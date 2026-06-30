Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Córdova, 'Tiba', 'Guti', Rossi, 'Tatay', Julio, Moxica, Tercero y más

Mientras se disputa el Mundial 2026 los movimientos de cara al Apertura 2026 de la Liga MX ya han comenzado con el anuncio de algunos fichajes.



A esto debemos sumar, que los rumores de altas y bajas siguen sonando con demasiada fuerza.



Aquí están las últimas noticias de fichajes y rumores del Fútbol de Estufa rumbo al A2026:

1. Joaquín Moxica refuerza el ataque del Atlante

Tal como se había adelantado, el delantero terminó poniéndose la casaca de los Potros de Hierro, que lo anunciaron como su nuevo fichaje.



El juvenil de 20 años llega desde Rayados de Monterrey.

2. Jhojan Julio, a complementar el mediocampo azulgrana

Prácticamente junio se fue y Julio ya está aquí.



¡Bienvenido a la Familia Azulgrana, Jhojan! 🔵🔴#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/iKRD3xRI1d — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) June 27, 2026

Del mismo modo, el Atlante anunció el fichaje del ecuatoriano, procedente del Querétaro. Con su arribo, el técnico Miguel Herrera espera obtener explosividad y desborde por las bandas.

3. Eduardo Tercero llega para la parte baja del Potro

Llegó el Tercero del día 3⃣ Eduardo ya es Potro de Hierro.



¡Bienvenido al Atlante FC!#LesGusteONoLesGuste#LesPrometimosVolver pic.twitter.com/xHc3RxDDix — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) June 27, 2026

Asimismo, el Atlante continuó anunciando más refuerzos y ahora fue el defensa, quien ya estaba prácticamente arreglado desde hace un tempo.



El semestre pasado, el zaguero central no tuvo actividad porque no tenía club, siendo Tigres su última escuadra en el 2025.

4. Ciudad Universitaria, el nuevo hogar de Sebastián Córdoba

📋 El Club Universidad Nacional informa que Sebastián Córdova es nuevo jugador de Pumas.



El mediocampista mexicano llega a nuestra institución procedente del Club Toluca y con una importante trayectoria tras su paso por Tigres, Necaxa y América; además, ha representado a México… pic.twitter.com/tyQk3Wb64b — PUMAS (@PumasMX) June 30, 2026

Después de no haber brillado como se esperaba en el Toluca, el centrocampista dejó atrás al club escarlata para transformarse en refuerzo de los Pumas.



El también extremo busca recuperar su nivel con los auriazules, con los cuales arriba en transferencia definitiva.

5. Erick Gutiérrez deja Chivas para ir al Averno

Bienvenido, Guti. A romperla con el Rojo 👊🏻 pic.twitter.com/SEO6etq6HV — Toluca FC (@TolucaFC) June 29, 2026

La semana pasada el periodista argentino César Luis Merlo ya había anunciado que el Toluca se había metido en las negociaciones por El Guti, quien estaba enfilado a unirse a Santos Laguna. Al final, el mediocampista prefirió ponerse la elástica escarlata, llegando a préstamo por un año, tiempo en el cual su contrato con el Guadalajara concluirá.

6. Necaxa se reforzó con Juan Pablo Torres

El nuevo Rayo: Juan Pablo Torres 🇨🇴



¡A darle con todo, ‘Tatay’! 💪😎#FuerzaRayos ⚡️ pic.twitter.com/q4gVZ0aP3i — Club Necaxa (@ClubNecaxa) June 30, 2026

A través de sus redes sociales, los Rayos dieron a conocer el fichaje del mediocampista colombiano, mejor conocido como ‘Tatay’.



La joya cafetalera de 21 años arriba desde el Atlético Nacional de su país, firmando un contrato por tres años con opción para extender a un cuarto.

