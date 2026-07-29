Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Mora, Pizarro, Viñas, Perea, Nevárez, Dourado, Purata, Quiros y más

Ya se disputaron dos jornadas del Torneo Apertura 2026, de la Liga MX, por lo que el mercado de fichajes sigue bastante movido, con varios clubes haciendo movimientos de altas y bajas.



Y como suele suceder, seguiremos viendo más traspasos a lo largo del campeonato porque el mercado de verano cierra hasta el próximo 11 de septiembre.



Aquí te dejamos las últimas noticias del Fútbol de Estufa del A2026:

1. Hay propuesta por Israel Reyes, pero no convence

Israel Reyes | Molly Darlington/GettyImages

El defensa sigue teniendo posibilidades de fichar en el Viejo Continente, sin embargo, la situación no es sencilla.



De acuerdo con el diario italiano Corriere dello Sport, la AS Roma de Italia presentó una oferta formal de cinco millones de dólares por el zaguero central del América.



No obstante, las Águilas quieren a cambio entre seis y siete mdd para dejar salir a mundialista. Por ahora, las negociaciones continúan.

2. Siguen pretendiendo a Brian Gutiérrez

Brian Gutiérrez | Simon Barber/GettyImages

Antes de arrancar el Mundial, se ventiló que el mediocampista de las Chivas había despertado el interés de Europa. Y aunque su participación en la Copa del Mundo fue de más a menos, el periodista argentino César Luis Merlo reveló que el interés por el mundialista se mantiene desde Francia, ya que el Olympique de Lyon y el AS Mónaco lo siguen de cerca.



Supuestamente, existe la posibilidad de que el futbolista dé el salto al Viejo Continente en este mismo mercado de fichajes.

3. Independiente Avellaneda anunció a Santiago Mele

Listo para defender nuestros colores 🔥



Santiago Mele llega a préstamo por un año, sin cargo y con opción de compra de USD 3.000.000 por el 80% del pase.#TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/En1Lvrmyoh — C. A. Independiente (@Independiente) July 28, 2026

Rayados logró liberar una plaza de No Formado en México porque logró hallarle acomodo al guardameta uruguayo. El mundialista charrúa en 2026 se unió al Rojo en calidad de préstamo por un año sin cargo con opción de compra por el 80 por ciento de su carta a cambio de tres mdd.



4. Federico Viñas regresa al fútbol mexicano

Federico Viñas | Michael Regan - FIFA/GettyImages

Tras haber estado con el Real Oviedo de España en la última temporada, el uruguayo volverá a México para ponerse la indumentaria del Toluca, algo que ya había adelantado César Merlo.



Aun cuando el interés del delantero era mantenerse en Europa, León, dueño de su carta, negoció su transferencia definitiva a los Diablos Rojos en una cifra cercana a los 15 mdd; 13 mdd por su ficha y dos mdd por Juan Pablo Domínguez, quien milita con los Esmeraldas.



Maraviñas defenderá al club por cuatro años con opción a uno más.



5. Marcos André rechazó a La Fiera

Marcos André | Jose Manuel Alvarez Rey/GettyImages

El Diario Récord comunicó que con la venta cerrada de Federico Viñas, Grupo Pachuca tenía capital para poder amarrar al delantero brasileño del Real Valladolid de la Segunda División de España, quien también militó alguna vez con el Valencia en LaLiga durante el 2021 y 2023. Según el rotativo, las negociaciones estaban más que adelantadas y solamente era cuestión de plasmar la firma para concretar su arribo al Club León. Lamentablemente para los Panzas Verdes, el sudamericano ninguneo venir a México, ya que su prioridad es seguir en Europa.



6. Gustavo del Prete se sumó al San Lorenzo

¡GUSTAVO DEL PRETE YA ES DEL CICLÓN!



El delantero llegó con el pase en su poder y firmó su vínculo con San Lorenzo por 18 meses.



Te queda pintada 😍 pic.twitter.com/bcOeJl9fdB — San Lorenzo (@SanLorenzo) July 28, 2026

Tras decirle adiós al Atlas en este verano, el delantero argentino volvió a su país para ponerse a órdenes del Ciclón.



