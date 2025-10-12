Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Depay, Orbelín, Mora, Alexéi, Montiel, Pachuca e Isco

En septiembre llegó a su fin el mercado de transferencias del Apertura 2025, de laLiga MX, así que los clubes quedaron con sus plantillas completas para disputar el título. Sin embargo, algunos equipos nacionales e internacionales ya piensan en el año 2026.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, sportsillustratedfutbol , y nuestra cuenta de Twitter, @_SIFutbol !

1. Chivas apostaría por repatriar a Orbelín Pineda

Orbelín Pineda | Omar Vega/GettyImages

Al seleccionado nacional le tocó una buena etapa en Guadalajara bajo el mando del técnico argentino Matías Almeyda, donde fue campeón, aunque después fue vendido a Cruz Azul en contra de su voluntad.



De acuerdo con el periódico El Universal, El Maguito ya le comunicó a la directiva rojiblanca su deseo de volver a México, así que el Rebaño Sagrado haría un nuevo intento con el AEK Atenas de Grecia para poder ficharlo en el mercado invernal.



Va a ser muy difícil para los tapatíos porque su valor está tasado en 8.1 millones de dólares, según la página especializada Transfermarkt, y no están acostumbrados a pagar altos precios.

2. El Barcelona sigue observando a Gilberto Mora

Gilberto Mora | Marcelo Endelli/GettyImages

El Diario Sport reveló que el cuadro culé sigue interesado en el seleccionado nacional, colocándolo como una prioridad, ya que su visión de juego y calidad técnica encajan perfectamente en el proyecto blaugrana a mediano plazo.



De este modo, el canterano y mediocampista de Xolos sigue dando de qué hablar, aunque su más grande sueño es vestir la casaca del Real Madrid.

3. El Ajax Ámsterdam está interesado en Alexéi Domínguez

Alexéi Domínguez | Eurasia Sport Images/GettyImages

El presidente deportivo del Pachuca, Armado Martínez, confesó que el conjunto neerlandés sigue de cerca al extremo derecho.



“Por Alexéi el Ajax se ha interesado y le gustó mucho el desarrollo que ha tenido. Entonces, junto con Elías Montiel, son dos jugadores muy importantes para Pachuca”, dijo el directivo.

4. Salen más pretendientes europeos por Elías Montiel

Elías Montiel | Eurasia Sport Images/GettyImages

El centrocampista del Pachuca es monitoreado por el Bayer Leverkusen de Alemania, pero hay otros más que alzan la mano para poder ficharlo.



Aparte del Ajax Ámsterdam, los dos conjuntos que le siguen de cerca son de Portugal, un país que ha recibido bien a los mexicanos. Tanto el Benfica como el Porto no ven con malos ojos al seleccionado sub-20, así lo informó el periodista turco Ekrem Konur.

5. Puebla vendería a José Pachuca

José Pachuca | Eurasia Sport Images/GettyImages

De acuerdo con el portal Fútbol Total, La Franja ya alista su próxima venta y se trata de su canterano, que tuvo un buen desempeño con la selección mexicana sub-20 en el Mundial de la categoría.



Como el cuadro camotero tendrá que pagar multa por el tema del descenso, optarían por vender al defensor para poder sacar una buena cantidad de dinero.



Por ahora no hay nombres de posibles destinos.

6. Memphis Depay bateó a Santos Laguna

Memphis Depay | Sports Press Photo/GettyImages

Ekrem Konur compartió en su cuenta de X que el delantero neerlandés rechazó una lucrativa oferta de los Guerreros, que era de 8.4 mde más un salario de 800 mil euros al mes.



El equipo de la Comarca quería ficharlo como agente libre, pero de entrada, el Corinthians de Brasil se negó a negociar.



Se dice que Pachuca también quiere su contratación, además del Real Oviedo de España y el PSV Eindhoven de los Países Bajos.

7. Rayados quiere el ‘bombazo’ de Isco Alarcón

Isco Alarcón | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Azteca Deportes comunicó que la directiva regia está en conversaciones con el mediocentro vía su compatriota Sergio Ramos.



De acuerdo a la fuente, buscan apoyarse de la amistad del defensor para persuadirlo de dejar al Real Betis de España, aunque también tendrían que desembolsar una gran suma de dinero porque el español está muy feliz con el equipo bético.