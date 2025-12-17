Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: 'Hormiga', 'Oso', Martínez, Ruvalcaba, Mosquera, Orellano, Gómez y más

El Apertura 2025 concluyó con el bicampeonato del Toluca, así que desde ahora ya arrancó la cuenta regresiva para el próximo Torneo Clausura 2026, de la Liga MX, donde los escarlatas buscarán hacerse con el tricampeonato.



Ya con el semestre terminado, todos los clubes están pensando en cómo armarse, así que se han dado a conocer altas, bajas y renovaciones, aparte los rumores de fichajes van en aumento.



Aquí te dejamos las últimas noticias del Fútbol de Estufa rumbo al C2026:

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, sportsillustratedfutbol , y nuestra cuenta de Twitter, @_SIFutbol !

1. Emiliano Gómez, un deseo del Toluca

Emiliano Gómez | Leopoldo Smith/GettyImages

El equipo bicampeón ya piensa en el tricampeonato, por eso está pensando en cómo reforzarse de la mejor manera.



Uno de sus anhelos es el mediapunta del Puebla, que también ha sonado para arribar a otros conjuntos como América, Tigres y León.



De acuerdo con Rafael Ramos de ESPN, las gestiones ya están en proceso, el uruguayo ha dado luz verde para el cambio y arribaría en lugar del paraguayo Robert Morales, quien sería el sacrificado para liberar una plaza de No Formado en México.

2. César Garza y Tony Leone reforzarían a Pumas

César Garza | Jam Media/GettyImages

El periodista argentino César Luis Merlo informó que los dos jugadores de Rayados se unirían a la causa de Universidad Nacional, en una operación a préstamo para que puedan sumar minutos.



Garza, mundialista sub-20 y mediocampista, viene de estar a préstamo con el Dundee FC de Escocia, incluso el portal Mediotiempo confirmó que ya habría firmado su contrato este lunes en Ciudad Universitaria acompañado de su representante.



Con respecto a Leone, defensa central de 21 años, vio poca acción con el primer equipo aunque tuvo basta experiencia en la MLS.

3. Atlas anunció el alta de Rodrigo Schlegel

¡Bienvenido a tu nueva casa, Rodrigo Schlegel! 🔴⚫️



La Fiel te recibirá con los brazos abiertos y verás por qué cada jugador que llega al Rojinegro se enamora de esta institución ❤️🖤



Conoce más de nuestro nuevo defensor acá ➡️ https://t.co/gX5ti4UkpN pic.twitter.com/ExW7dZdzhG — Atlas FC (@AtlasFC) December 16, 2025

Los Rojinegros dieron a conocer otro de sus fichajes para el próximo año.



El defensa central argentino llegó desde el Orlando City de la MLS a cambio de 600 mil dólares, firmando contrato hasta diciembre del 2028.

4. Pumas negocia con Ronaldo Martínez

Ronaldo Martínez | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

César Merlo informó que la UNAM está en pláticas para hacerse con el delantero del Platense de Argentina.



Sobre el tema, el periodista Fernando Esquivel especificó que el acuerdo sería por dos millones de dólares, con el paraguayo dando luz verde al movimiento, aparte contaría con un contrato de tres años. Sería en los próximos días cuando se confirme.

5. Chivas renovó a Armando González

🇦🇹 ¡Nuestra 'Hormiga' goleadora seguirá marcando para el Rebaño! 🐐



Armando González extiende su contrato con el equipo de sus amores 😍



Mira toda la info ➡️ https://t.co/HYjxggZDTQ pic.twitter.com/OsAjBRefqD — CHIVAS (@Chivas) December 16, 2025

Desde hace unas semanas se supo que el Guadalajara buscaba blindar a La Hormiga, después de su buen semestre. Y ahora, a través de sus redes sociales, el Rebaño Sagrado informó que se extendió su vínculo hasta junio del 2029, contando con una cláusula europea de 15 mdd, mientras para la liga local y el resto del mundo sería de 20 mdd.

6. Rubén González también fue renovado por Chivas

Otro que se mantendrá en el redil es El Oso, que se ha vuelto una pieza clave en el mediocampo y es de los favoritos de la afición.



En sus redes sociales, el Guadalajara dejó en claro que el contención se quedará con el Rebaño Sagrado hasta diciembre del 2028.

7. León logró acuerdo verbal con Juan Pablo Domínguez

Juan Pablo Domínguez | Manuel Velasquez/GettyImages

César Merlo y Fernando Esquivel revelaron que el extremo derecho del Toluca está a nada de volverse refuerzo de La Fiera.



Al parecer, el mexiquense tendría todo apalabrado para llegar por un año en calidad de préstamo con opción de compra, pues ya no entra en planes del técnico argentino Antonio Mohamed.

