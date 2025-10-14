¿Se viene una oferta multimillonaria por Lamine Yamal desde Arabia Saudita?

A sus 18 años, Lamine Yamal ya es uno de los mejores jugadores del mundo, tanto que es el vigente Balón de Plata de France Football. Además, es la gran figura en un FC Barcelona al que ayudó a ganar el triplete local en la campaña pasada, y de una España campeona de la Euro 2024 y favorita para el Mundial del 2026.

Por ende, el nombre de prodigioso extremo vuelve a estar en el centro de la atención mediática, dado que, según Fichajes.net y levantado por la cuenta Transfer News Live, la entidad azulgrana habría recibido una oferta descomunal desde Arabia Saudí para vender a su gran perla.

Efectivamente, dicha fuente indicó que el Al-Hilal estaría dispuesto a pagar 400 millones de euros por el internacional español, en una operación que rompería todos los récords históricos del mercado de fichajes.

🚨 Barcelona have reportedly received an outrageous €400M offer for Lamine Yamal from Saudi Pro League club Al Hilal.



They are looking to replace Neymar with a new marquee player.



The 18-year old's current market value is €200M, half what the Saudi club would be willing to… pic.twitter.com/mZDZ4rfRse — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) October 14, 2025

Aparentemente, el club saudí buscaría una nueva estrella luego de la salida de Neymar, quien en enero pasado regresó al Santos de Brasil, su equipo de formación. Pues consciente del enorme potencial comercial y deportivo de Lamine, el Al-Hilal estaría decidido a convertirlo en su máximo referente, ofreciendo una cifra que superaría con creces los traspasos más caros de siempre en el balompié.

Sin embargo, el diario Marca aseguró que, de momento, no existe ninguna oferta formal del conjunto árabe, y aún en el caso de que llegara, la institución que preside Joan Laporta no tendría intención alguna de vender al atacante hispano-marroquí, considerado el presente y futuro de los culés.

Por otro lado, es cierto que Lamine no disputó el último encuentro liguero del Barça a raíz de unas molestias en el pubis que lo han aquejado desde el inicio de la temporada; pero todo apunta a que regresará a la acción este sábado ante el Girona, a fin de arribar al tope de sus condiciones al Clásico del Santiago Bernabéu contra el Real Madrid, el 26 de octubre.

En lo que va de curso, el joven atacante acumula dos goles y cuatro asistencias en cinco partidos oficiales; números que reafirman su peso creciente en los distintos dibujos del entrenador Hansi Flick.