Últimas noticias de fichajes de la Liga MX: Vargas, Salcedo, Gómez, Ambriz, Aquino, Juárez, Mora, Benedetti y más

Está por concluir la fase regular del Apertura 2025, de la Liga MX, así que los clubes que se mantienen con vida se preparan para tener un gran cierre y luchar por el título. No obstante, algunos equipos ya están pensando en cómo reforzarse para el año 2026.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

1. Celtic tiene a Efraín Juárez en su lista de opciones

Efraín Juárez | Manuel Velasquez/GettyImages

Desde Escocia el medio The Scotish Sun reveló que el actual técnico de los Pumas está en la baraja de candidatos que tiene el club de Glasgow para estratega debido a su perfil, juventud, experiencia internacional y pasado con la institución, donde jugó entre el 2010 y 2012.



El rotativo indicó que el exlateral mantiene una buena relación con el conjunto escocés. De cualquier forma, por ahora el formado en CU se mantiene con vida en el A2025.

2. Benjamín Mora sí se marcharía del Querétaro

Benjamín Mora | Rodrigo Oropeza/GettyImages

La semana pasada el timonel había especulado que no volvería al mando del equipo para el siguiente semestre y tal parece que así será.



Los periodistas Paco Arredondo y David Medrano comunicaron que El Malayo no es considerado dentro del nuevo proyecto de la directiva queretana, aparte al culminar este torneo se acaba su contrato y no ha habido ningún acercamiento para poder alargar su vínculo, por lo que su paso por Gallos Blancos está a nada de llegar a su fin.

3. Tigres busca renovar a Javier Aquino

Javier Aquino | Jam Media/GettyImages

Pese a su veteranía, la U de Nuevo León seguiría teniendo plena confianza en el convertido lateral derecho, ya que el periodista Fernando Esquivel reveló que la directiva se acercó para poder extender su estadía en el club.



La intención de los universitarios es renovarle por un año más, ya que el técnico argentino Guido Pizarro lo tiene bien considerado.



El oaxaqueño está analizando la propuesta.

4. Chivas iría por la joya Brian Gutiérrez

Brian Gutiérrez | Harry Figiel/ISI Photos/GettyImages

Esta semana el periodista argentino César Luis Merlo informó que el centrocampista del Chicago Fire de la MLS ya obtuvo su pasaporte mexicano porque su intención es ser considerado por México.



Ante este panorama, el Guadalajara ya podría ir en búsqueda de su fichaje, ya que es un prospecto interesante del que se hablan grandes cosas.



Sin embargo, si el Rebaño quiere hacerse con sus servicios tendría que hacer una fuerte inversión, ya que está tasado en cinco millones de dólares, según el portal especializado Transfermarkt.

5. Toluca ha puesto los ojos en Emiliano Gómez

Emiliano Gómez | YURI CORTEZ/GettyImages

Los Diablos Rojos están concentrados en hacer historia obteniendo el bicampeonato, sin embargo, la directiva ya está trabajando en cómo mejorar su plantilla para poderse mantener en lo más alto.



El comentarista de TUDN, Marco Cancino, informó que los choriceros están interesados en el mediapunta uruguayo del Puebla, que ha sido de lo más rescatable del club este semestre.



Justamente, La Franja acaba de hacer valida la opción de compra por el charrúa desde Boston River de su país, consiguiendo su firma hasta el 2028 con opción hasta el 2029.



Supuestamente, Pumas es otro interesado en contratar al atacante.

6. Nicolás Benedetti tendría parada su renovación con Mazatlán

Nicolás Benedetti | Sergio Mejia/GettyImages

El portal Fútbol Total compartió que el mediocentro colombiano podría marcharse de los Cañoneros para quedar como agente libre.



El Poeta acaba su vínculo en este mes de diciembre, mas las pláticas para alargar su vínculo no prosperaron, así que ya podría ponerse a negociar con cualquier otra escuadra.

7. Águila, Ambriz y Pérez Bouquet, deseos de Chivas

Sebastián Pérez Bouquet | Jam Media/GettyImages

Fuentes cercanas al club comunicaron que el técnico argentino Gabriel Milito ya habría dado su lista de deseos para el siguiente semestre: un defensa central con buena salida de balón, un mediocampista defensivo y un atacante por dentro.



Ante este panorama, se sabe que el zaguero Eduardo Águila del San Luis es uno de los apuntados, mientras el pivote Fidel Ambriz es habitual en Rayados, lo que luce complicado.



En el caso del mediocentro Sebastián Pérez Bouquet, es un canterano rojiblanco que milita en el San Luis y que hasta hace poco el Rebaño Sagrado decidió darle las gracias tras algunos préstamos pese a que era considerado una promesa de las Fuerzas Básicas.



Por ahora todo queda en simples rumores.

8. ¿Nueva etapa de Nico Ibáñez en Pachuca?

Nico Ibáñez | Rodrigo Oropeza/GettyImages

ABC Deportes Monterrey señaló que los Tuzos buscan reforzarse con el delantero de Tigres, quien ya estuvo anteriormente con el club, saliendo campeón de goleo y de Liga.



Debido a su paso exitoso, los de la Bella Airosa lo tendrían en cuenta, sobre todo porque en San Nicolás de los Garza no tiene la regularidad deseada.

9. Erick Gutiérrez estaría por renovar con Chivas

Erick Gutiérrez | Jam Media/GettyImages

De acuerdo con fuentes allegadas al club rojiblanco, El Guti estaría en charlas con la directiva para extender su contrato, el cual desea que sea a largo plazo porque su intención es seguir varios años más. Incluso, el mediocampista no vería con malos ojos retirarse con el Guadalajara.

10. Carlos Salcedo es del agrado de Chivas

Carlos Salcedo | Jam Media/GettyImages

Otro central que agrada a la directiva del Rebaño Sagrado es El Titán, al menos así lo notificó Azteca Deportes.



La fuente explicó que el actual jugador de Rayados es quien más convence al cuerpo directivo, aprovechando también que su valor se ha devaluado.



El mundialista ya militó en el Guadalajara y dejó muy buenas sensaciones hasta que dio el salto a Europa con la Fiorentina de Italia.

11. Alejandro Gómez también convence en Chivas

Alejandro Gómez | Dave Bernal/ISI Photos/GettyImages

Por otro lado, de acuerdo con El Universal Deportes, está el defensa central de Xolos de Tijuana y canterano atlista, que también tiene experiencia europea al haber jugado con el Boavista de Portugal.



Su perfil agrada al cuerpo técnico por ser rápido y contar con buena salida.

12. Camilo Vargas, entre renovar o volver a Colombia

Camilo Vargas | Jam Media/GettyImages

El guardameta del Atlas indicó que su contrato acaba el próximo mes de junio, pero que su deseo es mantenerse en La Madriguera, aunque por ahora no ha habido acercamientos para poder extender su vínculo.



“Sobre mi futuro, mi contrato vence ahorita en junio, me quedan seis meses más, es sentarse a hablar con la directiva y tratar de mirar cuál es la intención de las dos partes. Sin duda, mi deseo siempre ha sido, como lo he hecho en anteriores veces, cuando he tenido el vencimiento de contrato cerca, continuar”, declaró el colombiano.



De cualquier forma, desde su país el medio Colombia.com compartió que su nombre ya toma fuerza en dos clubes: el Independiente Santa Fe que lo forjó y el Deportivo Cali, donde jugaba antes de llegar con los Zorros.