7. Ezequiel Unsain dejó los tres postes del Necaxa

Gracias Unsain por cada lance que nos dejó sin palabras, cada achique tiempista y cada vez que portaste este escudo y lo diste todo y más por defender nuestro arco. Nuestros mejores deseos para lo que viene, 'Flaco'... #FuerzaRayos ⚡ pic.twitter.com/a86j7ASh3r — Club Necaxa (@ClubNecaxa) June 26, 2026

Tras tres años protegiendo el arco de los Rayos, el argentino abandona la institución para regresar a su país con el Talleres de Córdoba.



El Matador, que disputó 103 encuentros con el cuadro hidrocálido, firmó con La T hasta el 2029.

8. Adrián Balboa está en la mira de la Liga MX

Adrián Balboa | JUAN MABROMATA/GettyImages

De acuerdo con el periodista uruguayo Ramiro Aranda, su compatriota es del interés de Xolos de Tijuana y el Atlas.



El apodado ‘Rocky’ se desempeña como centro delantero y actualmente milita en el FC Pari Nizhniy de Rusia.

9. Gilberto Sepúlveda se va de las Chivas

Gilberto Sepúlveda | Jam Media/GettyImages

Desde antes de acabar el semestre pasado, se sabía que el defensa central ya no entraba en planes del Guadalajara y aunque hasta ahora había estado haciendo pretemporada con el club, no se quedará en el redil.



César Merlo notificó que El Tiba se unirá a Bravos de Juárez, en un préstamo por un año con opción de compra.

10. Diego Rossi, a nada de comandar el ataque de Monterrey

Diego Rossi | Ben Jackson/GettyImages

El fin de semana, César Merlo comunicó que el delantero del Columbus Crew se volvería futbolista de La Pandilla, esperando que en los próximos días llegue para llevar a cabo las pruebas médicas y firmar su contrato.



El uruguayo llega en transferencia definitiva por alrededor de ocho millones de dólares y su vínculo sería por tres años con opción a uno más.

11. Cruz Azul sigue aferrado a César Montes

César Montes | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

De acuerdo con el comunicador Arath Uva de VAVEL México y insider Ike Carrera, La Máquina tiene negociaciones avanzadas por El Cachorro, poniendo sobre la mesa una cifra aproximada de 7.5 millones de euros. No obstante, la operación se reanudará una vez que concluya el Mundial.



El defensa central de la selección mexicana ve con buenos ojos volver a México, pero al final, todo dependerá de la disposición del Lokomotiv Moscú de Rusia de dejarlo ir.

12. Piero Quispe rescindió su contrato con Pumas

Piero Quispe | Joe Allison/GettyImages

César Merlo dio a conocer que el centrocampista peruano rescindió su vínculo con la UNAM por mutuo acuerdo con la directiva, pasando a ser agente libre. El último torneo estuvo cedido con el Sydney FC de Australia.

13. Isaías Galván, de Tigres a Bravos

Isaías Galván | Leopoldo Smith/GettyImages

El delantero de 21 años se pondrá a las órdenes de Juárez, ya que la U de Nuevo León lo cede a préstamo con opción de compra.



Si bien el canterano ya debutó con el primer equipo en el C2023, jugando una sola vez, no vio actividad en el presente año salvo con la sub-21.

14. Enzo Giménez ya tendría plumas

Enzo Giménez | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

César Merlo informó la semana pasada que el centrocampista paraguayo se uniría al Querétaro, procedente del Rosario Central de Argentina.



Sobre eso, se menciona que el guaraní firmará un contrato por tres años con opción a uno más, tratándose una transferencia definitiva.

15. Armando González es del agrado del West Ham United

Armando González | Ryan Pierse - FIFA/GettyImages

Hace un tiempo que el delantero de las Chivas está en la mira de algunos clubes de Europa, pero ahora WHU Employee, portal enfocado en la actualidad del equipo inglés, reveló que los Hammers mantienen interés en La Hormiga, así que están siguiendo de cerca su evolución.



El seleccionado nacional está participando con México en el Mundial 2026.