8. Chivas realizó sus primeros descartes

Erick Gutiérrez | Agustin Cuevas/GettyImages

Distintos medios han comunicado que el Guadalajara ya comentó a Erick Gutiérrez, Alan Pulido, Alan Mozo e Isaác Brizuela, que ya no entran en planes, lo mismo que los defensas Leonardo Sepúlveda y Luis Olivas, aunque algunos estarán entrenando en el redil para poder estar en forma e interesar a otros conjuntos. Por último, a los que buscarán mandar a préstamo para que acumulen mayor fogueo son el delantero Teun Wilke y el arquero Eduardo ‘Dragón’ García.

9. Federico Gattoni es puesto en México

Federico Gattoni | Buda Mendes/GettyImages

De acuerdo con Arath Uva de ‘Fútbol Sin Fronteras’, Querétaro y Necaxa tienen en la mira al argentino del River Plate.



Tal parece que el zaguero central ya no entra en planes del Millonario y aunque su carta pertenece al Sevilla de España, tampoco entraría en planes de los Nervionenses porque lo han mandado dos veces a préstamo.

10. Xolos habría acordado todo con Josef Martínez

Josef Martínez | John Todd - San Jose Earthquakes/GettyImages

La semana pasada se reveló que Tijuana estaba en pláticas para hacerse con el delantero, que quedó en calidad de libre tras no renovar con el San José Earthquakes de la MLS.



Al parecer, el venezolano habría acordado un contrato por un año con opción a renovar por uno más.

11. Ronaldo Prieto podría unirse al Tampico Madero

Ronaldo Prieto | Alika Jenner - Leagues Cup/GettyImages

Santos Laguna anunció la baja del mediocentro la semana pasada. Su carrera podría continuarla, pero en la Liga de Expansión. El periódico Milenio reportó que la Jaiba Brava quiere al canterano de Tiburones Rojos, que aportaría mucho con su experiencia en el máximo circuito.

12. Diego De Buen, podría volver a la Jaiba Brava

Diego De Buen | Sergio Mejia/GettyImages

Otro que se quedó sin equipo la semana pasada fue el mediocampista, ya que Necaxa no lo consideró en sus planes.



No obstante, el también defensa podría volver al club de la Liga de Expansión, al menos así lo reportó Antonio Camacho de TUDN Radio, recordando que en el 2020 fue campeón en la liga de plata con el Tampico Madero antes de retornar a la Primera División.

13. Los descartes de Tigres serían pretendidos por Pumas

Uriel Antuna | Hector Vivas/GettyImages

El Diario Récord compartió que Uriel Antuna y Sebastián Córdova están en carpeta de los universitarios, ya que agradan al técnico Efraín Juárez.



No obstante, ambos tienen casos diferentes. El centrocampista queda como agente libre al culminar su contrato con la U de Nuevo León, pero El Brujo tiene vínculo hasta el 2028, pero podrían buscarle acomodo, mas el tema económico sería lo complicado.



De cualquier forma, los capitalinos todavía no entablan negociaciones.

14. Más interesados en Johan Rojas

Johan Rojas | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

La semana anterior, se reportó que el Atlético Nacional de Colombia buscaba el fichaje del extremo colombiano de Rayados, que retornó tras su cesión con Necaxa, sin saber si entrará en planes o no de los regios.



Mientras se sabe su destino en la Sultana del Norte, el periodista colombiano Pipe Sierra confirmó que el Vasco da Gama de Brasil entró en la puja, hasta ha mandado una oferta formal, pero El Verde Paisa no quiere quedarse atrás y está analizando ofertar.



Otro que está en la lucha es el Athletico Paranaense de Brasil.

15. Necaxa ofertó por Daniel Mosquera

Daniel Mosquera | SOPA Images/GettyImages

Pipe Sierra reportó en sus redes sociales que los Rayos van por el delantero del Hellas Verona de Italia, que busca a cambio cinco millones de dólares, aunque los hidrocálidos pusieron sobre la mesa 2.5 mdd.



La fuente añadió que las conversaciones continúan porque el colombiano sí está interesado si ambas partes logran ponerse de acuerdo.

16. Miguel Borja toma fuerza en Cruz Azul

Miguel Borja | Cesar Heredia/GettyImages

El delantero culminó su contrato con el River Plate de Argentina, por lo que es puesto en la órbita de La Máquina con mayor frecuencia, ya que encaja en el perfil que busca la directiva para fortalecer su ofensiva.



365Scores aseguró que ya habría un acuerdo económico con el colombiano, pero la duración del vínculo es el principal obstáculo. Los de La Noria ofrecen un año más opción a otro, mientras que El Colibrí pide dos años con opción a uno más. No obstante, el equipo cementero debe liberar primero una plaza de extranjero.

17. Ángel Sepúlveda, cerca de reportar con Chivas

Ángel Sepúlveda | Jam Media/GettyImages

En cuanto el Guadalajara fue eliminado en los cuartos de final, se especuló que el delantero de Cruz Azul se uniría a los rojiblancos.



