Rumores del mercado de fichajes: el Real Madrid vigila de cerca a Virgil van Dijk; Haaland, Donnarumma y más

Las posibles sanciones contra el Manchester City podrían tener un efecto dominó en los próximos mercados de fichajes. Algunos de los clubes más grandes del mundo, como el Liverpool y el Real Madrid, siguen de cerca la situación de los Citizens en busca de hacerse con alguna de sus figuras.

A continuación te presentamos qué movimientos se podrían concretar, de acuerdo con el reportes de los medios de comunicación internacionales.

Publicado originalmente en SI FC.

Premier League

El Manchester United está listo para negociar un nuevo contrato con Luke Shaw, ya que este se acerca a los últimos seis meses de su vínculo actual. (Fuente: Football Insider)

Por otro lado, se espera que el Manchester United sea el principal competidor de la Juventus en la carrera por fichar al lateral izquierdo del RB Leipzig, David Raum, cuyo contrato expira en verano. (Fuente: Gazzetta dello Sport)

El Arsenal intentaría seriamente fichar al delantero del Manchester City, Erling Haaland, si la incertidumbre sobre el futuro del club lo lleva a buscar una salida. (Fuente: FootballTransfers)

Haaland podría salir del Manchester City la próxima temporada | SOPA Images/GettyImages

Mientras tanto, el centrocampista Elliot Anderson vuelve a estar en el radar del Real Madrid; sin embargo, tanto el Arsenal como el Manchester United lo consideran un posible objetivo ante la posibilidad de que los Citizens reciban una sanción importante. (Fuente: Fichajes)

El Liverpool sigue de cerca a los extremos del Manchester City, Jérémy Doku y Antoine Semenyo, con la intención de aprovechar cualquier oportunidad para fichar a ambos. (Fuente: indykaila)

El entrenador del Chelsea, Xabi Alonso, ha señalado al central del Inter de Milán, Alessandro Bastoni, como su objetivo prioritario, y se espera que las negociaciones tengan lugar en enero. (Fuente: El Nacional)

A pesar de las informaciones en sentido contrario, el Liverpool no tiene interés en recuperar al lateral derecho del Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, ni ahora ni en un futuro próximo, al considerar que la afición no vería con buenos ojos su hipotético regreso. (Fuente: Football Insider)

El Bournemouth quiere que el centrocampista Alex Scott firme un nuevo contrato antes de enero para intentar frenar el interés del Chelsea y del Liverpool, aunque estaría dispuesto a aceptar una cláusula de rescisión para facilitar un futuro traspaso del internacional inglés. (Fuente: TEAMtalk)

El Aston Villa y el Tottenham Hotspur figuran entre los clubes interesados ​​en el extremo del Benfica, Gianluca Prestianni. (Fuente: O Jogo)

El Arsenal ha convertido al central del Como, Jacobo Ramón, en su principal objetivo defensivo y ya ha comenzado a trabajar en un futuro traspaso del jugador de 21 años. (Fuente: Tuttomercatoweb)

El Tottenham ha presentado una oferta de 91 millones de dólares para fichar al centrocampista del Atlético de Madrid Álex Baena. (Fuente: Fichajes)

LaLiga

Si el portero Gianluigi Donnarumma abandona el Manchester City debido al escándalo financiero del club, el Real Madrid sería el destino más probable para el italiano, a quien se considera el sustituto ideal a largo plazo de Thibaut Courtois. (Fuente: TEAMtalk)

El Real Madrid también sigue de cerca al central del Liverpool Virgil van Dijk, ya que su contrato actual en Anfield se acerca a su fin. (Fuente: Mundo Deportivo)

Van Dijk está en el radar del Real Madrid, ¿se quedará en el Liverpool? | NurPhoto/GettyImages

El Bayern Múnich contempla intentar el fichaje en enero del lateral derecho del Barcelona Jules Koundé, quien ha tenido dificultades para contar con minutos de juego regulares esta temporada. (Fuente: SPORT)

Martín Zubimendi quiere dejar el Arsenal en enero y considera al Real Madrid como su destino preferido. Una oferta de 85 millones de dólares podría cerrar la operación. (Fuente: El Nacional)

El Real Madrid también ha incluido al centrocampista del Bournemouth Alex Scott en una lista de candidatos que ya cuenta con Kees Smit (AZ Alkmaar) y Adam Wharton (Crystal Palace). (Fuente: Látigo Serrano)

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