Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Carranza, Águila, Wilke, Tona, Araújo, Monreal, Gutiérrez, Pérez y más

El Apertura 2025 concluyó con el bicampeonato del Toluca, así que desde ahora ya arrancó la cuenta regresiva para el próximo Torneo Clausura 2026, de la Liga MX, donde los escarlatas buscarán hacerse con el tricampeonato.



Ya con el semestre terminado, todos los clubes están pensando en cómo armarse, así que se han dado a conocer altas, bajas y renovaciones, aparte los rumores de fichajes van en aumento.



Aquí te dejamos las últimas noticias del Fútbol de Estufa rumbo al C2026:

1. Salomón Rondón volvió con Pachuca

🔙 | ¡La historia continúa!



El valiente héroe vuelve por el antiguo camino real, demostrando su coraje. 🐎👑🇻🇪 pic.twitter.com/OyyE3JFEoE — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) December 30, 2025

El delantero venezolano puso fin a su estadía con el Real Oviedo de España, donde no pudo brillar como esperaba.



Tras ser despedido por el conjunto carbayon, los Tuzos le dieron la bienvenida a través de sus redes sociales, resaltando el retorno del ‘Rey’.

2. Puebla presentó a Ricardo Gutiérrez

Paren todo, banda‼️Así como Daniel Gutiérrez 🧤, que viene a resguardar a La Franja. 🥅



¡Bienvenido al 🔵⚪️! Te toca portar con orgullo este escudo porque #LaFranjaNosUne🎽a partir de hoy 🔥 pic.twitter.com/RRf1C3bCjn — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) December 30, 2025

Tal como se había adelantado, el arquero dejó atrás al Mazatlán para vivir una nueva aventura con otra escuadra.



La Franja anunció en sus redes el arribo del cancerbero, quien viene de haber sido titular y capitán con los morados.

3. Necaxa prepara un ‘bombazo’ con Julián Carranza

Julián Carranza | Plumb Images/GettyImages

El periodista argentino César Luis Merlo reveló que los Rayos están cerca de hacerse con el delantero del Feyenoord de los Países Bajos, que lo tiene a préstamo con el Leicester City de Inglaterra. De lograr el fichaje, el equipo de Aguascalientes lograría firmar al argentino hasta el 2029.

4. Cruz Azul sondea a César Montes

César Montes | Omar Vega/GettyImages

Como cada mercado de fichajes, el nombre del defensa central suena para regresar a México desde el Lokomotiv Moscú de Rusia.



FOX Sports indicó que La Máquina se ha acercado a ver la situación del Cachorro, pero por ahora no ha mandando ninguna oferta formal.



En pasadas ocasiones, el mundialista ha dejado en claro que su meta es mantenerse en el Viejo Continente.

5. Eduardo Tercero, tercera baja de Tigres

Gracias Eduardo Tercero por tu trabajo, esfuerzo y dedicación vistiendo la playera de Tigres.



Te deseamos lo mejor en el siguiente capítulo de tu carrera. 🫡 pic.twitter.com/VuAmDQS8f0 — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) December 31, 2025

Después de casi diez años defendiendo el escudo regio, el defensa central se marcha de la institución, lo cual se informó a través de un comunicado.



El representante del ex Lobos BUAP y la directiva universitaria llegaron a un acuerdo para rescindir su contrato, quedando como agente libre, listo para buscar un nuevo club en el máximo circuito o en la Liga de Expansión.

6. Hay dos versiones sobre Eduardo Águila de San Luis

Eduardo Águila | Sergio Mejia/GettyImages

De acuerdo con Adrián Esparza de TUDN, Chivas está muy interesado en hacerse con el defensa central, sin embargo, tanto César Merlo como Omar Villarreal de TV Azteca y Juan Manuel Figueroa de Mediotiempo, han desmentido eso al decir que no existe ninguna negociación del Rebaño Sagrado con los Tuneros.



Eso sí, Omar Villarreal pone más cerca de Cruz Azul al zaguero.

7. Teun Wilke dejaría a Chivas por la Expansión

Teun Wilke | Sergio Mejia/GettyImages

Juan Manuel Figueroa de Mediotiempo compartió que el delantero tiene grandes posibilidades de reforzar al Atlante en la división de plata.



Se debe recordar que el atacante no es contemplado en el Rebaño debido a la presencia de Armando González, Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín.



De cualquier forma, sería una buen experiencia para el romperredes porque los Potros de Hierro volverían al máximo circuito para el próximo Apertura 2026 tras haber comprado la plaza del Mazatlán.

8. Necaxa traspasó a Tomás Jacob

El fin de semana se había revelado que los Rayos estaban cerca de vender al defensa argentino al Atlanta United de la MLS, lo cual se hizo realidad.



Las Cinco Cuerdas ya hicieron oficial el fichaje y el sudamericano estaría viajando a los Estados Unidos en estos primeros días de enero.



El equipo de Aguascalientes se adjudicó cinco millones de dólares.

9. Tigres buscaría repatriar a César Huerta

César Huerta | Isosport/MB Media/GettyImages

Hace poco El Chino estuvo en Nuevo León para atender unos temas comerciales de la selección, sin embargo, se comenzó a rumorar que podría volver a México.



