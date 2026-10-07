Todos los ganadores del Balón de Oro por país

Todos los años, las principales figuras del fútbol se reúnen para la entrega del Balón de Oro, uno de los premios individuales de mayor prestigio del calendario deportivo.

En total, futbolistas de 21 países consiguieron ganarlo desde su primera edición en 1956.

¿El más ganador? Lionel Messi, dueño del récord con ocho conquistas, la última de ellas en 2023. Cristiano Ronaldo ocupa el segundo puesto con cinco.

A continuación, el repaso por cada país que consiguió al menos un Balón de Oro.

11. Bulgaria, Croacia, Chequia, Checoslovaquia, Dinamarca, Hungría, Liberia, Irlanda del Norte, Escocia y Ucrania (1)

Luka Modric, Balon de Oro | FRANCK FIFE/GettyImages

Hristo Stoichkov le dio a Bulgaria su premio en 1994, año en el que ayudó a su selección a alcanzar las semifinales del Mundial y completó una temporada destacada en el Barcelona.



Luka Modric lo ganó en 2018 después de ganar otra Champions League con el Real Madrid y llevar a Croacia hasta la final del Mundial. Pavel Nedved obtuvo el galardón en 2003 para República Checa gracias a su año con la Juventus.



Josef Masopust fue el ganador de Checoslovaquia en 1962 luego de llegar a la final de la Copa del Mundo de ese año. Allan Simonsen se quedó con el premio para Dinamarca en 1977 gracias a sus actuaciones en el Borussia Mönchengladbach. Una década antes, en 1967, Flórián Albert había conseguido el de Hungría luego de una destacada campaña con el Ferencváros.



George Weah hizo historia para Liberia en 1995 al convertirse en el primer y único futbolista africano que ganó el Balón de Oro masculino. George Best obtuvo el de Irlanda del Norte en 1968 después de ayudar al Manchester United a conquistar la Copa de Europa.



Denis Law le dio a Escocia su premio en 1964 luego de una prolífica campaña con los Red Devils. Andriy Shevchenko completa este grupo como el único ganador de Ucrania, gracias a su consagración de 2004 luego de brillar en el Milan.

10. Unión Soviética (3)

Lev Yashin, Union Sovietica | Central Press/GettyImages

Ganadores: Lev Yashin (1963), Oleg Blokhin (1975), Igor Belanov (1986)



La Unión Soviética consiguió tres premios antes de su disolución en 1991.



Yashin abrió la cuenta en 1963 y sigue siendo el único arquero que ganó el Balón de Oro. Blokhin se sumó en 1975 y Belanov se convirtió en el último ganador soviético en 1986.

9. España (4)

Rodri, Manchester City | Visionhaus/GettyImages

Ganadores: Alfredo Di Stéfano (1957, 1959), Luis Suárez (1960), Rodri (2024)



Di Stéfano ganó dos veces, en 1957 y 1959, y Suárez recibió el premio en 1960.



Pasaron más de seis décadas hasta la siguiente consagración española. Rodri obtuvo el cuarto trofeo en 2024 después de ser parte del Manchester City que ganó la Premier League y desempeñar un papel primordial en la conquista de España en la Eurocopa.

8. Inglaterra (5)

Michael Owen, Liverpool | Neal Simpson - EMPICS/GettyImages

Ganadores: Stanley Matthews (1956), Bobby Charlton (1966), Kevin Keegan (1978, 1979), Michael Owen (2001)



El primer Balón de Oro para Inglaterra llegó de los pies de Matthews en 1956.



Charlton se quedó con el galardón en 1966 después de la victoria de los Tres Leones en el Mundial. Keegan lo consiguió dos veces, en 1978 y 1979. Owen es el último inglés que lo recibió, luego de una destacada temporada con el Liverpool en 2001.

