ojos en Xavi Espart, una joven promesa del Barcelona. Ambos clubes han enviado ojeadores para seguir de cerca al lateral. (Fuente: fussball-news)

El Atlético de Madrid y el Real Betis siguen la pista del portero argentino Santiago Beltrán. El guardameta de 21 años cuenta con una cláusula de rescisión de 24.2 millones de dólares en River Plate. (Fuente: Fichajes)

El Barcelona trabaja en un nuevo contrato para el defensa central Gerard Martín. Tanto Hansi Flick como el club desean recompensar al jugador por sus destacadas actuaciones mejorando sus condiciones salariales. (Fuente: Mundo Deportivo)

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