César Merlo notificó que el atacante hizo la revisión médica de rutina este martes para luego firmar hasta diciembre del 2027, siendo oficializado como nuevo fichaje de los Cuervos.



7. El Nido contará con Óscar Perea

Durante el fin de semana, César Merlo informó sobre el fichaje del colombiano, quien jugará con el América.



El extremo izquierdo fue cedido por un año con opción de compra desde el Racing de Estrasburgo de Francia, el cual lo tuvo a préstamo con el AVS de Portugal. Entre sus logros está haber sido campeón con el Atlético Nacional de su país en el Apertura 2022, así como en la Superliga y Copa de Colombia, sumado a un tercer lugar en el Mundial sub-20 del 2025.



8. Juan Purata ya viaja a suelo tapatío

Juan Purata | Sergio Mejia/GettyImages

Del mismo modo, el fin de semana se supo que el defensa de Tigres estaba a nada de reforzar a los Rojinegros del Atlas.



El canterano regio ya va camino a Guadalajara para poder hacer los exámenes médicos y firmar su contrato. El trato acordado es un préstamo por un año con opción de compra.



9. Mateo García también volvió a Argentina

#Newells | ✅LLEGÓ EL EXTREMO PARA KUDELKA



🔴⚫Mateo García es nuevo refuerzo de Newells, tras su paso por Atlas FC.



🆓🔏El extremo derecho de 29 años llega en condición de libre y viajará mañana a Rosario para firmar un contrato por 18 meses.



ℹ️Via: @clmerlo5 pic.twitter.com/iwUirausc8 — Roja Directa (@RojaDirectaOf) July 28, 2026

El argentino es otro de los elementos que abandonó al Atlas en este verano, pero ya tendría un nuevo hogar.



César Merlo compartió que el extremo derecho portará los colores del Newell’s Old Boys, con los cuales estará por 18 meses.



10. Rodrigo Dourado reforzará a Juárez

Rodrigo Dourado | Hector Vivas/GettyImages

Tras un semestre con el América, el brasileño no entró en planes del nuevo cuerpo técnico, por lo que le estaban buscando un nuevo destino.



César Merlo confirmó que tras la lesión sufrida por el contención paraguayo Lucas Romero, quien llegó como refuerzo para Bravos y apenas disputó un duelo saliendo por lesión, la directiva tomó la decisión de hacerse con el pivote, quien también ha militado con San Luis.



11. Guido Pizarro se hizo a un lado de la UANL

GUIDO PIZARRO DEJA SIN ENTRENADOR A TIGRES. 🐯 ❌



Inesperadamente, Guido Pizarro dejó de ser director técnico del conjunto felino por “motivos personales”.



El argentino dirigió 74 partidos, conquistó dos subcampeonatos y dejó un balance de 33 victorias, 22 empates y 19… pic.twitter.com/gBJUl8Qhhc — José Ramón Fernández (@joserra_espn) July 28, 2026

Este martes se dio una fuerte sorpresa en San Nicolás de los Garza, ya que el técnico argentino puso su renuncia a Tigres sobre la mesa, la cual fue aceptada por la directiva, que lanzó un comunicado para hacer saber que Hernán Elizondo, técnico de la sub-21, será el interino, acompañado por Carlos Turrubiates, de la sub-19, como su auxiliar.



A través de sus redes sociales, El Conde explicó que su decisión: “Siempre he creído que un entrenador debe liderar desde la convicción plena. Y sostengo que esta profesión exige una convicción global: cuando se pierde la certeza de que el rumbo del proyecto camina en una sola dirección, lo más responsable con el club, con el grupo, con la afición y conmigo mismo es dar un paso al costado. Quiero dejar en claro que no es una decisión motivada por los resultados, sino la consecuencia de un proceso de conversaciones y reflexión sostenido en el tiempo”.



