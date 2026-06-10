Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Mora, Solari, Efraín, Martial, Huerta, Maripán, Lomónaco, Moura y más

Todavía no arranca el Mundial 2026 y vaya movimientos que se han dado en la Liga MX previo al Apertura 2026, ya que durante el inicio de esta semana se han dado a conocer la salida de algunos estrategas y el posible arribo de otros, sin olvidar que los rumores de altas y bajas siguen sonando con demasiada fuerza.



Aquí están las últimas noticias de fichajes y rumores del Fútbol de Estufa rumbo al A2026:

1. Sin planes de salida para Ángel Correa

Ángel Correa | Manuel Velasquez/GettyImages

A pesar de que diferentes medios dan por hecho que el River Plate y el mismo jugador tienen en mente unir sus caminos tras el Mundial 2026 ,el Vicepresidente Ejecutivo de Tigres, Carlos Valenzuela, comunicó que el argentino aún entra en planes para el próximo semestre y que El Millonario ni nadie más se ha acercado para preguntar por sus servicios.



“Ángel Correa es parte fundamental del esquema de Guido (Pizarro) hoy. En toda la institución realmente contamos con él al día de hoy. Nadie se ha acercado con nosotros, ni River ni otra institución, entonces, hoy se queda en un rumor y él es parte de Tigres”, fueron sus palabras.

2. Hugo Moura, en la mira de Pumas

Hugo Moura | Ruano Carneiro/GettyImages

El portal RTI Esporte de Brasil dio a conocer que Universidad Nacional tiene las intenciones de presentar una oferta inicial por los servicios del pivote del Vasco Da Gama. La misma fuente explicó que el agente del brasileño ha estado actuando como intermediario en suelo mexicano.

3. Lucas Merolla se marcharía de México

Lucas Merolla | Sergio Mejia/GettyImages

El defensa argentino es uno de los jugadores que quedó en el limbo tras la desaparición del Mazatlán para convertirse en el Atlante.



Después de estar con los Cañoneros desde el 2023, el zaguero apuntaría a ponerse la casaca del Cerro Porteño de Paraguay, al menos así lo indicó el periodista argentino Uriel Iugt.



El sudamericano ya tiene la oferta en su mesa, pero todavía no hay acuerdo en los términos contractuales, detalló la fuente.

4. Final amargo para Anthony Martial

Anthony Martial | Azael Rodriguez/GettyImages

Después de llegar con un gran cartel y con un Rayados de Monterrey que esperaba mucho de sus servicios, el francés habría culminado su etapa en la Sultana del Norte.



El periodista Fabrizio Romano notificó que el delantero dejó de ser parte de La Pandilla, pues se rescindió el contrato por mutuo acuerdo.



El galo apenas registró un gol y tres asistencias en 20 cotejos.

5. Guillermo Almada, nuevo estratega del América

Tal como se había pensado, el uruguayo se convirtió en el nuevo timonel de las Águilas en lugar del brasileño André Jardine.



El charrúa retorna a México luego de su paso por España donde descendió de LaLiga con el Real Oviedo.



El ex de Pachuca y Santos Laguna firmó por dos años.

6. Ya tiene sus tres peticiones en el Nido

Luis Chávez | Molly Darlington - FIFA/GettyImages

De acuerdo con el periodista David Medrano, Guillermo Almada ya dio los nombres que quiere para reforzar al América y ser candidatos al título desde el día uno.



El mediocampista uruguayo Fernando Gorriarán de Tigres, el centrocampista Elías Montiel de Pachuca y el pivote mexicano Luis Chávez del Dinamo Moscú de Rusia.

7. César Huerta sería repatriado en México

César Huerta | Molly Darlington - FIFA/GettyImages

En enero del 2025, El Chino dejó atrás a los Pumas para cumplir su sueño europeo fichando con el Anderlecht de Bélgica, sin embargo, parece ser que su estadía en el Viejo Continente podría llegar a su fin porque retornaría a territorio azteca.



De acuerdo con el portal Mediotiempo, el extremo izquierdo tendría acordado verbalmente su traspaso con el Toluca tras el Mundial 2026, en una transferencia que sería entre tres y cuatro mde, ofreciendo un contrato por cuatro años.

8. Se acabó la película de Efraín Juárez con Pumas

Efraín Juárez | Hector Vivas/GettyImages

Finalmente se hizo realidad. El formado en Ciudad Universitaria culminó su etapa como estratega de los auriazules pese a haber llegado hasta la gran final del Clausura 2026.



Este mismo lunes, Universidad Nacional hizo oficial su partida.



Se debe recordar que Efrastóteles tiene algunas propuestas de clubes extranjeros en su mesa.

