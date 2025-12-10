Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Juárez, Palavecino, Orona, Colula, Barticciotto, Unjanque, Rivera y más

Quedó definida la gran final del Apertura 2025, de la Liga MX: el Toluca, que busca el bicampeonato, y los Tigres, que quedaron segundos de la tabla general.



Debido a esto, tanto los clubes finalistas como los eliminados ya comenzaron a pensar en lo que será el siguiente Clausura 2026. Por ello, han comenzado a confirmarse las bajas y altas de algunos conjuntos y a la vez, ya se están esparciendo los famosos rumores.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

1. ¿Óscar Jiménez vuelve al América?

Óscar Jiménez | Jam Media/GettyImages

Supuestamente el guardameta de León podría volver a Coapa debido a su experiencia previa en el equipo.



El plan de las Águilas es tener un respaldo sólido en caso de avanzar a la Liguilla, aparte no es algo poco probable que pueda retornar porque tiene contrato con los azulcremas hasta junio del 2026, ya que fue mandado a préstamo, sin olvidar que en los Panzas Verdes no le han dado los minutos deseados al tener que ser banca la mayoría del tiempo.

2. Ramón Juárez es el deseo de Rayados

Ramón Juárez | Manuel Velasquez/GettyImages

De acuerdo con Diego Sandoval de W Deportes, los regios están dispuestos a desembolsar seis millones de dólares por el defensa central del América, que a veces no recibe la titularidad por parte del técnico brasileño André Jardine. No obstante, se debe recordar que el zaguero acaba de renovar su vínculo en el Nido hasta el 2027, así que Monterrey tendría que hacer una jugosa oferta.

3. Alan Pulido y Teun Wilke son ofrecidos por Chivas

Alan Pulido | Simon Barber/GettyImages

Con el arribo de Ángel Sepúlveda y Ricardo Marín, el Guadalajara busca la partida de los dos delanteros, así que ya les están buscando acomodo.



ESPN confirmó que ambos ya no entran en planes del técnico argentino Gabriel Milito, sin embargo, luce más complicado el caso del Peluchín por su alto salario.



Sobre Wilke, no han existido interesados en ficharlo, mientras en el caso del canterano tigre, el periódico Milenio ha desmentido que Necaxa vaya por su transferencia.



Por último, ESPN reveló que la MLS de Estados Unidos podría ser una opción para el mundialista, aunque el Rebaño debería pagar su sueldo.

4. Atlético Nacional quiere alargar el préstamo de Camilo Cándido

Camilo Cándido | ARISSON MARINHO/GettyImages

El periodista colombiano Pipe Sierra comunicó que El Verdolaga de Colombia dejó vencer la opción de comprar al uruguayo de Cruz Azul, por lo que han perdido prioridad para quedárselo.



Se dice que El Verde Paisa buscar renovar la cesión, pero hasta ahora no han recibido respuesta por parte de La Máquina. Al final, el lateral izquierdo es del interés de otros clubes, pero no se revelaron los nombres.

5. Bryan Colula dejaría al Mazatlán

Bryan Colula | Sergio Mejia/GettyImages

El portal Mediotiempo informó que el lateral derecho está a nada de reforzar al León, a petición de Ignacio Ambriz, quien lo debutó cuando estaba en Necaxa. Las negociaciones van por buen puerto y están a nada de concretarse, así que el canterano americanista tendría un contrato por dos años con opción a uno más.



Gracias a la confirmada venta del club morado al Atlante, varios futbolistas del cuadro del Pacífico buscan nuevos destinos.

6. Christian Rivera volvería a México

Christian Rivera | Sports Press Photo/GettyImages

Apenas hace unos meses, el mediocampista colombiano dejó a Xolos de Tijuana para unirse al Sport Recife de Brasil, pero retornaría al fútbol azteca de la mano del Pachuca.



El periodista argentino Uriel Iugt compartió que las negociaciones entre los dos conjuntos entraron en su recta final.



Los Tuzos asumirían la deuda pendiente con los Canes Aztecas y también le pagarán al cuadro brasileño una compensación extra.

7. Tigres realmente pretende a Carlos Rotondi

Carlos Rotondi | Jam Media/GettyImages

Desde hace un tiempo se sabe que la U de Nuevo León quiere al argentino en sus filas, pero deberá pagar once millones de dólares.



El Diario AS México explicó que el lateral izquierdo es del agrado del estratega argentino Guido Pizarro, aparte que Cruz Azul estaría pensando en desprenderse de él para liberar una plaza de No Formado en México.



Apenas hace un mes, el sudamericano renovó con La Máquina hasta junio del 2028, misma que llegó con un aumento de salario.

