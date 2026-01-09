Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Martínez, Mejía, Morales, Muñoz, Tapia, Faravelli, Ayón, Corona y más

Estamos a un día del arranque del Torneo Clausura 2026, de la Liga MX, por esa misma razón, estos últimos días han estado movidos con respecto al tema de las altas y las bajas, dándose algunos fichajes importantes, sin embargo, todavía puede haber más.



Hay equipos que no han movido mucho sus fichas, pero como aún queda tiempo de sobra, se lo están tomando con calma.



De cualquier forma, aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes del Fútbol de Estufa rumbo al Clausura 2026.

1. Waldo Madrid llegó al Gallinero

Dinámica y mucha energía, el talento mexicano llega para sumar al medio campo 🇲🇽



¡Bienvenido a Querétaro, Waldo Madrid! 🐓#ResetAzulyNegro pic.twitter.com/bqqL8jqlW2 — Gallos Blancos 🐓 (@Club_Queretaro) January 7, 2026

Tal como lo adelantó el periodista argentino César Luis Merlo, el mediocentro defensivo, procedente del Necaxa, que lo tenía a préstamo con Venados de Mérida en la Liga de Expansión, se volvió elemento del Querétaro, que ya le dio la bienvenida a través de las redes sociales.



Se trata de una cesión por un año con opción de compra.

2. Héctor Herrera dijo adiós al Toluca

Gracias por tu entrega HH. Siempre defendiendo al bicampeón con orgullo 🤝🏻 pic.twitter.com/SFqygR1AgA — Toluca FC (@TolucaFC) January 7, 2026

Esta misma semana, el Toluca hizo oficial la baja del veterano mundialista y se especulaba que podía volver a la MLS o con el Pachuca, aunque debía bajarse el sueldo con este último.



Al final, César Merlo confirmó que el mediocampista retornará con los Anaranjados para vivir una segunda etapa, ya que firmó por un año.

3. Fernando Tapia regresó al América

Tigres anunció una baja más y se trató del guardameta. De acuerdo con el periodista Fernando Esquivel, los felinos lo han cedido por seis meses al equipo de Coapa, pero sin opción de compra.



No obstante, se menciona que las Águilas podrían negociar al final del semestre la posibilidad de retenerlo.

4. Necaxa fichó a Francisco Méndez

¡Sabemos que defenderás estos colores con el Rayo en el corazón! 💪

¡Vamos, 'Pájaro'! 🐦#FuerzaRayos ⚡ pic.twitter.com/iezpIGZqdE — Club Necaxa (@ClubNecaxa) January 8, 2026

Esta semana, César Merlo había adelantado que el defensa pidió salir del Guadalajara para poder jugar con los Rayos.



El elemento del Tapatío, de la Liga de Expansión, fue prestado por un año, con opción de compra.



El conjunto hidrocálido ya anunció el fichaje del apodado Pájaro.

5. Santiago Muñoz volvió a México con San Luis

Tras una etapa con el Sporting Kansas City de la MLS, el delantero retorna al balompié azteca con los Tuneros, ya que Santos Laguna, dueño de su carta, lo ha transferido de forma temporal.



El Ranger ya recibió la bienvenida de los potosinos, con los cuales estará por dos años.

6. Juárez adquirió a Ettson Ayón

⚒️💚 ¡BIENVENIDO A LA FRONTERA, ETTSON!

Llegas a la ciudad del trabajo, la lucha, la bravura y la resiliencia. 🐎🔥



📰 Más info 👇https://t.co/zlvPfwxflA pic.twitter.com/GNL9vXFuyz — FC Juárez (@fcjuarezoficial) January 4, 2026

César Merlo había informado que el delantero no seguiría con León porque se pondría la elástica de Bravos, en cesión por un año con opción de compra. El atacante fue presentado de forma oficial por los fronterizos.

7. Franco Fagúndez por fin salió de Santos Laguna

¡El delantero 𝐅𝐫𝐚𝐧𝐜𝐨 𝐅𝐚𝐠𝐮́𝐧𝐝𝐞𝐳 🇺🇾 es nuevo jugador del León 🦁!



Llega a El Primer Campeón 🇮🇩 procedente de Santos Laguna 🇲🇽 pic.twitter.com/jy5L4v26Kh — Independiente Santa Fe (@SantaFe) January 5, 2026

Desde el semestre pasado, el uruguayo dejó de contar para los Guerreros por temas de indisciplina, pero hasta ahora pudieron encontrarle acomodo.



A través de un escueto comunicado, los laguneros informaron que el mediapunta charrúa fue transferido de forma temporal al Independiente Santa Fe de Colombia.

