Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Duk, Llorente, Bautista, 'Guti', Vargas, Isaís, Guevara, Clar y más



Mientras se disputa el Mundial 2026 los movimientos de cara al Apertura 2026 de la Liga MX ya han comenzado con el anuncio de algunos fichajes.



A esto debemos sumar, que los rumores de altas y bajas siguen sonando con demasiada fuerza.



Aquí están las últimas noticias de fichajes y rumores del Fútbol de Estufa rumbo al A2026:

1. Carlos Vargas encontró cabida en el Necaxa

¡Juntos por este escudo! 🛡️



A darlo todo en la cancha por él, Carlos Vargas… 💪#FuerzaRayos ⚡️ pic.twitter.com/EO2nzH5DgX — Club Necaxa (@ClubNecaxa) June 24, 2026



Luego de haber quedado desligado de Cruz Azul a principios de año, el defensa continuará su trayectoria con los Rayos.



El lateral izquierdo, que llegó como agente libre, fue anunciado a través de las redes sociales de los hidrocálidos.

2. Mauricio Isaís y Francisco Venegas vuelven con Pachuca



Los Tuzos siguen sumando piezas para el próximo torneo. Uno de ellos es el lateral izquierdo, quien regresa a la institución tras haber estado a préstamo con el Toluca.



Del mismo modo, el también lateral izquierdo y defensa central, procedente del Querétaro, retorna a la Bella Airosa después de haberse marchado en el 2017 para jugar con el Everton Viña del Mar de Chile.

3. Atlético San Luis fichó a Rafael Llorente

¡BIENVENIDO, RAFA! 🫂🇪🇸



Nos complace anunciar la llegada del futbolista español Rafael Llorente, quien llega procedente de la @AtletiAcademia para reforzar a nuestro equipo de cara al torneo #Apertura2026. 👏🏼



📝 https://t.co/AUWuz5L04b#ConAlmaPotosina pic.twitter.com/qKlGvoFTX5 — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) June 25, 2026

A través de un comunicado en su página y redes oficiales, los potosinos dieron a conocer la contratación del español, quien llega procedente del Atlético Madrid de su país, aunque estuvo desarrollándose con el Atlético Madrileño. El extremo derecho ha pasado por clubes como el Real Madrid Castilla, Gimnástica Segoviana, Cádiz B, Linares Deportivo y Alcorcón.

4. ¿Trueque entre Águilas y Esmeraldas para el mediocampo?

Rodrigo Dourado y Alan Bautista | Jam Media/GettyImages

Desde la semana pasada se difundió que el pivote brasileño Rodrigo Dourado no sería del agrado del técnico uruguayo Guillermo Almada, por eso el América buscaría acomodarlo en otro lado.



Por otro lado, el timonel charrúa tendría entre sus peticiones el arribo del mediocentro Alan Bautista, a quien dirigió en su etapa con el Pachuca.



Según Christian Ramírez de TUDN, ambos clubes estarían analizando el intercambio de sus respectivos jugadores.

5. ¿La sensación Vozinha Dias al fútbol mexicano?

Vozinha | Buda Mendes/GettyImages

Una de las historias más emotivas que ha traído el Mundial 2026 fue la del veterano guardameta de Cabo Verde, quien a sus 40 años se hizo figura con sus atajadas y que incrementó su número de seguidores en Instagram cual celebridad.



Y ahora, de acuerdo con el diario El Universal, el caboverdiano estaría entre las opciones que manejaría Cruz Azul para su portería.



De cualquier forma, de ser o no verdad, hasta ahora no habría ninguna oferta ni acercamiento por el arquero, quien defiende la elástica del GD Chaves de Portugal.

6. ¿Oussama Idrissi se acerca a Ciudad Universitaria?

Oussama Idrissi | Manuel Velasquez/GettyImages

Azteca Deportes reportó que el extremo izquierdo del Pachuca es del agrado de los Pumas, todo por petición del timonel argentino Esteban Solari, quien lo acaba de dirigir en los Tuzos hasta el semestre pasado.



