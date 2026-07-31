Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Osorio, Lozano, Viñas, Monzón, Lira, James, Mora, Purata, Rossi y más

Ya se disputaron dos jornadas del Torneo Apertura 2026, de la Liga MX, por lo que el mercado de fichajes sigue bastante movido, con varios clubes haciendo movimientos de altas y bajas.



Y como suele suceder, seguiremos viendo más traspasos a lo largo del campeonato porque el mercado de verano cierra hasta el próximo 11 de septiembre.



Aquí te dejamos las últimas noticias del Fútbol de Estufa del A2026:

1. Federico Viñas, el nuevo diablo del ataque

Ya eres parte del 1️⃣2️⃣ veces, Fede 🇺🇾 pic.twitter.com/m8V4jcOQbF — Toluca FC (@TolucaFC) July 30, 2026

Por fin Toluca hizo oficial el fichaje del delantero uruguayo, quien llega desde León, que lo tuvo a préstamo con el Real Oviedo de España en el último año.



Maraviñas, quien participó con Uruguay en el Mundial Norteamérica 2026, lució contento en su presentación como escarlata, estampando su firma por cuatro años, con opción a prolongar por uno más. Se trató de una transferencia definitiva cercana a los 15 millones de dólares.



2. Juan Purata se envolvió en la rojinegra

Rojinegros, llegó el sexto refuerzo 🖊



Purata defenderá a los Rojinegros 🗞️https://t.co/QAXj4bpY9q



¡Bienvenido al Atlas FC!#ParaLaFielPorLaFielYConLaFiel pic.twitter.com/mCY3QFBSL7 — Atlas FC (@AtlasFC) July 29, 2026

Del mismo modo, el defensa central ya fue anunciado como nuevo fichaje del Atlas, luego que esta semana viajara a Guadalajara para presentar los exámenes médicos de rutina y plasmar su firma. Tigres dejó salir a su canterano en calidad de préstamo por un año con opción de compra.



3. Oficialmente, Felipe Mora se volvió potosino

¡BIENVENIDO, MORA! 🫂🇨🇱



Nos complace anunciar la llegada del futbolista chileno Felipe Mora, que llega para aportar su experiencia y capacidad goleadora a nuestro equipo. 👏🏼



📝 https://t.co/f9d1lrx9Zi#ConAlmaPotosina pic.twitter.com/vE8I2vI07q — Atlético de San Luis (@AtletideSanLuis) July 30, 2026

El fin de semana pasado, el chileno disputó su último partido con la casaca del Portland Timbers de la MLS de Estados Unidos porque ya estaba listo para unirse al Atlético San Luis.



Sólo faltaba el anunció oficial y este jueves los Colchoneros Aztecas dieron a conocer que el delantero andino defenderá a muerte el escudo por los próximos 18 meses.



4. Se cebó el fichaje de Tiago Gouveia con Atlas

Tiago Gouveia | Justin Setterfield - FIFA/GettyImages

La semana pasada se había dado prácticamente por hecho que el portugués vendría a jugar con los Rojinegros, sin embargo, todo se cayó.



El club tapatío informó que no se concretó el arribo del extremo derecho del Benfica de su país porque hubo diferencias surgidas con los representantes del jugador durante la fase final de las negociaciones, sin poder avanzar con la formalización de la operación. Debido a esto, se dieron por finalizadas las pláticas.



5. La Furia Rojinegra ahora apunta a Florian Monzón

Florian Monzón | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

Tras haberse caído su plan de apuntalar el ataque con Tiago Gouveia, la directiva dio vuelta rápida a la página para poner su mirada en el argentino.



El periodista argentino Germán García de TyC Sports comunicó que Atlas tiene negociaciones avanzadas para fichar al centro delantero del Vélez Sarsfield de su país. Se trataría de una transferencia definitiva.



6. Owen González fue anunciado por Necaxa

¡Owen González ya es Rayo! ⚡️



El joven mexicano 🇲🇽 ya es parte de nuestro equipo… ¡A darlo todo por este escudo! 🛡️ https://t.co/fcXt9o7lKq pic.twitter.com/PrEuEdv8ZV — Club Necaxa (@ClubNecaxa) July 29, 2026

En el torneo pasado, el extremo derecho portó los colores del Puebla en calidad de cedido desde el Pachuca.



