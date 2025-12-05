Últimas noticias de fichajes de Liga MX: Camilo, Gutiérrez, Vargas, Caixinha, Capasso, Dória, 'Canelo', Borja y más

Ya se disputan las semifinales del Apertura 2025, de la Liga MX, y tanto los clubes que siguen con vida como los eliminados ya comenzaron a pensar en lo que será el siguiente Clausura 2026. Por ello, han comenzado a confirmarse las bajas de algunos conjuntos y a esparcirse los famosos rumores.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

1. El tema de James Rodríguez divide a los medios

James Rodríguez | Agustin Cuevas/GettyImages

El tema del colombiano da mucho de qué hablar. Mientras algunos medios dan por hecho que Universidad Nacional está listo para ofertar luego de entablar contacto con el mediocampista, otros dictaminan lo contrario, que no hay ningún tipo de negociación por el seleccionado de Colombia.



Los que afirman que los felinos están intentando su fichaje dicen que el equipo está evaluando su alto salario, que es de alrededor de dos millones de dólares anuales. De cualquier forma, el atacante también estaría siendo buscado desde su país.

2. Brian Gutiérrez se pondría la casaca de Chivas

Brian Gutiérrez | Geoff Stellfox/GettyImages

Durante esta semana, el periodista argentino César Luis Merlo adelantó que el Guadalajara ya tenía todo encaminado para cerrar el fichaje del mexicoamericano del Chicago Fire de la MLS.



Y ahora, la misma fuente reveló que hay un acuerdo de compra a cambio de cinco millones de dólares, ofreciendo al centrocampista un contrato por lo siguientes tres años, con opción a un cuarto.

3. Juan Pablo Vargas, cerca de ser anunciado por Puebla

Juan Pablo Vargas | Eurasia Sport Images/GettyImages

Esta misma semana se reportó que el defensa tico se uniría al Puebla, dejando atrás al Millonarios de Colombia.



Sobre ello, el periodista Fernando Esquivel dio detalles del fichaje, que será una transferencia definitiva por un millón de dólares, por los siguientes dos años, con opción a un tercero.



El tico ya viaja hacia México para poder llevar a cabo las pruebas médicas de rutina y una vez aprobadas, plasmar su firma para ser anunciado.

4. Juárez anunció el arribo de Pedro Caixinha

Este mismo jueves, Bravos utilizó sus redes sociales para dar a conocer a su nuevo estratega rumbo al Clausura 2026.



El portugués tomó el puesto que dejó vacante el uruguayo Martín Varini, firmando un contrato por dos años.



El Forcado dirigirá a su tercer equipo en México.

5. Camilo Vargas sí renovó con Atlas

Días previos se compartió que el arquero buscaba alargar su vínculo con los Rojinegros por los próximos tres años, sin embargo, la directiva únicamente le ofrecía un año, lo que complicaba la situación.



Al final, tal parece que los Rojinegros acabaron de convencer al colombiano, pues extendió su lazo hasta diciembre del 2027, con opción de mantenerse hasta el 2028.

6. Atlas anunció el fichaje de Manuel Capasso

César Merlo había confirmado que La Academia había llegado a un acuerdo con el defensa argentino para volverlo su fichaje, lo cual se hizo realidad este jueves.



Los Rojinegros hicieron oficial su fichaje, procedente del Olimpia de Paraguay, estampando su firma por los siguientes tres años.

7. Matheus Dória quiere marcharse de Atlas

Matheus Dória | Jam Media/GettyImages

Se menciona que el zaguero brasileño tiene la intención de salir de La Madriguera, ya que buscaría nuevos retos, siendo León el más interesado en ficharlo, a petición del técnico Ignacio Ambriz, aunque su alto salario sería un impedimento, al menos así lo reveló Paco Montes de FOX Sports.



“Está en el radar de León. Él de alguna forma está buscando su salida, no se ha sentido cómodo en los Rojinegros y le gustaría tomar el reto en otro club”, expresó el comunicador.



Se rumora que su posible destino sería el Brasileirao de Brasil.