Sobre ello, fuentes cercanas al Rebaño han dicho que El Cuate llegaría este miércoles por la tarde a Verde Valle para llevar a cabo las pruebas correspondientes y posteriormente, si todo sale bien, estampar su firma.

18. Federico Girotti es seguido en México

Federico Girotti | Cesar Heredia/GettyImages

El periodista argentino Nahuel Ferreira reportó que existen tres ofertas por el delantero del Talleres de Córdoba, siendo el Alianza Lima de Perú el más cercano a ficharlo.



Según la fuente, desde México y la MLS buscan un préstamo por el argentino, sin revelar los nombres de los interesados, pero de no igualar la oferta del club inca, su destino sería ahí mismo.

19. Joaquim Pereira es monitoreado en Brasil

Joaquim Pereira | Jam Media/GettyImages

El periodista turco Ekrem Konur reveló que el Palmeiras está viendo cómo reforzar su parte baja. Uno de sus intereses es el zaguero brasileño de Tigres, aunque al final, El Verdao tiene otras opciones más en mente.

20. Querétaro se hizo con Edu Pérez

¡Refuerzo en ataque! 🔥



Querétaro FC tendrá dinámica y punch con Eduardo Pérez.



¡Bienvenido al equipo con más corazón! #ResetAzulyNegro pic.twitter.com/Atd01KbBbw — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) December 17, 2025

Gallos Blancos no deja de reforzarse de cara al siguiente semestre y ahora, unió a sus filas al actual campeón de goleo de la Liga de Expansión.



El goleador del Tampico Madero, que quedó campeón del Apertura 2025, fue confirmado como refuerzo queretano, a donde llega en calidad de agente libre, firmando por un año.

21. Monterrey lanzó oferta por Luca Orellano

Luca Orellano | Jason Mowry/GettyImages

El nombre del argentino ha sonado frecuentemente para venir a México y La Pandilla estaría buscando traerlo.



El periodista estadounidense Tom Bogert indicó que Rayados realizó una propuesta por el extremo derecho del FC Cincinnati de la MLS, sin embargo, no han recibido respuesta, así que las negociaciones siguen.

22. Ricardo Marín volvió a Chivas

🇦🇹 BIENVENIDO DE VUELTA, 4K🔥@Richymarin19 regresa a casa para sumarse al ataque del Rebaño Sagrado 👊🏻 pic.twitter.com/1Iboor4Wzd — CHIVAS (@Chivas) December 16, 2025

Luego de culminar su préstamo con el Puebla, el delantero regresó al redil, donde sí entra en planes del técnico argentino Gabriel Milito.



A través de sus redes, el Guadalajara informó sobre el retorno del 4K.

23. Jorge Ruvalcaba interesa en Europa

Jorge Ruvalcaba | Jam Media/GettyImages

El extremo izquierdo tuvo un paso por el Viejo Continente defendiendo al Standard Lieja de Bélgica, así que regresó con Universidad Nacional, dueño de su carta.



Empero, podría tener una revancha porque de acuerdo con la cuenta de X, Jóvenes Futbolistas MX, desde Inglaterra y Alemania monitorean al atacante y hasta habría ofertas formales sobre la mesa, pero no revelaron los nombres. Eso si, también en la Liga MX y la MLS lo ven con buenos ojos.

24. Juan Purata, de nuevo en el radar de Chivas

Juan Purata | Hector Vivas/GettyImages

El mercado de fichajes pasado, el defensa de Tigres era uno de los intereses del Guadalajara, pero optó por renovar su contrato.



A pesar de ello, el creador de contenido Jon Barbon informó que nuevamente el canterano felino es del interés del Rebaño Sagrado, aunque no ha habido negociaciones ni ofertas formales.

25. Obed Vargas rechazó al América

Obed Vargas | Icon Sportswire/GettyImages

La semana pasada se comunicó que las Águilas iban por el fichaje del mediocampista del Seattle Sounders de la MLS, sin embargo, este les habría dado las gracias porque su prioridad es llegar al Viejo Continente.



El mexicoamericano y mundialista sub-20 agradeció el interés, mas dejó abierta la posibilidad de llegar al Nido en el futuro.

26. Tigres tiene alistadas sus posibles bajas

Marcelo Flores | Azael Rodriguez/GettyImages

Fuentes cercanas a la UANL, informaron que además de Sebastián Córdova, Eugenio Pizzuto y Osvaldo Rodríguez son los primeros que se marcharán del club.



Sumado a ello, le buscarían acomodo en otro equipo al argentino Nico Ibáñez, Uriel Antuna, Marcelo Flores, Vladimir Loroña y Eduardo Tercero.



Los que están en el aire son Javier Aquino y el francés André-Pierre Gignac, por posible retiro, y Juan Vigón, que es del agrado de otros clubes.