Rumores del mercado de fichajes: Haaland elige entre Real Madrid y Barcelona; Julián Álvarez, Bellingham y más

Los grandes clubes de la Premier League y LaLiga ya tienen sus ojos puestos en algunos jugadores de cara al mercado de invierno, y también monitorean de cerca la situación de algunas figuras para el futuro.

Julián Álvarez y Erling Haaland son dos de los futbolistas más cotizados y podrían cambiar de aires en las siguientes ventanas de transferencias.

A continuación te presentamos los fichajes que se podrían dar en el futuro, de acuerdo con los reportes de la prensa internacional.

Publicado originalmente en SI Futbol.

Premier League

El Arsenal prepara una oferta de 139.5 millones de dólares para fichar al delantero del Atlético de Madrid Julián Álvarez una vez que se abra el mercado de fichajes de enero. (Fuente: Fichajes)

Durante el verano se habló de un posible intercambio entre Álvarez y el delantero del Arsenal Viktor Gyökeres. Gyökeres no se considera intransferible e incluso se ofreció su nombre a clubes de Arabia Saudí. (Fuente: Ben Jacobs)

Erling Haaland tiene intención de abandonar el Manchester City al final de la temporada y ya ha mantenido reuniones para planificar su próximo paso. Preferiría fichar por el Barcelona antes que por el Real Madrid, ya que le preocupa el equilibrio de poder en una plantilla que ya cuenta con Kylian Mbappé, Vinícius Júnior, Jude Bellingham y Yan Diomande. (Fuente: El Nacional)

Haaland preferiría llegar al FC Barcelona en lugar del Real Madrid | Quality Sport Images/GettyImages

El Liverpool y el Manchester United siguen de cerca al defensa central del Newcastle United Malick Thiaw como posible objetivo futuro. (Fuente: CaughtOffside)

Sin embargo, el Manchester United se ha topado con un obstáculo en su intento de fichar al lateral izquierdo Lewis Hall, quien ha llegado a un acuerdo para ampliar su contrato con el Newcastle. (Fuente: Ben Jacobs)

Se espera que Adam Wharton abandone el Crystal Palace, a más tardar, el próximo verano. El centrocampista desea jugar con regularidad en competiciones europeas, lo que da ventaja al Liverpool frente a otros interesados ​​como el Newcastle. (Fuente: TEAMtalk)

El Arsenal, el Chelsea, el Liverpool y el Manchester United siguen la pista del defensa central del Atlético de Madrid Marc Pubill. (Fuente: fussball-news)

El Chelsea, el Manchester United, el Newcastle, el Tottenham Hotspur y el Atlético de Madrid siguen al delantero del Palmeiras Vitor Roque, de 21 años y exjugador del Barcelona. (Fuente: Sportowy)

Mientras buscaban un sustituto para Enzo Fernández durante el verano, el Chelsea mostró un interés tardío en Sander Berge, jugador de su rival, el Fulham. (Fuente: BBC Sport)

Alex Scott, del Bournemouth, es el principal objetivo del Chelsea para reforzar el centro del campo, y el club londinense está dispuesto a pagar su elevado precio para cerrar el acuerdo tan pronto como en enero. (Fuente: TEAMtalk)

Ojeadores tanto del Arsenal como del Manchester City estuvieron presentes para ver en acción al defensa central del Paris Saint-Germain, Willian Pacho, contra el Lille a finales del mes pasado. (Fuente: CaughtOffside)

LaLiga

El Real Madrid ha convertido la renovación del centrocampista Jude Bellingham en su próxima prioridad tras su brillante inicio de temporada, con el fin de evitar incertidumbres futuras sobre su continuidad. (Fuente: Ramón Álvarez de Mon)

El Real Madrid tiene como prioridad renovar a Bellingham | Soccrates Images/GettyImages

Frenkie de Jong está en el mercado; el Barcelona busca una operación valorada en 75.5 millones de dólares para vender al neerlandés. (Fuente: El Nacional)

El Real Madrid no logró cerrar el fichaje del central del Inter de Milán, Alessandro Bastoni, durante el verano debido a la negativa del club de la Serie A a negociar su precio de venta de 81 millones de dólares. La negativa de Raúl Asencio a marcharse dejó al Madrid sin margen para invertir en la defensa. (Fuente: AS)

El Barcelona ha contactado con el FC Twente para negociar el fichaje del central de 18 años Ruud Nijstad, según ha confirmado el propio jugador. (Fuente: Voetbal International)

Los representantes del delantero Gabriel Jesus llevaban más de un año ofreciendo los servicios del brasileño al Barcelona antes de que el vigente campeón de LaLiga decidiera finalmente intentar su fichaje. (Fuente: SPORT)

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