Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: González, Guzmán, Sepúlveda, García, Torrent, 'Plátano', Londoño y más

Quedó definida la gran final del Apertura 2025, de la Liga MX: el Toluca, que busca el bicampeonato, y los Tigres, que quedaron segundos de la tabla general.



Debido a esto, tanto los clubes que siguen con vida como los eliminados ya comenzaron a pensar en lo que será el siguiente Clausura 2026. Por ello, han comenzado a confirmarse las bajas y altas de algunos conjuntos y a la vez, ya se están esparciendo los famosos rumores.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

1. Cruz Azul quiere a Alfonso 'Plátano' Alvarado

La app 365Scores indicó que La Máquina Celeste ya inició gestiones para fichar al delantero de León.



De acuerdo con la fuente, el técnico argentino Nicolás Larcamón lo ha pedido como relevo para Ángel Sepúlveda, que se marchará a Chivas, así que el atacante ya aprobó el movimiento.



La Fiesta estaría pidiendo entre tres y cuatro millones de dólares.

2. Puebla está cerrando a Ignacio Maestro Puch

El periodista argentino Uriel Iugt dio a conocer que La Franja está cerca de acordar el arribo del delantero.



Las negociaciones con el Independiente Avellaneda están por cerrar el acuerdo, ya que el equipo aceptó la propuesta, que sería un préstamo por un año con opción de compra.



El argentino estuvo cedido con el San Martín de su país.

3. Miguel Borja está en la mira de Cruz Azul

El nombre del delantero colombiano ha sonado continuamente para arribar a México, así que una vez más está siendo ligado a diferentes clubes, sobre todo con los Pumas.



No obstante, de acuerdo con el Diario AS, Cruz Azul le estaría ganando el fichaje a los auriazules, es más, ya estaría supuestamente cerrado.



El Colibrí culmina su contrato con el River Plate de Argentina a finales de diciembre y por eso llegaría gratis a La Noria.

4. América podría ir por Brian García

El periodista Diego Sandoval de W Deportes reportó que en Coapa no ven con malos ojos hacerse con el lateral derecho, que está a préstamo en el Pachuca desde el Toluca, dueño de su carta.



El Guamerucito no habría acabado de convencer al cuerpo técnico tuzo, sin embargo, aún le quedan seis meses de cesión en la Bella Airosa.



El defensa está valuado en 3.5 millones de dólares.

5. Víctor Guzmán, también en los deseos del América

Del mismo modo, Diego Sandoval de W Deportes informó que las Águilas también tendrían en mente al defensa central de Rayados de Monterrey.



Durante la semana pasada se rumoró que El Toro buscaría salir de la Sultana del Norte para tener más minutos.



Si los azulcremas quieren llevarse al zaguero tendrían que desembolsar cerca de 6.4 millones de dólares.

6. Necaxa fijó el precio por Diber Cambindo

El periodista Fernando Esquivel reveló que ante el interés de Pumas y León por el delantero, el Necaxa ya puso precio para dejarlo partir.



Los Rayos piden entre siete y ocho millones de dólares, aunque están abiertos a negociar.



El colombiano tiene contrato con los hidrocálidos hasta el 2027, aparte no ve con malos ojos mantenerse con la institución de Aguascalientes.

7. Ángel Sepúlveda llegará a las Chivas

El periodista argentino César Luis Merlo explicó que El Cuate se pondrá a disposición de los rojiblancos, ya que arribará en una transferencia definitiva por 3.5 millones de dólares, más un mdd en bonos, firmando por año y medio con opción a seis meses más.



Por lo tanto, el delantero de Cruz Azul reportará con el Rebaño una vez que el equipo culmine su participación en la Copa Intercontinental.

8. Sergio Ramos afirmó que se marcha de México

Este fin de semana, Rayados de Monterrey quedó eliminado de la Liguilla y al ser entrevistado por gente de TUDN, el defensa central español confirmó que no seguirá más en el fútbol mexicano, aunque no reveló su próximo destino.



El campeón del mundo se va de La Pandilla tras 34 duelos disputados con ocho goles, quedando como agente libre al culminar su contrato.

9. Domènec Torrent habría renunciado a Monterrey

Luego de la eliminación de Rayados en la Liguilla, TVC Deportes comunicó que diferentes reportes señalan que el técnico español habría presentado su renuncia a la directiva, incluso se habría despedido ya de sus futbolistas.



El estratega fue duramente criticado en diferentes ocasiones y ahora falta que La Pandilla dé a conocer su postura sobre dicha noticia.

10. ¿Martín Anselmi a Monterrey?

Mientras se habla de la posible salida de Domènec Torrent, tal pareciera que en Rayados ya tendrían a su sucesor.



El narrador Jesús Barrón de Canal 6 Deportes notificó que el argentino y la directiva encabezada por José Antonio ‘Tato’ Noriega ya habrían iniciado contacto, pues el perfil del sudamericano gusta en El Barrial.

11. Agustín Palavecino es una prioridad para el América

TUDN reportó que el argentino del Necaxa es un deseo exprés del técnico brasileño del Ave, André Jardine, sin embargo, primero deben liberar sus plazas de No Formado en México.



El mediocampista tiene contrato con los Rayos hasta finales del 2029, así que para poder hacerse con su carta en el Nido deberían desembolsar una importante suma de dinero.

12. Querétaro tiene nuevo técnico: Esteban González

Todo lo que necesitan saber sobre nuestro Director Técnico, Esteban González, está aquí.



¡Comienza una nueva era en Querétaro FC! 🔵⚫️

La nueva directiva del conjunto negriazul apostó por el chileno para ser su nuevo timonel, quien ha hecho toda su carrera como técnico en su país, tal como lo hizo en su etapa como futbolista profesional.



En el 2018, el andino comenzó su andar como entrenador a través del Deportes Concepción, de la tercera división, consiguiendo el ascenso a Tercera A y un año después a la Tercera Segunda Profesional, consolidando su reputación.



Tras ello, se hizo mandamás del Coquimbo Unido, arrancando como auxiliar y entrenador interino, hasta que fue el principal, conquistando el título de la Primera División, el primero en la historia del club aurinegro.



Se espera que arme un gran proyecto con Gallos Blancos.

13. Rafael Santos Borré, en la agenda de Pumas

En el pasado, el colombiano del Internacional Porto Alegre de Brasil fue asociado al fútbol mexicano, de hecho, Universidad Nacional era uno de los clubes con el cual se le asoció, pero este lo rechazó.



Y ahora, de acuerdo con el periódico El Excélsior, el delantero estaría nuevamente en la órbita auriazul, uniéndose a sus compatriotas que están en la baraja como Miguel Borja, Diber Cambindo y ‘Chicho’ Arango.

14. Necaxa anunció a Raúl Martínez

En la semana se supo que Chivas y Necaxa planeaban un intercambio entre defensas, faltando solamente el comunicado oficial, el cual ya salió.



El canterano rojiblanco y zaguero central deja el redil para unirse a los Rayos, con los cuales ya está realizando la pretemporada.

15. Azarias Londoño en la mira del Puebla

Según TigoSports, el panameño sería uno de los jugadores del interés de La Franja en este mercado de fichajes.



El delantero viene de hacer un gran torneo en el fútbol ecuatoriano con Universidad Católica.



El atacante ha sumado ya varias presencias como internacional con su país.