El neerlandés nacionalizado marroquí ya no tiene el nivel que maravilló hace unos años, sin embargo, sigue siendo deseado, ya que también está en la órbita del América gracias a Guillermo Almada, su antiguo timonel en la Bella Airosa.

7. Federico Viñas, una opción que agrada en América

Federico Viñas | Michael Regan - FIFA/GettyImages

Guillermo Almada sigue viendo cómo reforzar su equipo y aunque otro de sus grandes deseos es el mediocampista colombiano Nelson Deossa del Real Betis de España, al cual dirigió en Pachuca, este pareciera tener todo preparado para firmar con el Vasco Da Gama de Brasil.



Otra opción que es bien vista es la del delantero uruguayo del Real Oviedo de España que está participando en el Mundial, no obstante, luce complicado, ya que su deseo es mantenerse en Europa, donde ha llamado la atención de clubes de Alemania y España, según lo citado por ESPN.

8. Atlante suma a sus filas a Walter Clar

Walter Clar | Sports Press Photo/GettyImages

De acuerdo con el periodista argentino César Luis Merlo, el lateral izquierdo se ha convertido en refuerzo de los Potros de Hierro, procedente del Chapecoense de Brasil.



El paraguayo, que también puede manejar el perfil derecho, llega en calidad de libre firmando por dos años.

9. Duk de Barros, desde España aterriza con el Atlas

Duk | Diego Souto/GettyImages

César Merlo comunicó que la directiva rojinegra habría cerrado la incorporación del internacional caboverdiano, procedente del Leganés.



El extremo izquierdo y centro delantero se suma a La Madriguera en una transferencia definitiva.

10. Rodrigo Aguirre podría volverse Xeneize

Rodrigo Aguirre | Julian Finney - FIFA/GettyImages

El periodista Arath Uva de VAVEL México y el periodista argentino Sebastián Giovanelli comunicaron que existiría un preacuerdo por parte del Boca Juniors de Argentina con el delantero uruguayo, quien podría dejar a los Tigres una vez que culmine el Mundial.



Desde San Nicolás de los Garza no tienen peros para desprenderse del Búfalo, por lo que están a la espera de que lleguen más ofertas dependiendo el accionar del charrúa en la Copa del Mundo.

11. Toluca se une a la puja por Erick Gutiérrez

Erick Gutiérrez | Hector Vivas/GettyImages

La semana pasada César Merlo reportó que Santos Laguna estaba negociando con Chivas por el fichaje del mediocampista y que todo estaba yendo por buen puerto.



No obstante, el mismo periodista argentino dio a conocer que los Diablos Rojos se han metido en las negociaciones.



El Guti, que no entró en planes del Rebaño Sagrado desde el semestre pasado, estaba cerca de irse a la Comarca en calidad de préstamo por un año, sin embargo, el mismo futbolista, dos veces mundialista, preferiría unirse a los choriceros.

12. Juan Guevara se pondrá la elástica de La Fiera

🚨 PRIMER REFUERZO | Juan Guevara será próximo jugador del Club León. La Directiva ha llegado a un acuerdo con el SC Bastia para hacerse de los servicios del defensor, de acuerdo a @CLMerlo. ✍️



El jugador colombiano se convertirá en el primer refuerzo externo que adquiere el… pic.twitter.com/tCze9fhhdN — Territorio Esmeralda (@Terr_Esmeralda) June 24, 2026

Tal como lo había adelantado César Merlo, el defensa habría llegado a un acuerdo para unirse al Club León, procedente del SC Bastia de Francia, a cambio de tres millones de dólares.



El pase del zaguero colombiano pertenece al Fortaleza CEIF de su país, que lo tenía a préstamo con los franceses, los cuales tenían el anhelo de ejecutar la opción de compra definitiva gracias a sus buenas actuaciones, pero sus problemas económicos frustraron sus planes.