8. Bruno Barticciotto seguiría en México

Bruno Barticciotto | Jam Media/GettyImages

Si bien no continuará con Santos Laguna, que ya lo despidió al no hacer válida la opción de compra con Talleres de Córdoba de Argentina, el chileno podría seguir jugando en la Liga MX.



El portal argentino ‘La1913.com’ platicó que el delantero tiene ofertas concretas de Xolos y Querétaro, aunque también es seguido desde Brasil y por el Racing Avellaneda de Argentina.

9. Martín Varini fue anunciado como técnico del Necaxa

¡Juntos en cada paso y cada reto! ¡Felices de tenerlo con los Rayos, profesor! 💪#FuerzaRayos ⚡️ https://t.co/xAYao2xhKW pic.twitter.com/AU66m8TDG5 — Club Necaxa (@ClubNecaxa) December 8, 2025

Ya se sabía desde hace un tiempo, pero por fin los Rayos hicieron oficial el arribo del uruguayo a la dirección técnica.



Tras haber llevado a Juárez a su primera Liguilla de la historia, el charrúa buscará levantar a los hidrocálidos, después de firmar por un año. Si logra alcanzar la Liguilla, tendrá una renovación automática por dos años más.

10. Cruz Azul va en serio por Agustín Palavecino

Agustín Palavecino | Sergio Mejia/GettyImages

La Máquina se le ha adelantado al América para ir por el fichaje del argentino del Necaxa, así lo reportaron varios medios.



Sobre el tema, el periodista Fernando Esquivel explicó que los celestes han puesto una oferta formal de siete millones de dólares, con los Rayos dispuestos a negociar, ya que los de La Noria buscan un precio más bajo que la cláusula de rescisión, que es de 9.5 mdd.



Al mismo tiempo, el mediocampista ya habría dado luz verde para salir de Aguascalientes y unirse a su compatriota y amigo José Paradela en el cuadro cementero.

11. Domènec Torrent es respaldado en Monterrey

Domènec Torrent | Manuel Velasquez/GettyImages

Con la eliminación de Rayados en semifinales, inmediatamente se hizo saber que el técnico español había renunciado a su puesto, sin embargo, eso no fue aceptado por la directiva, ya que tiene contrato vigente para seguir su proyecto.



Fue el Director Deportivo, José Antonio Noriega, quien confirmó que el ibérico no se marcha de La Pandilla, luego de haber conversado.



“Lo de la ratificación no es necesario porque tiene contrato vigente, entonces eso no toca, y más o menos por ahí fue nuestro diálogo, que es un diálogo permanente, no es que haya terminado”, mencionó El Tato.

12. Querétaro sumará a Daniel Parra

Daniel Parra | Manuel Velasquez/GettyImages

El periodista argentino César Luis Merlo informó que Gallos Blancos se hará de los servicios del lateral izquierdo, procedente del Atlético Morelia de la Liga de Expansión.



El defensor arribará a préstamo por un año con opción a compra. Ya cuenta con experiencia en Primera División al haber vestido las casacas de Necaxa y Rayados, aparte estuvo con el Forge FC de Canadá.

13. Jean Unjanque será parte de Gallos Blancos

La pantera del gol: JEAN UNJANQUE.



Acecha, ataca… y define. 🐆⚽️ pic.twitter.com/t42bUQMyUW — Cancún FC (@cancun_fc) November 14, 2025

Del mismo modo, César Merlo explicó que el senegalés del Cancún FC, de la Liga de Expansión, también será parte del Gallinero.



El centrocampista de 20 años está a nada de llegar al Querétaro través de un préstamo con opción de compra.



El africano y las Iguanas llegaron hasta las semifinales de la Liga de Plata.

14. Lucas Abascia fue anunciado por Querétaro

🇦🇷 ¡Un Gallo Blanco con acento argentino! 🇦🇷



La defensa se blinda con garra y corazón sudamericano.



¡Bienvenido a Querétaro FC, @LucasAbascia! #ResetAzulyNegro pic.twitter.com/q94ZvytjbD — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) December 10, 2025

Este martes, Gallos Blancos hizo oficial el fichaje del defensa argentino, procedente del Central Córdoba de su país.



El zaguero sudamericano llegó en calidad de libre, firmando un contrato por dos años, con opción a un tercero.

15. Sergio Ramos se despidió de Monterrey

Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir, un país, una ciudad, un fútbol... y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos.

Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el… pic.twitter.com/NeipMyACBZ — Sergio Ramos (@SergioRamos) December 9, 2025

Este mismo martes, el defensa central lanzó un emotivo mensaje a Rayados, agradeciendo por lo vivido en el equipo.



