Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Memote, Gómez, Tona, Leite, Plata, Arthur, Pedro, Naveda, Santos y más

El tiempo para reforzarse está por agotarse. El mercado de fichajes dentro de la misma Liga MX cierra registros este miércoles 9 de septiembre a las 23:59 horas.



Para el caso de futbolistas que vienen desde ligas extranjeras, todo culmina el viernes 11 de septiembre a las 19:00 horas.



Debido a esto, los clubes están con las famosas ‘compras de pánico’ en el Fútbol de Estufa.



Aquí están las últimas noticias de rumores y fichajes para el Apertura 2026.

1. Santiago Naveda voló a la Liga de Expansión

🦌🔰 ¡BIENVENIDO, SANTIAGO NAVEDA!



El mediocampista mexicano llega a Yucatán para defender los colores de Venados FC. 🔥⚽️



Con experiencia en Liga MX y fútbol europeo, está listo para este nuevo reto.



¡A romperla en Yucatán, Santi! 🦌💙 pic.twitter.com/oX71I3pKWE — Venados F.C. (@venadosfc) September 7, 2026

El contención no entró en planes con el América del técnico uruguayo Guillermo Almada, así que buscó nuevos horizontes.



El canterano azulcrema no veía acción con el primer equipo desde el 2024, razón por la que fue prestado a diferentes equipos.



El nuevo hogar del mediocampista es Venados de Mérida.

2. La U al acecho de Emiliano Gómez

Emiliano Gómez | Manuel Velasquez/GettyImages

Tras no poder conseguir ningún refuerzo desde el exterior, Tigres ya puso sus ojos en el mercado nacional.



La intención de los felinos es hacerse con el mediapunta uruguayo del Puebla, incluso el periodista argentino César Merlo comentó que se le ha ofrecido una propuesta salarial cercan a los tres millones de dólares anuales. El club regio estaría definiendo los montos con La Franja para cerrar el traspaso lo más pronto posible.

3. Memo Martínez, también sonó para los regios

Memo Martínez | Eston Parker/ISI Photos/GettyImages

De acuerdo con Willie González, de RG La Deportiva, Tigres contactó a Pumas para ver la situación del delantero, por el cual ofrecieron cuatro mdd. No obstante, la UNAM no tiene intenciones de desprenderse del mundialista, al cual estarían cerca de ofrecerle una renovación de contrato.

4. Nicolás Fonseca jugará en Brasil

Nicolás Fonseca | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Tras haber estado a préstamo con el Real Oviedo de España la temporada pasada, el ítalo-uruguayo reportó con León, dueño de su carta, sin embargo, volvió a ser cedido.



El pivote se pondrá a las órdenes de Coritiba, en una cesión por un año con opción de compra, así lo indicó el periodista argentino Uriel Iugt.

5. Iván Tona, el nuevo emplumado

Iván Tona | Omar Vega/GettyImages

El pivote lleva un rato consolidado como uno de los mejores contenciones de fútbol mexicano, motivo para que desde el América lo voltearan a ver.



365Scores afirmó que el mediocampista de Xolos de Tijuana está a nada de llegar al Nido, con el Ave buscando la transferencia definitiva con un vínculo por tres años con opción a renovar.

6. Helinho Castro se queda en el Infierno

Helinho | Jack Gorman - Leagues Cup/GettyImages

Tras haber obtenido la Leagues Cup 2026, el Toluca tomó la decisión de seguir contando con el brasileño, quien marcó uno de los dos goles para superar a Rayados en la gran final.



El presidente ejecutivo del club, Francisco Suinaga, confirmó que el extremo derecho no será vendido al CSKA Moscú de Rusia a pesar de la oferta puesta sobre la mesa. La intención de los Diablos Rojos es renovarle el contrato al talentoso sudamericano.

7. Sebastián Santos será tuzo

Sebastián Santos | Maria Lysaker/GettyImages

César Merlo reportó que el mediocampista dejará a los Esmeraldas de León para ponerse la casaca del Pachuca, en una operación de ‘hermanos’ entre Grupo Pachuca.



El atacante estará en la Bella Airosa en calidad de préstamo por un año.

8. Rayados pondría transferible a Jorge Rodríguez

Jorge Rodríguez | NurPhoto/GettyImages

Tal parece que la era del Corcho en la Sultana del Norte está por culminar. Según Arath Uvalle de VAVEL México, la idea de Monterrey es poner como transferible al pivote argentino en el próximo mercado invernal, ya que estarían poniendo su mirada en otros futbolistas.