8. Santos Laguna le dio la bienvenida a Kevin Picón

Kevin Picón se reincorpora a Santos Laguna tras proceso formativo en el Real Sporting de Gijón #PeriódicoRegeneración https://t.co/876nyNYleM pic.twitter.com/u5myucSfrK — Regeneración Pluralidad (@MxRegeneracion) January 7, 2026

Del mismo modo, a través de un comunicado, el cuadro de la Comarca compartió que el lateral derecho se reincorpora, luego de haber llevado a cabo un proceso de formación con el Real Sporting Gijón de España. Tras más de dos años, el canterano vuelve para formar parte del primer equipo.

9. Xolos soltó una ‘bomba’ con Josef Martínez

El Club Tijuana hace oficial el fichaje del delantero Josef Martínez. ¡Bienvenido a tu nueva casa, Josef! ❤️🖤#LocosXTijuas 🐕 | https://t.co/TpeaGk5p1D pic.twitter.com/BWvdWS48ZW — Xolos (@Xolos) January 7, 2026

Desde hace unas semanas se había indicado que el delantero podría venir al fútbol mexicano al haber cerrado su ciclo con el San José Earthquakes de la MLS.



Al final, la noticia era cierta, pues el venezolano firmó con Tijuana, esperando que su olfato goleador le brinde alegrías a la institución.

10. Guillermo Martínez no interesa al Atlas

Guillermo Martínez | Manuel Velasquez/GettyImages

El Diario Récord desmintió el supuesto rumor que ponía al Memote en la órbita de los Rojinegros. El rotativo afirmó que los tapatíos no hicieron ninguna propuesta para adquirir al delantero de los Pumas.

11. Amaury Morales quiere minutos y Necaxa podría dárselos

Amaury Morales | Jam Media/GettyImages

El canterano de Cruz Azul tiene pocas oportunidades con el equipo, es por eso que buscaría su partida para tener mayor relevancia.



El periodista David Espinosa de FOX Sports explicó que hay un interés de La Máquina y los Rayos para que se pueda dar el fichaje.



Sin embargo, la intención de los celestes no es desprenderse del extremo izquierdo, así que sólo se trataría de un préstamo.

12. Joe Benny Corona anunció su retiro

Joe Corona anuncia su retiro 😭💔



El jugador de Xolos ascendió con el equipo a primera división, metió el primer gol del equipo en Liga MX y levantó el primer y único título al momento de Tijuana ❤️



Adiós a una leyenda🥹



📹 Marcos Romero pic.twitter.com/oXaViJrUT5 — Esto en Línea (@estoenlinea) January 8, 2026

Xolos de Tijuana pierde a uno de sus futbolistas emblemas, quien vivió el ascenso del equipo y saboreó el primer y único título del club en Primera.



En conferencia de prensa, el estadounidense dio a conocer su decisión, además el encuentro de este fin de semana entre América y los Canes Aztecas será especial porque servirá para darle cierre a la trayectoria del mediocampista, recordando que también fue campeón con los azulcremas.

13. Mateusz Bogusz, cerca de regresar a la MLS

Mateusz Bogusz | Simon Barber/GettyImages

Esta misma semana, el Cruz Azul recibió una propuesta del Houston Dynamo de la MLS para adquirir al polaco, quien ya no está a gusto.



Todo estaría acordado para la salida del mediocampista, por el cual han puesto 6.5 millones de dólares en la mesa por el 80 por ciento de su carta, más dos mdd en variables.



La Máquina está analizando todo, pero de hacerse realidad, el europeo firmaría por tres años con los Anaranjados.

14. Se cayó Emilio Rodríguez del Necaxa

Emilio Rodríguez | RODRIGO OROPEZA/GettyImages

Aun cuando los Rayos ya hicieron oficial la adquisición del extremo derecho de La Fiera, este no podrá jugar con ellos.



Fer Esquivel explicó que al registrarlo en el sistema de la liga, se marcó un error porque el atacante ya había estado con la sub-21 del Pachuca y León, esto en menos de un año, lo que reglamentariamente está prohibido. Ante este panorama, el canterano tuzo deberá reportar con los Panzas Verdes.

15. Diego Abreu podría ser dirigido por su padre

🚨🇲🇽 ¡MERCADO DE FICHAJES! 🐕



XOLOS tiene negociaciones avanzadas para fichar al delantero mexicano DIEGO ABREU (22), procedente de Defensor Sporting.



Vía: @clmerlo pic.twitter.com/AeEb2vo5Jb — Jovenes Futbolistas MX (@Jovenesfutmx) January 8, 2026

César Merlo compartió que Xolos de Tijuana mantiene negociaciones muy avanzadas para fichar al delantero del Defensor Sporting de Uruguay, quien precisamente es hijo del uruguayo Sebastián ‘Loco’ Abreu.



La intención de los Canes Aztecas es hacerse con la carta del mexicano-uruguayo, quien está catalogado como una joven promesa.