13. Jorge Sánchez podría volver a México de la mano del Atlas

Jorge Sánchez | Jam Media/GettyImages

A principios de junio se difundió que el lateral derecho tendría intenciones de abandonar al PAOK Salónica de Grecia debido al tema de los pagos atrasados de los salarios.



Tras ello, se indicó que su antiguo equipo, Cruz Azul, no veía con malos ojos su retorno, además Santos Laguna también estaría dispuesto a abrirle las puertas a su canterano.



A pesar de eso, César Merlo confirmó que el seleccionado mexicano está cerca de volver al país, pero con los Rojinegros, incluso habría dado luz verde para concretar el fichaje. La intención de los tapatíos es hacerse con la carta definitiva del defensa.

14. Mauricio Cuevas se acerca a Santos Laguna

Mauricio Cuevas | Ed Zurga/GettyImages

De acuerdo con el periodista argentino César Luis Merlo, los Guerreros se encuentran muy cerca de concretar la incorporación del defensa estadounidense de ascendencia mexicana del LA Galaxy de la MLS.



Por ahora, el club azteca mantiene un principio de acuerdo con los Galácticos para la compra definitiva del lateral derecho, que también puede fungir por izquierda. Ambas instituciones trabajan los aspectos finales de la operación para cerrar formalmente los términos del contrato.

15. Nelson Quiñones en la órbita de la Liga MX

Nelson Quiñones | MLS/GettyImages

El colombiano se mantiene como agente libre tras no renovar su contrato con el Houston Dynamo de la MLS, pero no seguiría su carrera en los Estados Unidos, ya que interesa en otros lados.



El periodista colombiano Pipe Sierra informó que el extremo izquierdo está en el radar de un equipo de su natal Colombia, además una escuadra de México también está negociando su fichaje.

16. Hay competencia por Rafael Santos Borré

Rafael Santos Borré | Sports Press Photo/GettyImages

El delantero colombiano que milita en el Internacional Porto Alegre tiene cuadros de la MLS detrás de sus servicios: el Columbus Crew y el Philadelpha Union.



No obstante, el mismo atacante habría hecho público su deseo de vivir una nueva etapa en el River Plate de Argentina.



Sin embargo, en la puja hay más escuadras. El periodista Diego Medina de TUDN comentó en RG La Deportiva que la directiva de Rayados de Monterrey tiene como prioridad reforzar su ataque con el cafetalero, esperando lograr un préstamo.

17. Luis Olivas vivirá una aventura en Costa Rica

¡Bienvenido Luis Alejandro Olivas! 💪🏻🇲🇽



Le damos la bienvenida al defensor de nacionalidad mexicana, quien oficialmente se convierte en refuerzo de nuestro equipo 💙#VamosCartaginés pic.twitter.com/UKu8bylg7s — C.S. Cartaginés (@Cartagines) June 25, 2026

Tras haber sido cortado por el Atlante, el defensa central se traslada a suelo tico para probar nuevos aires gracias al Sport Cartaginés.



Luego de defender las casacas de Chivas y Mazatlán, el canterano rojiblanco intentará buscar el título en la Liga Promerica.

18. Fidel Barajas, sin un lugar fijo

Fidel Barajas | Pakawich Damrongkiattisak - FIFA/GettyImages

El extremo derecho estuvo a préstamo con el San Luis el último semestre, sin embargo, el club no hizo válida la opción de compra, así que retorna a Chivas, donde no es contemplado.



Anteriormente, el mexicoamericano de 20 años fue cedido al DC United de la MLS, que tampoco se animó a comprarlo.



El técnico argentino Gabriel Milito no lo incluyó en la lista de la pretemporada, por lo que deben buscarle un nuevo destino, ya que apenas va a cumplir dos de los cuatro años de contrato que firmó.