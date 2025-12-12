Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Guti, 'Chaka', Siboldi, Schlegel, Álvarez, Parra, 'Oso', Guzmán y más

Ya se disputa la gran final del Apertura 2025, de la Liga MX: el Toluca, que busca el bicampeonato, y los Tigres, que van ganado la llave al imponerse 1-0 en la Ida.



Debido a esto, tanto los clubes finalistas como los eliminados ya comenzaron a pensar en lo que será el siguiente Clausura 2026. Por ello, han comenzado a confirmarse las bajas y altas de algunos conjuntos y a la vez, ya se están esparciendo los famosos rumores.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

1. Chivas busca la salida de Erick Gutiérrez

Uno de los futbolistas más señalados por la afición rojiblanca debido a su bajo rendimiento es El Guti, por ello, la directiva buscaría desprenderse de él, pues también tiene uno de los salarios más altos de la plantilla.



De acuerdo con el periodista Juan Manuel Figueroa de Mediotiempo, desde la MLS estarían dispuestos a hacerse con el mediocampista.



San Diego FC tendría la intención de juntarlo con su compatriota y mejor amigo, Hirving Lozano, con quién coincidió tanto en Pachuca como en el PSV Eindhoven de los Países Bajos y selección nacional.



Eso sí, se menciona que aparte del cuadro californiano hay otros clubes estadounidenses y México que estarían analizando su fichaje, pero por ahora se mantienen en el anonimato.

2. Efraín Orona ya es de Santos Laguna

La defensa Guerrera suma fuerza. 💪⚔️

Tal como lo había adelantado el periodista argentino César Luis Merlo, el defensa se unió a la causa de los Guerreros por el próximo año, procedente desde el Puebla, donde no fue renovado.



La institución lagunera le dio la bienvenida a través de sus redes sociales.

3. Pachuca agradeció a Luis ‘Chaka’ Rodríguez

A través de sus redes sociales, los Tuzos anunciaron la baja del Chaka, a quien le dieron las gracias por su profesionalidad. Se desconoce si el lateral derecho seguirá dentro del mundo del fútbol u optará por el retiro.

4. Víctor Guzmán no está a gusto en Rayados

Esta semana se supo que el defensa central habría pedido su salida del equipo debido a que no estaba contento con los minutos sumados. Sumado a ello, ahora se sabe que el asunto tendría otro trasfondo.



Reportes del periodista Willie González de RG La Deportiva han dicho que El Toro ha tenido desacuerdos con el técnico español Domènec Torrent, tan es así, que el sentimiento es de odio por parte del ex de Xolos.



Gracias a esto, el zaguero podría salir de la institución regia en este mercado invernal si llega una oferta que convenza.

5. Alan Cervantes y Ralph Orquín, inconformes en América

De acuerdo con 365Scores, en el Nido planean hasta siete bajas, entre jugadores nacionales y extranjeros.



Dos de ellos son el pivote y el lateral izquierdo, quienes no han tenido el tiempo deseado en el campo, sobre todo el último, que arribó desde Juárez al culminar su préstamo, sin que realmente el técnico brasileño André Jardine le brinde una oportunidad por mantener a otros en el campo.



Los que también dirían adiós a Coapa son el defensa Néstor Araujo y el contención Santiago Naveda, este también a disgusto con el estratega, sin olvidar los casos continuamente sonados de los chilenos Igor Lichnovsky y Víctor Dávila, además del neerlandés Javairo Dilrosun.

6. Robert Dante Siboldi renunció a Mazatlán

Debido a que se dio a conocer la venta de los Cañoneros para convertirse en Atlante, el técnico uruguayo tomó la decisión de hacerse a un lado, ya que la directiva le indicó que no reforzarían al equipo, pues solamente le quedan seis meses de vida en el máximo circuito.

7. Jordan Sierra y Lucas Merolla quieren salir de Mazatlán

El efecto de la venta del equipo morado está trayendo la incertidumbre de varios futbolistas, tan es así que algunos ya comunicaron su postura.



El centrocampista ecuatoriano y el defensa central argentino no querrían seguir con los Cañoneros, así lo notificó Mediotiempo.

8. Nicolás Benedetti no renovó con Mazatlán

Una noticia que ya se sabía desde hace tiempo, aunque faltaba el comunicado oficial.



Por fin los de la Perla del Pacífico informaron que el mediocampista colombiano no extendió su vínculo.



Esta misma semana, César Merlo avisó que El Poeta estaría a nada de marcharse a Europa con Las Palmas de España.

9. Ricardo Cadena sería el elegido por Mazatlán

Distintas fuentes han expresado que debido a que sólo le quedan seis meses de vida al cuadro mazatleco, ningún estratega querría tomar las riendas, incluso ya hubo hasta dos que rechazaron la oferta.



No obstante, quien podría quedarse por ese medio año sería el ex de Chivas, que estuvo fingiendo como auxiliar técnico de Dante Siboldi.

10. Pumas no quiso a James Rodríguez

Tras no renovar con León, el internacional colombiano sigue en búsqueda de equipo pensando en estar en forma para el Mundial 2026 y aunque se habló de que Universidad Nacional podría ser una de sus opciones, tal parece que no sería así.



Según el periodista John Sutcliffe de ESPN, a pesar de que hubo conversaciones de la directiva con el mediocampista, la decisión final no fue ficharlo porque no encajaba con en el perfil de jugador que quería el técnico Efraín Juárez.

11. Chivas ya habría blindado a Armando González

Hace unas semanas se compartió que el Guadalajara estaba a nada de cerrar la extensión del vínculo de su delantero.



Sobre ese tema, César Merlo indicó que La Hormiga estaría en el redil hasta el 2030, contando con dos cláusulas de salida: 15 millones de dólares para clubes europeos y 18 mdd para la liga local.