16. Toluca se queda con Alek Álvarez

Alek Álvarez | Manuel Velasquez/GettyImages

César Merlo comunicó que el actual campeón del fútbol mexicano tomó la decisión de mantener en sus filas al extremo derecho, quien estaba a préstamo desde los Rayos del Necaxa.



El jugador de 22 años y formado en CU firmó un nuevo contrato hasta diciembre del 2027.

17. Le salieron alas a Aarón Mejía

El Club América anunció el fichaje del lateral derecho, quien también puede desempeñarse por el costado izquierdo.



El defensa llega desde Xolos de Tijuana en calidad de préstamo por un año con opción de compra.



Sin embargo, su fichaje no dejó muy contento a los aficionados, quienes le tiraron duro al equipo a través de las redes sociales.

18. Javier Aquino está en Juárez para cerrar su fichaje

Javier Aquino | Jam Media/GettyImages

Luego que Tigres le diera las gracias, el oaxaqueño está cerca de encontrar un nuevo hogar, pues está en la frontera listo para unirse a los Bravos.



De acuerdo con el periodista Pello Maldonado, todo está avanzado para que el extremo derecho, ahora lateral, firme con los de Chihuahua.

19. Pumas consiguió el olfato goleador de Robert Morales

Bienvenido, Robert Morales a la familia auriazul 🙌

Nuevo reto, misma pasión, Robert se integra al equipo para reforzar el ataque y aportar entrega, carácter y compromiso.

Listo para defender el azul y oro con orgullo. 💪⚽#UnidosPorLaHistoria pic.twitter.com/rshAW99HDt — PUMAS (@PumasMX) January 8, 2026

Luego de darse a conocer que el delantero paraguayo estaba cerca de irse a Ciudad Universitaria, este mismo jueves el equipo hizo oficial su arribo.



La Pantera dejó al Toluca en calidad de préstamo por un año, con cargo y con una opción de compra de cinco mdd.

20. Xolos también desea a Xavier Biscayzacú

Xavier Biscayzacú | EITAN ABRAMOVICH/GettyImages

Tal como con Diego Abreu, La Jauría tiene la mirada puesta en su compañero, el mediocentro mexicano de ascendencia uruguaya.



La directiva fronteriza está negociando con el Defensor Sporting de Uruguay el hacerse con la carta del hijo de un viejo conocido del fútbol mexicano, el uruguayo Gustavo ‘Grillo’ Biscayzacú.

21. David Shrem, otra contratación del Toluca

Juventud y gran talento bajo los tres postes. 🧤



¡Bienvenido, David Shrem! 🔥 pic.twitter.com/epCWItbb6B — Toluca FB 😈🔥 (@tolucafc_fb) January 7, 2026

Los choriceros sumaron a un tercer portero para el semestre, procedente del Pachuca y que tiene nacionalidad española.



El nacido en el Estadio México y ex del Atlético Madrid de España llegó como agente libre, pero se integrará primero con las Fuerzas Básicas de los Diablos Rojos para completar su formación.

22. Roberto Meraz tiene alma potosina

Tal como se había adelantado en la semana, el pivote abandonó el barco del Mazatlán para unirse al San Luis, que hizo oficial su incorporación.



Previo a ello, los Cañoneros agradecieron el paso del canterano del Morelia, ya que se marchó como el futbolista con más duelos disputados en la historia de los mazatlecos.

23. Alonso Ramírez, a lucirse con Puebla

Ya pasó el día de reyes y continúan llegando las sorpresas 🤩, nuestro equipo refuerza el medio campo con un nuevo Enfranjado 🙌🏻



¡Bienvenido a Puebla, Alonso Ramírez! 🔥 A partir de este momento, hay que entregar todo por el 🔵⚪️.#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/sAZSydXlAB — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) January 8, 2026

La Franja hizo una incorporación más para el semestre y se trata del centrocampista de 24 años, procedente del Atlas, quien firmó contrato como agente libre. En el 2025 apenas disputó cinco partidos con los tapatíos, a pesar de ser considerado una promesa a futuro.

24. Jackson Porozo se queda con Xolos

¡Se queda! 🇪🇨



Jackson Porozo continúa con la Jauría tras concretarse su transferencia definitiva desde el City Football Group. 🐕❤️🖤#LocosXTijuas pic.twitter.com/o73q9WjmPS — Xolos (@Xolos) January 8, 2026

A través de sus redes sociales, Tijuana informó que el defensa central ecuatoriano se mantendrá con el equipo este nuevo semestre, ya que se hicieron con su carta desde el City Football Group.

25. Johan Rojas ya está en Brasil

Johan Rojas | Jam Media/GettyImages

El periodista colombiano Pipe Sierra comunicó que el extremo colombiano ya está en Río de Janeiro para firmar su contrato con el Vasco Da Gama.