9. Esteban Solari se fue de Pachuca, pero ya tendría pretendiente

👊🏼 | Por su entrega y trabajo con estos colores, gracias y éxito en su siguiente reto, Prof. Esteban Solari pic.twitter.com/eLzSlFTExZ — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) June 8, 2026

Los Tuzos no pudieron llegar a un acuerdo con el estratega argentino para seguir juntos en el Apertura 2026 y según algunos medios fue porque ya tenía pactada su firma con Pumas, algo que él mismo desmintió, aunque es posible que sí se marche con los auriazules, quienes no tienen estratega.



No obstante, hay otras opciones para los universitarios como Guillermo Vázquez Jr y el uruguayo Robert Dante Siboldi.

10. Jonathan Dos Santos voló del Nido

Irmão, Jonathan dos Santos.



No nos queda más que agradecerte por todo lo que conseguimos juntos, por siempre dar tu máximo en la cancha y entregarte totalmente con pasión a nuestra playera.



Te vas como Tricampeón e ícono en nuestra historia. Como un Capitán y la viva… pic.twitter.com/hsRAqp7lYW — Club América (@ClubAmerica) June 9, 2026

Después de muchos rumores sobre su posible renovación por seis meses más, el pivote al final decidió dar un paso al costado.



Se desconoce si el dos veces mundialista seguirá jugando de forma profesional o simplemente anunciará su retiro.



Fue a través de sus redes sociales que América despidió al formado en el Barcelona de España, agradeciéndole su paso por el equipo.

11. Raúl Jiménez no regresará con América por ahora

From Wolverhampton to Mexico City, he never left our hearts.



Welcome home. 🧡🐺🇲🇽 pic.twitter.com/rO0dfmVRTv — Wolves (@Wolves) June 9, 2026

Apenas este fin de semana, el Fulham de Inglaterra dio a conocer la salida del delantero mexicano de sus filas, así que rápidamente se rumoró que había posibilidades de que volviera con el club que lo formó, sin embargo, no será así, al menos por este año.



Este martes se comunicó que El Lobo de Tepeji volverá a vestir los colores del Wolverhampton Wanderers, donde vivió la mejor etapa de su carrera, cerrándose así la posibilidad de que retornara al Nido para el A2026.



El atacante y tres veces mundialista firmó por dos años con los Wolves, con opción a uno más.

12. Competencia azteca por Kevin Lomónaco

Kevin Lomónaco | Marcelo Endelli/GettyImages

Desde el año pasado, se sabía que León estaba tras los servicios del defensa central del Independiente Avellaneda de Argentina, sin embargo, ya tendría competencia desde México.



El periodista Arath Uva de VAVEL México difundió que además de La Fiera, Tigres tiene negociaciones con El Rojo por su futbolista, quien está abierto a trasladarse a suelo azteca.

13. Nelson Deossa, entre México y Argentina

Nelson Deossa | Soccrates Images/GettyImages

Una vez que se supo que el colombiano fue puesto en la lista de transferibles del Real Betis de España, el interés en su fichaje surgió desde la Liga MX y la Superliga.



En el caso del fútbol argentino, el River Plate ha mantenido charlas con el volante, pero desde el club bético no están dispuestos a cederlo a préstamo porque su deseo es recuperar algo de la inversión hecha en su fichaje, así que por lo menos buscarían diez millones de dólares.



En el caso del balompié azteca, Diego Sandoval de W Deportes comunicó que el América ha preguntado por el cafetalero, que agrada al nuevo cuerpo técnico de los azulcremas encabezado por Guillermo Almada, quien sería clave para convencerlo.

14. Martín Anselmi sigue libre

Martín Anselmi | MAURO PIMENTEL/GettyImages

El nombre del argentino ha sonado con fuerza para volver a México tras su paso por Portugal y Brasil y aunque estaba a nada de tomar el mando del Talleres de Córdoba de Argentina, todo se ha venido abajo, por lo que tendría oportunidad de dirigir en suelo azteca.



De acuerdo con el periodista Fernando Esquivel, el Pachuca tiene deseos de que el ex de Cruz Azul sea su nuevo estratega, tanto que ya hubo contactos iniciales que fueron positivos.



No obstante, desde la Bella Airosa tienen otros candidatos.

15. Rodolfo Pizarro vuelve a la Bella Airosa

Rodolfo Pizarro | Jam Media/GettyImages

El mediocampista tendrá una segunda etapa con el club que lo formó, el Pachuca, ya que deja a Bravos de Juárez.



Desde la semana pasada se había mencionado que El Joker había pedido su salida de los fronterizos y ahora estaría a nada de hacerse realidad porque el periodista argentino César Luis Merlo aseguró que su fichaje se dio gracias a un intercambio.



La operación se basaría en un préstamo por un año con opción de compra, con el mediocentro Juan Sigala arribando a suelo hidalguense, quedando descartada la también cesión del mediocampista Pedro Pedraza.

16. Gabriel Fernández se iría del campeón

Gabriel Fernández | Agustin Cuevas/GettyImages

Tal como se adelantó la semana pasada, el delantero uruguayo no seguiría ligado a Cruz Azul, pues de acuerdo con Arath Uva de VAVEL México, las negociaciones para una renovación no prosperaron.