“Decir adiós nunca es fácil. Termina una etapa que arrancó llena de ilusión en febrero y que me ha permitido descubrir un país, una ciudad, un fútbol… y que me deja muchas experiencias nuevas y, sobre todo, muchos amigos. Por siempre me sentiré orgulloso de haber llevado el brazalete de capitán de Rayados, de haber liderado al equipo en el primer Mundial de Clubes en su nuevo formato, el haber batallado en el Clausura, en el Apertura, en la Leagues Cup, en la CONCACAF Champions Cup. Lo he dejado todo en la cancha y fuera de ella para poder dar mi mejor rendimiento. Siempre recordaré con nostalgia esta etapa de mi carrera y siempre diré con orgullo ‘¡Arriba el Monterrey!’", escribió en sus redes sociales.



El campeón del mundo se marcha tras 34 partidos, con ocho goles.

16. Abraham Villegas reforzará a León

Abraham Villegas | Jam Media/GettyImages

César Merlo comunicó que La Fiera está negociando el fichaje del lateral izquierdo, quien milita en el Tapatío de la Liga de Expansión. Los Panzas Verdes están tratando de acordar con las Chivas, un préstamo por un año con opción a compra dependiendo del rendimiento que tenga en el Bajío.



El defensa cuenta con experiencia en el máximo circuito, ya que debutó en 2023 con Toluca.

17. Santos Laguna sumará a Efraín Orona

Efraín Orona | Jam Media/GettyImages

César Merlo informó que el defensa del Puebla se pondrá la elástica lagunera, arribando en calidad de libre.



Por ahora, el zaguero está llevando a cabo los exámenes médicos y si logra superarlos, estampará su firma con los Guerreros por un año únicamente.

18. Leonardo Flores se acerca al San Luis

Leonardo Flores | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

El periodista Yeudiel Pacheco avisó que el delantero será nuevo refuerzo de los Tuneros, procedente de Tigres, aunque a diferencia de este último, en el cuadro potosino sí lo tienen contemplado para formar parte del primer equipo y de la sub-21.

19. América seguiría monitoreando a Mateusz Bogusz

Mateusz Bogusz | Jam Media/GettyImages

El periodista turco Ekrem Konur volvió a notificar que en Coapa están siguiendo de cerca al polaco de Cruz Azul, quien suena con mucha fuerza para salir de La Noria.



Se debe recordar que las Águilas buscaron su fichaje antes de que arribara a La Máquina, pero no pudieron concretarlo.



La buena noticia para el mediocampista es que tiene a varios clubes detrás suyo: el Chicago Fire de la MLS, el Celtic de Escocia, el Bayer Leverkusen de Alemania, el Sevilla de España y el Sporting Lisboa de Portugal.

20. Ronaldo Prieto salió de Santos Laguna

COMUNICADO | RONALDO PRIETO



Club Santos Laguna informa la conclusión anticipada del contrato con el jugador Ronaldo Prieto.



El futbolista veracruzano vistió la playera santista del Torneo GUARD1ANES 2020 al Apertura 2025.



El Club le agradece a Ronaldo y le desea éxito en su… pic.twitter.com/yXQ3cByKKS — Club Santos (@ClubSantos) December 9, 2025

Este martes, Santos Laguna dio a conocer la partida del mediocampista, pues concluyeron de manera anticipada su contrato.



El canterano de Tiburones Rojos estuvo con el cuadro guerrero del 2020 al 2025, sin saber por ahora cuál podría ser su siguiente destino.

21. Daniel Leyva se puso la playera del Necaxa

Apenas la semana pasada se indicó que el centrocampista del Seattle Sounders de la MLS se uniría a la causa hidrocálida y ahora, se hizo oficial.



El estadounidense llegó en transferencia definitiva y ya se unió a la pretemporada de los Rayos.

22. Puebla despidió a cuatro elementos

Muchas gracias por su esfuerzo durante este tiempo defendiendo a la Franja. 🔵#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/mLpcXUZwA2 — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) December 9, 2025

A través de sus redes sociales, La Franja hizo oficial la baja del lateral derecho Jesús Rivas, que vuelve a Pumas; del defensa argentino Juan Fedorco, que retorna al Independiente Avellaneda de Argentina; el delantero Ricardo Marín, que regresa con Chivas; y del defensa Efraín Orona, que se unirá a Santos Laguna.

23. Bayron Duarte se volvió Gallo Blanco

¡Un nuevo jugador se une a Querétaro FC! 🇨🇴 🐓



El juego del Clausura 2026 está por iniciar y desde Colombia llega Bayron Duarte a la banda Azul y Negro.



A darlo todo por la camiseta más linda, parce. #ResetAzulyNegro pic.twitter.com/aWWjc8iT2V — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) December 10, 2025

Querétaro también anunció el alta del lateral derecho colombiano, procedente del Atlético Bucaramanga de su país.



El cafetalero arribó en calidad de agente libre, aunque no se determinó cuánto tiempo estará ligado al club.