12. Pumas le brindó dos años más a José Juan Macías

Primero se dijo que la institución auriazul no le extendería el vínculo a JJ por la lesión que sufrió que lo tendrá fuera más de medio año, sin embargo, después se indicó que sí seguían confiando en sus habilidades.



TVC Deportes reveló que la UNAM quiere al delantero para el 2026 y 2027, aunque tras culminar el primer año le harán una evaluación para ver sus condiciones físicas, si todo es positivo, cumplirán lo establecido, si no es así, todo se cancelaría.

13. Vicente Sánchez confirmó que podría dirigir de nuevo

Luego de ser cesado del Cruz Azul, el uruguayo ha sonado continuamente para tomar las riendas de otro club azteca, algo que él mismo ya confirmó en una entrevista con el Diario Récord.



De acuerdo con el histórico del Toluca, tiene dos ofertas de la Liga MX, además de otra en Sudamérica, mas no reveló los nombres.



“Sí, estamos cerca, hay dos equipos mexicanos de los cuales se está hablando, hay otra propuesta de acá de Sudamérica. Ya con ganas de regresar, de estar de vuelta, pero analizándolo bastante bien, así que creo que pronto nos vamos a ver y siempre agradecido con México, con la Liga, creo que siempre me han tratado muy bien”, comentó el timonel charrúa.

14. Rodrigo Schlegel se apunta con al Atlas

César Merlo informó que el defensa argentino del Orlando City de la MLS se volverá refuerzo de los Rojinegros, luego que ofrecieran 600 mil dólares por la carta. Los Zorros le habrían ofrecido un contrato por tres años.



El sudamericano únicamente ha jugado para los Leones y el Racing Avellaneda de su país.

15. Abraham Villegas llegará a León

En la semana, César Merlo informó que el lateral izquierdo del Tapatío se convertiría en elemento de La Fiera.



Tras haber negociado con las Chivas, la operación se cerró con un préstamo por un año con opción de compra.

16. San Luis se hizo con Benjamín Galindo Jr

Aunque todavía no han hecho el anuncio oficial de las contrataciones, los Tuneros ya habrían cerrado al defensa central, procedente del Cancún FC de la Liga de Expansión.



El hijo del mundialista Benjamín Galindo llega de manera definitiva con dos años de contrato, indicó César Merlo.

17. Leo Flores también arribó al San Luis

César Merlo había adelantado que había negociaciones para traer al delantero a sus filas, pero ahora se sabe en qué consistió el trato.



El canterano de Tigres llega con los Colchoneros mexicanos en transferencia definitiva, firmando un vínculo hasta diciembre del 2027, faltando también el anuncio oficial.

18. Kevin Álvarez sí seguirá en el América

Con la eliminación de las Águilas en el campeonato, uno de los primeros nombres que fue puesto fuera de la institución era el lateral derecho, ya que se habrían cansado de su bajo rendimiento, hasta se decía que ya había sido ofrecido a León.



No obstante, luego de platicar con el timonel esmeralda, Ignacio Ambriz, la decisión del mundialista fue quedarse en el Nido, aunque el cuerpo técnico no le tiene garantizada la titularidad, así lo informó Claro Sports.

19. Chivas anunció la baja de Javier Hernández

Una buena noticia para la nación rojiblanca, pues Chicharito dejó de pertenecer a la institución tras dos años, donde únicamente aportó cuatro goles y una asistencia en 41 compromisos.



“El vínculo entre ‘Chicharito’ y el club de sus amores, el que lo formó e impulsó para convertirse en un histórico de nuestro balompié, perdurará para siempre. El club agradece su entrega y pasión durante los casi dos años de esta segunda etapa como rojiblanco y sabe que, en cada oportunidad, seguirá apoyando y demostrando el profundo amor que siente por la institución y sus colores”, se pudo leer.



El Rebaño Sagrado tomó la decisión de renovar el vínculo con el máximo goleador de la selección mexicana.

20. Rubén González y Omar Govea serían renovados en Chivas

Reportes al interior del equipo informaron que el Guadalajara tiene encaminada la renovación de ambos pivotes, quienes se convirtieron en la médula del mediocampo del técnico argentino Gabriel Milito.



Desde pretemporada, Govea se volvió uno de los preferidos del estratega, mientras El Oso poco a poco se fue afianzando de titular hasta ser un imprescindible tras haber sido suplente al arranque del certamen.

21. Querétaro anunció el alta de Daniel Parra

César Merlo había adelantado que el lateral izquierdo ya estaba cerrado con Gallos Blancos, desde el Atlético Morelia de la Liga de Expansión.



El defensor jugará a préstamo por un año, con opción de compra.

22. Jean Unjanque, fichaje oficial del Querétaro

Del mismo modo, el senegalés también jugará con el equipo negriazul, tras cerrar un préstamo con opción de compra.



El centrocampista de 20 años viene desde el Cancún FC, donde se convirtió en una de las piezas claves del ataque.

23. En Brasil quieren a Johan Rojas

Tras concluir su préstamo con el Necaxa, el colombiano debe reportar con Rayados de Monterrey, dueño de su carta, sin embargo, aún no se sabe si entrará en planes del técnico.



De cualquier forma, el periodista colombiano Pipe Sierra reportó que el extremo es del agrado del Athletico Paranaense de Brasil, por lo que hay planes de negociar por su contratación.

24. Chivas concretó el fichaje de Brian Gutiérrez

Fernando Esquivel reportó que el mexicoamericano está totalmente cerrado con el Guadalajara, luego de haberse pagado cinco millones de dólares por su carta.



El centrocampista del Chicago Fire de la MLS tendrá un contrato por los próximos cuatro años, con opción para extender a uno más.