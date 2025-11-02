Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Ramsey, González, Córdova, Alcalá, Cristante, Marín, Palavecino y más

Está por concluir la fase regular del Apertura 2025, de la Liga MX, así que los clubes se preparan para tener un gran cierre y poder luchar por el título. No obstante, algunos equipos ya están pensando en cómo reforzarse para el año 2026.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

1. En España dan seguimiento a Brian Rodríguez

Brian Rodríguez | Agustin Cuevas/GettyImages

El periodista turco Ekrem Konur dio a conocer que el Real Betis y el Sevilla han monitoreado por un tiempo al extremo uruguayo. Del mismo modo, el Napoli de Italia lo ha tenido en la mira.



La fuente asegura que dichos conjuntos se han llevado una muy buena impresión del Rayito, quien tiene contrato con el América hasta el 2029 tras haber renovado en el mes de octubre.

2. Se acaba el tiempo de Ricardo Marín en Puebla

Ricardo Marín | Jam Media/GettyImages

Diferentes medios han compartido que gracias al alto salario que el delantero gana con Chivas, La Franja no piensa ejecutar la opción de compra que fue incluida en el préstamo, sin embargo, sí tratarían de convencer al Rebaño Sagrado de alargar la cesión por más tiempo.



No obstante, el técnico argentino Gabriel Milito ya habría dado el visto bueno para que El 4K retorne al redil.

3. Hernán Cristante ya no piensa en el Puebla

Hernán Cristante | Jam Media/GettyImages

El técnico argentino fue expulsado por tres partidos y no ha podido estar en los últimos dos cotejos de los camoteros, pero al parecer eso poco le preocuparía porque ya tiene los ojos puestos en su siguiente reto.



De acuerdo con Adrián Esparza de TUDN, Nani tiene todo adelantado para aterrizar en su país y estar al frente del Gimnasia y Esgrima de La Plata, club que lo formó.



“Muy cerca de volver al equipo donde debutó como profesional. Les dejó buena de lo hecho con Puebla, especialmente contra equipos importantes. Ya hay oferta y a Cristante le gusta”, comentó el periodista.

4. Gil Alcalá podría aterrizar en el Nido

Gil Alcalá | Jam Media/GettyImages

El periodista Luis Castillo del Diario Récord informó que el América analiza opciones para el arco, ya que Luis Malagón apunta a ser titular con la selección mexicana para el Mundial y no estaría para la fase final del Clausura 2026, es decir, entre abril y mayo.



Por tal motivo, en Coapa valoran al actual cancerbero del Atlético La Paz de la Liga de Expansión, que tiene vasta experiencia en Primera División, aunque también están pensando en mantener al veterano Rodolfo Cota, quien está a préstamo desde León.

5. Una vez más, Mauro Icardi es vinculado con México

Mauro Icardi | Anadolu/GettyImages

Medios turcos han compartido que el América habría sostenido pláticas preliminares con el representante del argentino, aparte Cruz Azul estaría al tanto de la situación contractual, pues el contrato del delantero con el Galatasaray de Turquía llega a su fin en el 2026.



Empero, otros medios estipulan que el sudamericano está muy feliz en el club y buscaría renovar su vínculo.

6. ¿Otro más? Necaxa podría perder a Agustín Palavecino

Agustín Palavecino | Jam Media/GettyImages

El nombre del argentino sonó con fuerza para dejar al club de Aguascalientes, pero para alivio de la afición se mantuvo en sus filas.



Desgraciadamente para ellos, una vez más suena para decir adiós a los Rayos, ya que Julio Ibáñez de TUDN afirmó que hay altas posibilidades de que el mediocampista llegue al América.



“Veo muy probable que en enero llegue Palavecino, es un área específica que el América podría buscar reforzar en enero”, comentó.

7. Santos Laguna vendería a Carlos Acevedo

Carlos Acevedo | Jam Media/GettyImages

El periodista Ignacio ‘Fantasma’ Suárez, colaborador del Diario Récord, comunicó que los Guerreros tratarían de aprovechar la valía de su capitán para poder ganar algo de efectivo, es decir, cerca de cinco millones de dólares. Se asegura que ya hay clubes dispuestos a hacerse con el guardameta, comenzando por el Toluca.

8. Jaime Lozano quiere a Sebastián Córdova

Sebastián Córdova | Sergio Mejia/GettyImages

El técnico del Pachuca conoce muy bien al centrocampista, pues estuvo en su plantilla campeona de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, donde ganaron el bronce.



Por tal motivo, el periodista Fernando Esquivel detalló que los Tuzos lo ven como una oportunidad de mercado, además que el canterano americanista no renovará su vínculo con Tigres, donde ya no es tomado en cuenta.

9. Aaron Ramsey rescindió su contrato con Pumas

Aaron Ramsey | Jam Media/GettyImages

Después de la mala experiencia que vivió al perder a su perrita Halo, el galés había recibido unos días por parte del técnico Efraín Juárez para ausentarse de los entrenamientos del club auriazul, sin embargo, este fin de semana, el periodista argentino César Merlo difundió que el centrocampista ya no volvería porque rescindió su vínculo con la UNAM.



De hacerse oficial, así terminaría su historia en el fútbol mexicano.

10. Atlas comprará a Diego González

Diego González | Simon Barber/GettyImages

César Merlo informó que los Rojinegros tomaron la decisión de ejercer la opción de compra por el mediocampista paraguayo, quien llegó a préstamo desde la Lazio de Italia y cuyo vínculo temporal concluía al finalizar este año. Al parecer, los Zorros pagarían un millón de dólares para quedarse con los derechos federativos.