12. Luciano Herrera entonará el ‘Goya’

Luciano Herrera llega a Pumas. ¡A luchar por cada balón con la garra auriazul! 🐾⚽️

¡Bienvenido a CU, Luciano! 🙌🇦🇷#SiemprePumas pic.twitter.com/KCFDNWmxQJ — PUMAS (@PumasMX) July 24, 2026

Pumas hizo oficial el arribo del extremo izquierdo argentino desde el Newell’s Old Boys de su país, el cual lo cede a préstamo por un año y con una opción de compra que se vuelve obligatoria si se cumplen determinados objetivos.



13. River Plate logró llevarse a Ángel Correa

Ángel Correa y el 𝐌𝐚𝐧𝐭𝐨 𝐒𝐚𝐠𝐫𝐚𝐝𝐨, día 1 🤍❤️🤍 pic.twitter.com/bEUsdUoIUP — River Plate (@RiverPlate) July 24, 2026

Al final, el campeón del mundo en Qatar 2022 logró dejar a Tigres para regresar a su país de la mano del River Plate, que contará con sus servicios hasta diciembre del 2029.



El delantero argentino fue comprado por El Millonario a cambio de 15 mdd más dos mdd en objetivos, que serán cumplidas en siete cuotas, con la última llevándose a cabo hasta abril del 2019.



14. Mauro Laínez llegó libre a Volcán

💥🐯 Experiencia, garra y competitividad. Mauro Lainez llega a sumar su calidad a Tigres para este Apertura 2026.



¡Bienvenido, Mauro! 👊🏼 pic.twitter.com/FP1qNFbGgd — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) July 24, 2026

Tigres reunió a Diego Laínez con su hermano mayor, ya que lo fichó en condición de agente libre para reforzar la zona izquierda.



El extremo, quien firmó por dos años con la UANL, se quedó sin equipo con la desaparición del Mazatlán.



15. Piero Quispe se desligó de Pumas

𝗨𝗡 𝗖𝗔𝗠𝗣𝗘𝗢́𝗡 𝗤𝗨𝗘 𝗗𝗔 𝗟𝗔 𝗩𝗨𝗘𝗟𝗧𝗔 𝗘𝗡 Ⓤ 🤩



Piero Quispe Córdova es nuevo refuerzo de Universitario de Deportes.



🔗 Lee la nota completa aquí: https://t.co/PuQkx1BYvO#UnaHistoriaDeGrandeza pic.twitter.com/B6Oc5fEi0O — Universitario (@Universitario) July 28, 2026

El mediocampista peruano estaba cedido a préstamo con el Sydney FC de Australia, ya que no entraba en planes de la UNAM, lo cual siguió igual, así que rompió su vínculo con la institución. El hinca se trasladó a su país para portar el escudo del Universitario Deportes hasta diciembre del 2027.



16. Rayados planea algunas bajas

'Corcho' Rodríguez | Azael Rodriguez/GettyImages

Arath Uvalle, de VAVEL México, notificó que Monterrey quiere darle salida al pivote argentino Jorge ‘Corcho’ Rodríguez, quien está siendo monitoreado por el Estudiantes de La Plata de su país, aunque hay ciertas cláusulas en su contrato.



Otro que no sería contemplado es el delantero serbio Uros Djurdjevic ‘Djuka’, quien podría aventurarse a Turquía.



Finalmente, el defensa colombiano Stefan Medina también estaría en la cuerda floja, sobre todo porque no gustó la tarjeta roja que recibió el fin de semana y que condicionó la caída de La Pandilla.



17. Hay ofertas por Víctor Guzmán

Víctor Guzmán | Azael Rodriguez/GettyImages

Otro que suena con fuerza para irse de Rayados es El Toro, el cual ha sido ligado a diferentes instituciones. Arath Uvalle explicó que el defensa central tiene ofertas del fútbol mexicano y que la directiva está dispuesta a escucharlas. Ahora bien, si el equipo albiazul no tiene la capacidad de retenerlo en sus filas, buscarán un intercambio por otro zaguero.



18. Valentín Gauthier seguirá siendo Esmeralda

Valentín Gauthier | Jam Media/GettyImages

Prácticamente se había hecho oficial la salida del defensa uruguayo de León con rumbo a la Universidad de Chile, pero al final, el pase se cayó.



César Merlo explicó que el cuadro andino encontró una pequeña lesión en el tobillo del charrúa, y aunque se trataba de algo de rápida recuperación, no se quiso arriesgar.



