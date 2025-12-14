Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Gutiérrez, Juninho, Vargas, Martínez, Álvarez, Marín, Batista y más

Ya se disputa la gran final del Apertura 2025, de la Liga MX: el Toluca, que busca el bicampeonato, y los Tigres, que van ganado la llave al imponerse 1-0 en la Ida.



Debido a esto, tanto los clubes finalistas como los eliminados ya comenzaron a pensar en lo que será el siguiente Clausura 2026. Por ello, han comenzado a confirmarse las bajas y altas de algunos conjuntos y a la vez, ya se están esparciendo los famosos rumores.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, sportsillustratedfutbol , y nuestra cuenta de Twitter, @_SIFutbol !

1. Kevin Picón se reincorporaría a Santos Laguna

Kevin Picón | Agencia Press South/GettyImages

El portal Mediotiempo confirmó que el lateral derecho, producto de las Fuerzas Básicas laguneras, volverá al equipo para el C2026, luego de un destacado paso con el Sporting Gijón B de España.



El defensa arribó con el cuadro asturiano en el 2023, además ha sido parte de la selección mexicana en categorías juveniles.

2. Atlas busca a Facundo Batista

Facundo Batista | DANTE FERNANDEZ/GettyImages

El periodista colombiano Pipe Sierra reportó que La Academia quiere al uruguayo del Atlético Nacional de Colombia en sus filas, sin embargo, también es deseado por el Peñarol de Uruguay.



Los Rojinegros estarían preparando una oferta para poder cerrar al delantero, que tiene experiencia en México tras haber defendido las casacas del Necaxa y Querétaro.

3. Se puso precio a Mateusz Bogusz

Mateusz Bogusz | Jam Media/GettyImages

El mediocampista polaco es uno de los más sonados para abandonar a Cruz Azul en este mercado de invierno, por ello, ya tendrían en mente cuánto querrían ganar con su posible transferencia.



De acuerdo con el periodista Carlos Córdova, La Máquina espera una oferta de ocho millones de dólares, sin embargo, sólo ha habido acercamientos por parte de la MLS, pese a que se le ha colocado en el radar de varios clubes de Europa.



“El representante de Bogusz busca una oferta de compra de por lo menos ocho mdd. Hasta el momento hay sólo interés de la MLS, sin ningún avance”, comentó la fuente.

4. Tigres se interesa por Kevin Álvarez

Kevin Álvarez | Jam Media/GettyImages

En cuanto culminó la participación del América, se rumoró que el lateral derecho era uno de los más señalados para salir del Nido, hasta se indicó que había sido ofrecido a León, pero, al final habría recibido el voto de confianza para seguir.



Entre si es verdad o no, el periódico El Universal ha informado que los regios tendrían en su radar al seleccionado nacional.

5. Agustín Palavecino preferiría a Cruz Azul que al América

Agustín Palavecino | Jam Media/GettyImages

A lo largo del año, el argentino ha sido del interés de diferentes equipos debido a que ha tenido un gran desempeño con el Necaxa desde su arribo.



El periódico El Excélsior y el periodista Rubén Rodríguez compartieron que las Águilas presentaron una oferta desde hace dos semanas, pero tras escuchar la de La Máquina, esta le pareció más atractiva, en parte porque están sus compatriotas Nicolás Larcamón y José Paradela, técnico y mediocampista, aun cuando las dos ofertas eran por la misma cantidad.

6. Cruz Azul y los posibles reemplazos para Ángel Sepúlveda

Roberto de la Rosa | Jam Media/GettyImages

La partida del Cuate se da por hecho, así que en La Noria ya están pensando en quién podría tomar su lugar, existiendo hasta ahora cuatro opciones, así lo indicó Diego Sandoval de W Deportes.



Uno es el colombiano Julián Quiñones, del Al-Qadisiyah de Arabia Saudita, aunque suena complicado por el contrato millonario que tiene con el club árabe. También aparece el nombre de Ricardo Marín, de Chivas, Roberto de la Rosa, de Rayados, y Eduardo Aguirre, del Atlas.

7. Chivas no quiso a Sebastián Córdova

Sebastián Córdova | Jam Media/GettyImages

El periodista de ESPN, Jesús Bernal, dio a conocer que el Guadalajara le dijo que no al centrocampista de Tigres, aun cuando podía llegar gratis porque acaba su contrato con los felinos.