16. Rafael Santos Borré no viene a México

Rafael Santos Borré | Pedro H. Tesch/GettyImages

La semana pasada se comentó que el colombiano estaba en la mira de Monterrey, además del Columbus Crew y el Philadelphia Union de la MLS.



Sin embargo, tras su paso por el Internacional Porto Alegre de Brasil, el delantero fichará con el River Plate de Argentina para vivir una nueva etapa ahí, así lo dijo César Merlo, explicando que ya hay un acuerdo total por su pase, que estaría cerrado en 2.5 mdd.

17. Gustavo del Prete se despidió del Atlas

Gustavo del Prete | Jam Media/GettyImages

Hace una semana, César Merlo informó que El Tuti había llegado a un acuerdo con la directiva rojinegra para rescindir su contrato, pero todavía el equipo no ha lanzado el comunicado oficial.



De cualquier forma, es más que una realidad que el argentino se irá, pues en sus redes sociales escribió una despedida para la institución y su afición.



“Quiero despedirme y agradecer a cada una de las personas que formaron parte del club en este tiempo que me tocó ser parte. Fue un placer enorme llevar esta camiseta y honrar este escudo. Muchas gracias Rojinegros y les deseo el mayor de los éxitos para el futuro”, escribió el delantero sudamericano, quien ya es pretendido por varios equipos de Argentina.

18. Ryan Mmaee, una ficha más para los Rojinegros

Ryan Mmaee | Harriet Lander - UEFA/GettyImages

La nueva directiva del Atlas está trabajando a tope para conformar una gran plantilla. Otra de las tantas apuestas de los Zorros es el delantero marroquí, quien arribó el lunes en la noche a Guadalajara, donde presentó los exámenes médicos de rigor.



El atacante africano llega desde el AC Omonia Nicosia de Chipre y aunque todavía no ha sido oficializado, se espera que a la brevedad firme su contrato con La Academia.

19. América se convenció con Thiago Espinosa

Thiago Espinosa | Hector Vivas/GettyImages

Tras haber visto sus pocas actuaciones en el pasado semestre, las Águilas tomaron la decisión de ejecutar la opción de compra por el uruguayo, desembolsando dos millones de dólares, brindando a la vez un contrato por cuatro años.



El lateral izquierdo arribó desde el Racing Montevideo de su país.

20. Borja Iglesias es un anhelo en Coapa

Borja Iglesias | Florencia Tan Jun/GettyImages

ESPN dio a conocer que el América ya preguntó por la situación del centro delantero del Celta de Vigo de España, buscando adelantarse a otros competidores para asegurarlo como su refuerzo.



No obstante, el español tiene contrato con los celtistas hasta el verano del 2027, por lo que la negociación no será nada sencilla.

21. Lucas Romero firmó con Bravos

¡BIENVENIDO A LA FRONTERA, LUCAS! 💚🐎



Que este escudo y esta ciudad te inspiren a dejarlo todo en cada partido. ⚒️🔥



🗞️ https://t.co/6YDCEpnw0L pic.twitter.com/QUx7yAhbVl — FC Juárez (@fcjuarezoficial) June 26, 2026

Tal como se adelantó la semana anterior, el paraguayo jugará con Juárez.



El mediocampista ofensivo fue anunciado como refuerzo a través de las redes sociales. Su pase pertenecía al Recoleta FC de su país, pero estaba cedido con la Universidad de Chile.

22. Maxi Salas se asoma en Tigres

Maxi Salas | NurPhoto/GettyImages

Debido al interés que tiene el River Plate de Argentina por el argentino Ángel Correa de la U de Nuevo León, se dice que el delantero podría entrar en la negociación, así lo notificó el periodista argentino Hernán Castillo a través de sus redes sociales.



Sin embargo, no sólo el romperredes argentino podría ser parte de la operación, ya que la fuente indicó que otro elemento más de los Millonarios podría ser mandado a San Nicolás de los Garza.