Una vez más, los Tuzos le dieron salida a su canterano, quien reforzará el ataque de los Rayos a préstamo por un año con opción de compra.



7. Franco Rossi partió del Infierno

FECHADO COM A CHAPE! 🇳🇬🤝



O atacante uruguaio Franco Rossi, de 24 anos, é o novo reforço da Chapecoense para os compromissos da sequência da temporada.



O atleta - que estava no Toluca, do México - assinou vínculo de empréstimo com a equipe alviverde até dezembro de 2026. pic.twitter.com/pzEVkiJyW1 — Chapecoense (@ChapecoenseReal) July 30, 2026

Los Diablos Rojos le dieron salida al delantero, quien apenas llegó el semestre pasado y disputó 14 partidos con una sola anotación.



Aun cuando se había manifestado que las negociaciones se habían enfriado, este miércoles el Chapecoense de Brasil anunció la contratación del charrúa, que formará parte del grupo por los próximo seis meses, contando con una opción de compra.



8. Ya iniciaron las ofertas formales por Erik Lira

Erik Lira | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Desde antes de la Copa del Mundo se decía que el pivote era monitoreado desde el Viejo Continente, pero simplemente no llegaban las propuestas a la mesa de Cruz Azul.



Sobre eso, el periodista de TUDN, Gibran Araige, reveló que hace tres semanas el Deportivo Alavés de España puso entre tres y cuatro millones de euros para ficharlo, recibiendo un no por parte del cuadro celeste.



Asimismo, el periodista argentino César Luis Merlo informó que el AS Mónaco de Francia arrancó gestiones, estando dispuesto a ofertar ocho mdd por un porcentaje de la carta, dejando que La Máquina Celeste conserve otro porcentaje en caso de una futura venta.

9. Leonardo Sepúlveda, a buscar consolidación con la UdG

A partir de este momento, @leosepulveda01 portará estos colores 🟨⬛️🟥 para defender este ESCUD🦁.



¡Le damos la bienvenida a nuestro nuevo #RefuerzoMelenudo!



⚽️ Defensa Lateral / Central

🇲🇽 2️⃣5️⃣ Años pic.twitter.com/30nc0DUXUm — Leones Negros de la UdeG (@LeonesNegrosCF) July 30, 2026

Tras no ver muchos minutos con las Chivas en tres años por diferentes razones como constantes lesiones y poca confianza de parte del cuerpo técnico, el defensa emprenderá una nueva aventura en la Liga de Expansión con los Leones Negros.



El lateral izquierdo mexicoamericano tendrá una nueva oportunidad de mostrar su valía y relanzar su carrera tras haber llegado en la era del español Fernando Hierro como director deportivo del Rebaño Sagrado entre el 2022 y 2024.

10. Gerardo Torrado quiere a Jaime Lozano en la UANL

Jaime Lozano | Agustin Cuevas/GettyImages

Con la repentina renuncia del argentino Guido Pizarro a la dirección técnica de Tigres, ya se está buscando un nuevo timonel. Al parecer, de acuerdo con el periodista Pello Maldonado, el favorito para tomar el puesto es El Jimmy, quien tendría pláticas avanzadas y ya habría dado el sí. No obstante, la afición regia no está del todo contenta con dicha elección.

11. Las otras opciones para el banquillo regio

Javier Mascherano | Icon Sportswire/GettyImages

Si bien Jaime Lozano es el favorito, Pello Maldonado compartió que en la baraja de Tigres también está el argentino Javier Mascherano.



Además de El Jefecito hay otros viejos conocidos del fútbol mexicano como el colombiano Juan Carlos Osorio, el uruguayo Diego Alonso, Ignacio Ambriz y el argentino Martín Palermo.

12. ¿James Rodríguez en Coapa?

James Rodríguez | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

Tras su decepcionante paso por el Minnesota United de la MLS, el mediocampista colombiano querría volver al fútbol mexicano, donde hasta hace poco defendió a León.



Según Azteca Deportes, el tres veces mundialista con Colombia estaría muy cerca de convertirse en refuerzo del América, pues está dispuesto a hacer un sacrificio económico para aterrizar en el Nido.



Supuestamente, el cafetalero aceptaría rebajar su sueldo a 3.5 mdd para estar seis meses con opción a extender por rendimiento.