7. Brasil (5)

Ronaldinho, Balon de Oro | FRANCK FIFE/GettyImages

Ganadores: Ronaldo (1997, 2002), Rivaldo (1999), Ronaldinho (2005), Kaká (2007)



Brasil tiene cinco conquistas y Ronaldo inauguró la cuenta carioca en 1997 después de una espectacular campaña con el Barça.



Rivaldo ganó en 1999 y Ronaldo volvió a quedarse con el premio en 2002, año en el Brasil ganó su último Mundial.



Ronaldinho agregó otro galardón en 2005 y Kaká se convirtió en ganador en 2007.

6. Italia (5)

Fabio Cannavaro, Balon de Oro | FRANCK FIFE/GettyImages

Ganadores: Omar Sívori (1961), Gianni Rivera (1969), Paolo Rossi (1982), Roberto Baggio (1993), Fabio Cannavaro (2006)



Cinco futbolistas diferentes para las cinco conquistas italianas.



Sívori abrió la cuenta en 1961. Después llegaron Rivera, Rossi, Baggio y Cannavaro. El defensor fue el último italiano que obtuvo el galardón, en 2006 después de capitanear a la selección de Italia que ganó el Mundial en Alemania.

5. Alemania (7)

Lothar Matthaus, Alemania | Jean-Yves Ruszniewski/GettyImages

Ganadores: Gerd Müller (1970), Franz Beckenbauer (1972, 1976), Karl-Heinz Rummenigge (1980, 1981), Lothar Matthäus (1990), Matthias Sammer (1996)



Beckenbauer y Rummenigge lo ganaron dos veces cada uno. Müller y Sammer también fueron premiados.



La conquista de Matthäus en 1990 llegó después de la conquista mundialista de Alemania Occidental en Italia.

4. Portugal (7)

Cristiano Ronaldo, Balon de Oro | Power Sport Images/GettyImages

Ganadores Eusébio (1965), Luís Figo (2000), Cristiano Ronaldo (2008, 2013, 2014, 2016, 2017)



Las siete victorias portuguesas se reparten entre tres delanteros.



Cristiano ganó por primera vez en 2008 y posteriormente agregó cuatro trofeos durante su rivalidad con Messi.



Eusébio se quedó con el galardón en 1965 y Figo fue el primer portugués que lo consiguió en el siglo XXI, con su victoria en el año 2000.

3. Países Bajos (7)

Johan Cruyff, Paises Bajos | Mirrorpix/GettyImages

Ganadores Johan Cruyff (1971, 1973, 1974), Ruud Gullit (1987), Marco van Basten (1988, 1989, 1992)



Cruyff y van Basten consiguieron tres Balones de Oro cada uno y se instalaron entre los mejores futbolistas de sus épocas.



Gullit completó la cuenta neerlandesa con su victoria en 1987 después de una buena temporada en el Milan.

2. Francia (8)

Ousmane Dembele, Balon de Oro | FRANCK FIFE/GettyImages

Ganadores: Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983, 1984, 1985), Jean-Pierre Papin (1991), Zinedine Zidane (1998), Karim Benzema (2022), Ousmane Dembélé (2025)



Kopa fue el primero en ganar el Balón de Oro para Francia en 1958. Platini se lo quedó en tres ediciones consecutivas entre 1983 y 1985.



Papin, Zidane y Benzema son otros futbolistas que levantaron el trofeo y Dembélé se convirtió en el último francés en recibirlo con su consagración de 2025.

1. Argentina (8)

Lionel Messi, Balon de Oro | Aurelien Meunier/GettyImages

Ganador: Lionel Messi (2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021, 2023)



Las ocho conquistas de Argentina son pura y exclusivamente de Messi, que tiene el récord de Balones de Oro ganados.



El primero llegó en 2009 después de una extraordinaria temporada con los culés. Después repitió en 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 y 2021.



Su octavo galardón llegó en 2023 después de ganar el Mundial con Argentina y está nominado para la edición 2026.

MÁS NOTICIAS DEL FC 27