9. Santiago Homenchenko, del agrado de Rayados

Santiago Homenchenko} | ULISES RUIZ/GettyImages

El mismo Arath Uvalle reveló que Monterrey está cerca de iniciar sondeos por el contención del Querétaro, que ha tenido un gran semestre con cuatro goles y una asistencia en seis jornadas.



No obstante, el uruguayo tendría otro pretendiente, el América, que también lo quiere para el Apertura 2026.

10. Zakaria Eddahchouri, descartado en la U

Zakaria Eddahchouri | NurPhoto/GettyImages

Según lo comentado por Arath Uvalle, de momento el neerlandés no tiene intención de portar los colores de los Tigres, ya que ve a la Liga MX como un destino exótico para su edad.



El delantero de 26 años agradeció el interés de los regios, pero su deseo es mantenerse con el Deportivo La Coruña de España.

11. Hay interesados por Uros Djurdjevic

Uros Djurdjevic | Azael Rodriguez/GettyImages

Pese a que ha tenido minutos con Rayados de Monterrey, el serbio no es tan bien visto, así que estarían dispuestos a darle salida.



El delantero no ve con malos ojos salir de la institución, así que tendría a tres clubes tras sus servicios, así lo comentó Arath Uvalle, aunque no reveló los nombres.



Según la fuente, uno de esos clubes tendría que entablar gestiones directamente con Djuka para liberar el contrato con La Pandilla y poder llegar en calidad de libre.

12. Luis Reyes no entraría en planes regios

Luis Reyes | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

Arath Uvalle compartió que Monterrey no contempla al Hueso para renovarle su contrato, ya que la idea es cubrir su posición en el próximo mercado de fichajes. Desde su arribo al club albiazul, el lateral izquierdo no ha podido ganarse un puesto en el once titular.

13. Stefan Medina cerraría su ciclo

Stefan Medina | Azael Rodriguez/GettyImages

Del mismo modo, la idea es que el latera derecho colombiano cumpla su contrato y busque un nuevo destino, así lo dijo Arath Uvalle.



Desde hace tiempo el defensa cafetalero ha sonado para partir de El Barrial con rumbo al Atlético Nacional de su país, escuadra que ha mostrado un fuerte interés por ficharlo.

14. Diogo Leite no será de La Pandilla

Diogo Leite | Boris Streubel/GettyImages

Otro refuerzo que se le escapó a Monterrey es el defensa central, quien estaba en la carpeta debido a que estaba como agente libre. Tras su paso por el Unión Berlín de Alemania, el portugués acaba de firmar con la Lazio de Italia, estampando su firma por tres años con opción a uno más.

15. Gonzalo Plata fue relacionado con Tigres

Gonzalo Plata | Pedro Vilela/GettyImages

De acuerdo con el periodista brasileño Pablo Oliveira, el cuadro regio tuvo en mente al extremo derecho para reforzarse, sin embargo, no se supo si realmente hubo un sondeo o simplemente estaba en agenda.



Hace poco, el ecuatoriano estuvo a nada de reforzar al Dinamo Moscú de Rusia, pero no se concretó, así que se mantuvo con el Flamengo de Brasil.

16. Se rechazó oferta por Roberto Alvarado

Roberto Alvarado | Agustin Cuevas/GettyImages

César Merlo informó que el Spartak Moscú de Rusia puso sobre la mesa ocho mdd por el extremo de las Chivas, sin embargo, fue declinada.



El Rebaño Sagrado consideró insuficiente el monto, además no tiene intención de vender al Piojo.

17. Pedro Raúl, otro en el radar universitario

Pedro Raúl | Ricardo Moreira/GettyImages

Supuestamente, el centro delantero del Corinthians de Brasil es otra de las principales opciones de Tigres para reforzarse.



El brasileño estuvo cedido con el Ceará de la Serie B, por lo que buscan prestarlo una vez más.

18. Arthur Cabral no llegará a Tigres

Arthur Cabral | Buda Mendes/GettyImages

Aunque tenían avanzadas las negociaciones, Arath Uvalle explicó que por un tema familiar, el centro delantero le solicitó a su representante y a la directiva del Botafogo de Brasil rechazar la oferta de los universitarios.



La U de Nuevo León estuvo dispuesta a poner once mdd, además de ofrecerle un aumento de sueldo.