Rayados de Monterrey lo cede a préstamo por un año con cargo y con opción de compra, la cual es obligatoria si se cumplen ciertos objetivos.

26. Mauro Manotas sigue buscando sitio

Mauro Manotas | Simon Barber/GettyImages

Pipe Sierra también compartió que el delantero está entrenando con el Real Cartagena de su país mientras define su futuro.



El colombiano que aún pertenece al Atlas, tiene propuestas de dos grandes de su nación.



De cualquier forma, los Heroicos están convenciéndolo de jugar con ellos.

27. Necaxa contará con Lorenzo Faravelli

🙌 ¡Faravelli es Rayo! 😎



Dejen sus mensajes de bienvenida para nuestro nuevo jugador... #FuerzaRayos ⚡ pic.twitter.com/iLUHvRquDD — Club Necaxa (@ClubNecaxa) January 8, 2026

Por fin se hizo oficial, el argentino se puso la elástica de los Rayos, tras rescindir su contrato con el Cruz Azul.



Al ritmo de ‘Don’ del grupo Miranda, los hidrocálidos le dieron la bienvenida al mediocampista, que firma por un año.

28. Teun Wilke se alista para Colombia

Teun Wilke | Sergio Mejia/GettyImages

Después de rumorearse que el delantero de Chivas podía irse con el Atlante a la Liga de Expansión, al final de cuentas, la directiva prefirió que tuviera experiencia en Primera División.



El ex Cercle Brugge de Bélgica se aventurará en la Liga Dimayor con el Fortaleza CEIF, a préstamo por un año con opción de compra.

29. Tigres piensa en Richard Sánchez

Richard Sánchez | Rodrigo Valle/GettyImages

El Diario Olé reveló que en los últimos días ha habido un sondeo fuerte de los universitarios por el pivote paraguayo, quien está totalmente descartado para el Racing Avellaneda de Argentina.



Se reportó que el Olimpia de Paraguay mandó una propuesta de 1.3 mdd que fue rechazada por La Academia.

30. Juan Escobar quiere volver a México

Juan Escobar | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

El periodista argentino Nahuel Ferreira dijo en sus redes sociales que la prioridad del paraguayo es retornar al balompié azteca.



Tras acabar su paso con el Godoy Cruz de Argentina, el defensa ha tenido sondeos del Guaraní de su país, de un conjunto importante de Chile y otro más de Brasil.

31. Brasil vuelve al ruedo por Matheus Dória

Matheus Dória | Jam Media/GettyImages

El Brasileirao sigue pensando en el defensa central del Atlas. Según el periodista turco Ekrem Konur, el Internacional Porto Alegre, el Botafogo y el Sao Paulo están trabajando fuertemente en lograr el fichaje



El zaguero brasileño ve con buenos ojos volver con la Estrella Solitaria, club que lo debutó.

32. Chivas quedó convencido con Sergio Aguayo

Sergio Aguayo | Jam Media/GettyImages

El creador de contenido Jon Barbón confirmó que el Guadalajara hará válida la opción de compra del delantero, quien pertenece al Pachuca.



El Rebaño se hará de forma definitiva con el atacante pues cumplió las condiciones acordadas.

33. Querétaro ve un futuro alentador en Bless Ege

🐓 ¡LA TECNOLOGÍA AL SERVICIO DEL GALLO! 🧠#CentralFOX | Desde Ghana, con 19 años, a México llegará el futbolista 𝐁𝐥𝐞𝐬𝐬 𝐄𝐠𝐞 🇬🇭 para el 𝐐𝐮𝐞𝐫𝐞́𝐭𝐚𝐫𝐨, ayudados por un 𝐒𝐎𝐅𝐓𝐖𝐀𝐑𝐄 𝐂𝐎𝐍 𝐈.𝐀. 🤖



Info @ricardo_vgv https://t.co/6pWmy1tXOq — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) January 9, 2026

El periodista Marcos Arellano comentó que el ghanés del Karela United de su país llegará a Gallos Blancos en forma de préstamo para integrarse a la sub-21, ya que el primer equipo no cuenta con plazas libres de foráneos.



Al final, la idea de los negriazules es que el centrocampista se acabe de formar y posteriormente evaluarlo para ver si será tomado en cuenta a futuro con el primer equipo.

34. ¿Álvaro Fidalgo se marcha del América?

Álvaro Fidalgo | Azael Rodriguez/GettyImages

El polémico periodista David Faitelson reveló en sus redes que el español de las Águilas tendría una importante oferta desde España.



Al parecer, la Real Sociedad estaría pensando en El Maguito, pero parece poco probable que el Ave le dé salida, aun cuando el sueño del atacante es retornar a Europa.