Debido a esto, El Toro y su entorno ya están buscando un nuevo destino.

17. Agustín Almendra concluyó su etapa con Necaxa

Agustín Almendra | Jam Media/GettyImages

El argentino llegó apenas para el Clausura 2026 y tras un primer semestre en el cual acumuló 42 minutos en diez compromisos, probará nuevos aires.



César Merlo informó que los Rayos concretaron la venta del mediocampista al Cerro Porteño, donde tendrá un contrato por tres años.

18. Gilberto Mora renovó con Xolos

¡De la frontera pa’l mundo! Gilberto Mora extiende su contrato con Xolos y usará el número 10.



El Canterano Rojinegro está listo para seguir haciendo historia internacional.



📝: https://t.co/DqkZJsRwYg pic.twitter.com/uvRr6L4nXW — Xolos (@Xolos) June 9, 2026

A través de sus redes sociales, Tijuana dio a conocer que blindó a su joya por tres años más, es decir, hasta el 2029, esto ante el posible interés de otros equipos tras el Mundial 2026.



Pese a que el mediocampista y seleccionado nacional extendió su vínculo con los Canes Aztecas, hay posibilidades de darle salida tras la Copa del Mundo, por eso tendrá una cláusula especial.



“El acuerdo incluye un mecanismo de salida altamente personalizado y claramente estructurado, desarrollado de manera conjunta entre el club, el jugador y su representante”, informó La Jauría.

19. Tigres, listo para darle salida a Juan Brunetta

Juan Brunetta | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Antes de culminar el torneo, se supo que el argentino tenía deseos de abandonar a la U, pero ahora la institución está abierta a dejarlo marchar.



365Scores compartió que la directiva felina ha puesto al mediocampista en su lista de transferibles, con toda la disposición de traspasarlo siempre y cuando sea una oferta alta, esto, con el afán de sanar sus finanzas.

20. Diego Cocca, por dos años más con el Atlas

Diego Cocca | Hector Vivas/GettyImages

Se sabía que el argentino estaba en pláticas para renovar su vínculo con La Academia y tal parece que hubo un desenlace positivo. César Merlo informó que el timonel será renovado dos años con los Rojinegros, pues a la nueva directiva le agradó lo que hizo el último semestre.

21. Necaxa negocia por Matías Espíndola

Matías Espíndola | Daniel Jayo/GettyImages

Fuentes seguidoras del club hidrocálido indicaron que los Rayos están en pláticas para fichar al argentino de 22 años que milita con el Deportivo Maldonado de Uruguay. El mediocampista está catalogado como uno de los mejores jugadores de la Liga Uruguaya.

22. Guillermo Maripán, en el ojo de varios mexicanos

Guillermo Maripán | DeFodi Images/GettyImages

El portal Mediotiempo comunicó que el chileno está en el radar de tres equipos aztecas: el América, Rayados de Monterrey y Cruz Azul.



El zaguero central de 32 años se encuentra libre actualmente tras terminar su contrato con el Torino de Italia.

23. Puebla le dio la bienvenida a Óscar Villa

Una nueva incorporación llega a La Franja 🔵 para este Apertura 2026 👊🏻



Bienvenido, Óscar Villa ⚽️ desde hoy toca dejar todo por este escudo 🫡#LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/WUskT9PmMv — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) June 5, 2026

A través de sus redes sociales, La Franja dio a conocer el fichaje del lateral e interior izquierdo, procedente de Leones Negros de la Liga de Expansión y que en algún momento fue seleccionado nacional sub-23 en el 2023.



El defensor también ha tenido un paso por Guatemala, defendiendo a tres clubes, además del Real España de Honduras.

24. Santos Laguna abriría sus puertas a Érick Gutiérrez

Érick Gutiérrez | Hector Vivas/GettyImages

Aun cuando tenía contrato con las Chivas, el mediocampista no entró en planes rojiblancos desde este año.



El Guti tenía intenciones de seguir ligado al Guadalajara, pero sigue sin convencer, así que se hablaba de que podría unirse al Atlas, aunque también ya apareció la opción del cuadro de la Comarca.



Mediotiempo explicó que el dos veces mundialista es del interés del estratega portugués Renato Paiva, aparte la fuente añadió que los Guerreros primero se acercaron al futbolista para ver si se abría a la posibilidad de unirse al proyecto y tras recibir una respuesta positiva ahora charlarán con el Rebaño para buscar el traspaso.

25. Joaquim Pereira, con ofertas en Brasil

Joaquim Pereira | Jam Media/GettyImages

Desde el país sudamericano han surgido reportes que colocan al defensa de Tigres en el Internacional Porto Alegre y el Fluminense, ya que ambos consideran que reúne las condiciones necesarias para reforzar sus proyectos. No obstante, el interés apenas está en la etapa de seguimiento, por lo que no hay ofertas formales sobre la mesa del brasileño ni del club.