19. Xolos habría incorporado a Elías Manoel

Elías Manoel | Eurasia Sport Images/GettyImages

De acuerdo con César Merlo, Tijuana se habría reforzado con el delantero brasileño del Botafogo, que lo tuvo a préstamo con el Santa Clara de Portugal, donde logró tres anotaciones en 15 compromisos.



El romperredes, que puede jugar como extremo por ambas bandas y que fue una petición exprés del técnico uruguayo Sebastián Abreu, habría firmado por los próximos 18 meses.



20. Felipe Mora vuelve al balompié azteca

Felipe Mora | Soobum Im/GettyImages

El chileno, quien vistió las camisas de Pumas y Cruz Azul entre el 2017 y 2019, jugará una vez más en México porque San Luis decidió apostar por sus servicios. Fue el sábado pasado cuando el delantero disputó su último encuentro oficial con el Portland Timbers de la MLS, ya que tenía todo listo para volverse refuerzo de los Colchoneros Aztecas.



21. Gibran Lajud seguirá siendo Tunero

A través de un comunicado en sus redes sociales y página oficial, el San Luis dio a conocer la renovación del experimentado guardameta, aunque no especificó el tiempo del acuerdo. El ex de Cruz Azul y Xolos arribó al club en el Apertura 2025.



22. Francisco Nevárez se acerca al campeón celeste

Francisco Nevárez | Jam Media/GettyImages

El insider Ike Carrera informó que Cruz Azul tiene muy avanzadas las gestiones para reforzarse con el lateral derecho de Bravos de Juárez. Se explica que hay acuerdo en términos personales, restando detalles entre clubes para finiquitar el pase del defensa de 25 años. El periodista Fernando Esquivel detalló que el costo sería cercano a los tres mdd.



23. Grupo Pachuca compraría a Kevin Lomónaco

Kevin Lomónaco | Marcelo Endelli/GettyImages

El defensa central del Independiente Avellaneda de Argentina ha sido pretendido por largo tiempo en el fútbol mexicano, pero no se ha logrado nunca su traspaso. Esta vez sería distinto, ya que el grupo mexicano habría avanzando en la transferencia definitiva del argentino, no obstante, sería para mandarlo a préstamo con el Real Oviedo.



24. Heriberto Jurado pondría fin a su aventura europea

Heriberto Jurado | VIRGINIE LEFOUR/GettyImages

El extremo izquierdo logró su sueño de dar el salto al Viejo Continente, sin embargo, no ha tenido mucha trascendencia con el Cercle Brugge de Bélgica. Debido al panorama que pasa el juvenil atacante mexicano, Cruz Azul estaría interesado en repatriarlo porque su perfil agrada a la directiva, por lo que siguen de cerca su situación, aunque no sería el único.



25. Nico Fonseca estaría acordado con Atlético Mineiro

Nico Fonseca | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El periodista argentino Germán García de TyC Sports reveló que el club brasileño alcanzó un acuerdo verbal para sumar al ítalo-uruguayo de León, que está a préstamo con el Real Oviedo. El pivote sería mandado a préstamo con el Galo, contando con una obligación de compra.



26. Óscar Macías, potosino por más tiempo

Otra de las renovaciones que llevó a cabo el San Luis fue la del mediocampista, quien ha disputado más de 80 partidos con el club, aportando seis goles. El canterano chiva extendió su vínculo hasta el 2028.



27. Atlante anunció el alta de Aarón Quirós

¿Se hacen los mates y el asado? 🧉🥩 De la capital argentina a la capital de México.



¡Bienvenido a la Familia Azulgrana, Aaron!#LesGusteONoLesGuste pic.twitter.com/6OL7oiulFf — Atlante FC 🐎⚽️ (@Atlante) July 29, 2026

Por fin se hizo oficial. Los Potros de Hierro dieron a conocer el fichaje del defensa central, quien llega procedente del Vélez Sarsfield de Argentina. El también lateral argentino fue transferido con un contrato hasta diciembre del 2027, tratándose de un préstamo con opción de compra.