Tras ello, el extremo desmintió las versiones, sin embargo, de acuerdo con el diario El Universal, varios clubes quieren repatriarlo, siendo Tigres el más interesado, tanto que ya tendría lista una oferta muy tentadora, mas la decisión final la tendría el atacante del Anderlecht de Bélgica.

10. Tigres no suelta el tema Carlos Rotondi

Carlos Rotondi | Manuel Velasquez/GettyImages

El fin de semana se informó que tanto Cruz Azul como el lateral izquierdo están dispuestos a separar sus caminos, sobre todo porque la U de Nuevo León busca desde hace tiempo hacerse con el argentino.



Sobre el tema, el diario Milenio apuntó que los regios podrían poner sobre la mesa hasta once millones de dólares para pagar su cláusula de rescisión.

11. Monterrey podría pagar por Willer Ditta

Willer Ditta | Jam Media/GettyImages

Del mismo modo, otro que estaría planeando en desmantelar a La Máquina es La Pandilla, ya que tendría en mente al defensor colombiano.



Según el diario El Universal, pese a que el zaguero cafetalero no está en venta con Cruz Azul, Rayados podría desembolsar los 15 mdd que tiene su cláusula de rescisión.

12. América va por Iván Tona

Iván Tona | Jam Media/GettyImages

César Merlo y el periodista Fernando Esquivel informaron que las Águilas ofrecieron dos millones de dólares y un intercambio de jugadores por el pivote de Xolos de Tijuana, sin embargo, estos últimos ya fijaron un precio de 4 mdd. El panorama luce complicado para el cuadro azulcrema.

13. Julián Araujo sería tentado por el América

Julián Araujo | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

El lateral derecho no quiere seguir su carrera con el Bournemouth de Inglaterra, por ello es puesto en la órbita del Celtic Glasgow de Escocia, que tendría interés en integrarlo a sus filas.



Pese a que la intención del mexicoamericano es seguir en Europa, los de Coapa estarían buscando su fichaje, así lo reportó el diario Marca.



Desde el conjunto inglés, el seleccionado nacional tiene el visto bueno para acomodarse en otro lado, siempre y cuando sea a préstamo.

14. Aldahir Pérez, de Querétaro a Xolos

Te vimos crecer y consolidarte en el campo.



Éxito en lo que sigue, “Alda”. 🐓 #ResetAzulyNegro pic.twitter.com/In9Lpclvbm — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) December 29, 2025

A través de sus redes sociales, Gallos Blancos anunció la salida del mediocentro ofensivo, quien ahora se unirá a Tijuana, al cual llega en transferencia definitiva, firmando un contrato hasta diciembre del 2029.

15. Giorgos Giakoumakis rechazó ofertas de Brasil

Giorgos Giakoumakis | Milos Bicanski - UEFA/GettyImages

Se pensaba que Cruz Azul podría sacar provecho del interés del Atlético Mineiro de Brasil por el delantero griego, que ha tenido un gran presente con el PAOK Salónica de su país, en donde está a préstamo.



El club brasileño había puesto 7.5 mdd en la mesa cementera, pero a GG no le convenció la oferta, causando frustración en el interior de La Máquina.

16. Robert Morales, con las maletas listas

Robert Morales | Jam Media/GettyImages

Toluca tiene la intención de dejar partir al delantero paraguayo para así liberar una plaza de extranjero.



El medio ABC Cardinal informó que La Pantera tiene autorización para negociar con otros clubes y, según reportes, existen intereses verdaderos de dos clubes importantes, uno de Argentina y otro de Brasil.

17. Federico Gattoni sigue sonando para llegar a México

Federico Gattoni | Buda Mendes/GettyImages

Hace unas semanas ya se había informado que el defensa central era del interés de algunos clubes, entre ellos Necaxa y Querétaro. Y ahora, a la puja se une Mazatlán, así lo reportó ‘Sevilla Actualidad’.



La carta del argentino pertenece al Sevilla de España, pero por ahora está cedido con el River Plate de su país.

18. Cruz Azul tiene en la mira a Ricardo Monreal

Ricardo Monreal | Sergio Mejia/GettyImages

Adrián Esparza de TUDN reveló que al técnico celeste, el argentino Nicolás Larcamón, le agrada mucho el atacante del Necaxa, pues ya lo tuvo bajo sus órdenes cuando dirigió a los hidrocálidos. No obstante, no se comunicó que haya algún acercamiento u oferta formal por parte de La Máquina.



De no poder concretar al delantero, otra opción que gusta es Alfonso ‘Plátano’ Alvarado de León.

19. Pumas deberá acomodar a Leo Suárez

Leo Suárez | Azael Rodriguez/GettyImages

Estudiantes de La Plata de Argentina no hará válida la opción de compra del extremo derecho, cuya carta pertenece a Universidad Nacional.



No obstante, los felinos no tienen presupuestado su retorno, así que deberán buscarlo acomodo nuevamente, así lo informó Mediotiempo.



Pese a que el argentino tiene contrato hasta diciembre del 2026, en el Pedregal quieren darle salida de forma permanente.

20. André-Pierre Gignac cumplirá su contrato

André-Pierre Gignac | Jam Media/GettyImages

El Diario Récord comunicó que el francés seguirá ligado a Tigres para el nuevo semestre, tal como está pactado en su vínculo.



Aún cuando El Bomboro no ha renovado, buscará a toda costa ganar un último título con los regios.