De acuerdo con la fuente, el representante del extremo lo ofreció al Rebaño, pero los rojiblancos declinaron por apostar por otros jugadores.

8. Pumas habría cerrado a Juninho Vieira

Juninho Vieira | Ruano Carneiro/GettyImages

El periodista argentino César Luis Merlo reportó que Universidad Nacional se habría hecho con el brasileño del Flamengo.



ESPN Brasil detalló que la transferencia definitiva se cerró por cinco millones de dólares, ofreciendo al delantero un contrato por tres años con opción a uno más.

9. Daniel Aceves e Iker Fimbres, en el radar de Chivas

Iker Fimbres | Eurasia Sport Images/GettyImages

365Scores comentó que el técnico argentino Gabriel Milito buscaría reforzar su plantilla con un defensa central y un mediocampista creativo.



Para el Rebaño Sagrado, una de las opciones para la parte baja sería el elemento del Pachuca, mientras en el mediocampo se estaría pensando en el canterano de Rayados.

10. América buscaría el fichaje de Obed Vargas

Obed Vargas | Icon Sportswire/GettyImages

De acuerdo con ESPN, la directiva azulcrema estaría preparándose para lanzar una oferta por el mediocampista del Seattle Sounders de la MLS.



El seleccionado nacional no renovó su vínculo con El Delirio Verde porque está buscando nuevos retos, por eso, los Millonetas ya habrían llevado a cabo los primeros contactos.

11. Ricardo Marín renovó con Chivas

Ricardo Marín | Jam Media/GettyImages

Tras culminar su cesión con el Puebla, el delantero volvió al redil, e incluso se dice que alargó su vínculo con los rojiblancos.



César Merlo notificó que El 4K estará con el Rebaño Sagrado hasta junio del 2029, dejando en claro que sí es contemplado dentro del proyecto del cuerpo técnico.

12. Xolos sorprendería con Josef Martínez

Josef Martínez | Maciek Gudrymowicz/ISI Photos/GettyImages

Tijuana estaría cerca de dejar caer una de las bombas del mercado, ya que estaría a nada de amarrar al venezolano, que quedó como agente libre al no renovar su contrato con el San José Earthquakes de la MLS. César Merlo reportó que las negociaciones por el delantero están en su etapa final.

13. Jesús Rivas ya reportó con Pumas

Jesús Rivas | Alika Jenner/GettyImages

Tras acabarse su préstamo con el Puebla, el lateral derecho volvió con el dueño de sus derechos, Universidad Nacional.



Se le ha visto entrenar con el primer equipo, así que estaría contemplado dentro del proyecto, descartándose que vuelva a salir una vez más, pues ya ganó la experiencia que se deseaba.

14. Chivas presentó el fichaje de Brian Gutiérrez

🇦🇹 ¡Tenemos nuevo Rojiblanco! 🇦🇹



💥Esto es todo lo que debes de saber sobre la llegada de @bguti1101 👉 https://t.co/HpcbOxUUaQ pic.twitter.com/kjSFWiA24r — CHIVAS (@Chivas) December 13, 2025

Este viernes, el Rebaño Sagrado sumó una pieza más a su plantilla, ya que dio a conocer el alta del mediocampista del Chicago Fire de la MLS.



El mexicoamericano se unió a la nación rojiblanca a cambio de cinco mdd, con un contrato hasta diciembre del 2029, con opción para el 2030.

15. Necaxa rechazó ofertas por Diber Cambindo

Diber Cambindo | Jam Media/GettyImages

Desde hace un tiempo varios clubes se han interesado en el colombiano de los Rayos, sin que nada se haya cerrado.



El portal SoyFiera indicó que los hidrocálidos han declinado las propuestas de León y Pumas. Los Panzas Verdes pusieron una oferta formal de dos millones de dólares, añadiendo el préstamo del mediocampista Emilio Rodríguez, sin convencer. Anteriormente, la UNAM puso dos mdd sobre la mesa más el préstamo de algún elemento, pero tampoco hubo éxito, ya que las dos propuestas han sido insuficientes para el equipo.