8. Igor Lichnovsky ya tendría acomodo

Igor Lichnovsky | Jam Media/GettyImages

De acuerdo con los diferentes reportes, el posible destino del zaguero chileno apunta a Universidad Católica de Chile, ya que en Coapa estarían listos para darle las gracias debido a su irregular nivel.



Las Águilas buscan liberar espacio salarial, mientras Los Cruzados lo ven como una pieza ideal para reforzar su parte baja.



Los contactos entre ambas directivas ya habrían iniciado, con el objetivo de cerrar la operación antes del arranque de la pretemporada.

9. ¿Ángel Sepúlveda por Yael Padilla?

Ángel Sepúlveda | Jam Media/GettyImages

Esta semana surgió el rumor sobre que Chivas tiene las intenciones de hacerse con el delantero de Cruz Azul, hasta este habría dado luz verde al traspaso, sin embargo, en otros lados niegan dicha versión.



Otra historia del Fútbol de Estufa indica que podría existir un intercambio entre ambos clubes, ya que para hacerse con El Cuate, el Guadalajara daría a cambio a su canterano.



El periodista Héctor Huerta indicó que el supuesto acuerdo verbal por el atacante celeste incluye una cesión del extremo con opción a compra para La Máquina, más una cláusula de recompra para el Rebaño Sagrado, algo que realiza últimamente el club tapatío.

10. Cruz Azul habría rechazado a Gilberto Sepúlveda

Gilberto Sepúlveda | Jam Media/GettyImages

Previamente, en el caso Ángel Sepúlveda y Yael Padilla, el Guadalajara habría ofrecido al Tiba para hacerse con el delantero celeste, no obstante, La Máquina habría declinado la propuesta, prefiriendo a otro elemento.



Con esto, hay un interesado menos en el zaguero central del Rebaño, quien ha sonado fuertemente para abandonar el redil debido a su bajo nivel.

11. América iría por Ricardo Angulo

Ricardo Angulo | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Al parecer, las Águilas querrían desarmar la plantilla del actual campeón, pues intentaría hacerse con el fichaje del Canelo.



El periodista David Medrano reveló que el mediocampista del Toluca tiene ese perfil que tanto desea el técnico brasileño André Jardine.



Según el elemento de TV Azteca, lo que facilitaría el traspaso es que el centrocampista es representado por PITZ Group, aunque muy posiblemente los Diablos Rojos no querrán reforzar a su odiado rival.

12. Cerrado el trueque entre Raúl Martínez y Ángel Chávez

Raúl Martínez | Simon Barber/GettyImages

César Merlo había adelantado que entre Chivas y Necaxa habría un trueque que implicaba a ambos defensores.



Con respecto a este tema, 365Scores confirmó que todo está acordado para que Martínez arribe a los Rayos y Chávez al Rebaño, en una transferencia definitiva por los siguientes tres años.



En el caso de Chávez, que no pudo debutar con los hidrocálidos en Primera División, ya realizó los exámenes médicos, aunque iniciará su proceso con el Tapatío en la Liga de Expansión.



En el caso de Martínez, se espera que este fin de semana llegue a Aguascalientes para firmar y oficializar su fichaje.

13. Miguel Borja, en la carpeta de Pumas

Miguel Borja | Marcos Brindicci/GettyImages

El Diario Récord pudo saber que el delantero del River Plate de Argentina es otra de las opciones para reforzar el ataque de los auriazules.



No obstante, hasta ahora no hay negociaciones, pero sí se evalúa la posibilidad de lanzar una oferta por el colombiano de 32 años.



El rotativo añadió que El Colibrí no es el único ‘9’ que está en carpeta, ya que la idea es tener dos o tres delanteros para el C2026.

14. Ricardo Marín ya se despidió del Puebla

Ricardo Marín | Jam Media/GettyImages

El delantero culminó su etapa con La Franja, ya que su préstamo llegó a su fin y debe volver con el Guadalajara, pues el técnico argentino Gabriel Milito dio luz verde para tenerlo en cuenta.



Fue a través de su cuenta de Instagram donde el atacante lanzó un mensaje para la afición camotera.



“Puebla, gracias por abrazarme como uno de los suyos. Este año me transformó, me hizo más fuerte y me regaló momentos que voy a llevar conmigo toda la vida”, escribió El 4K.

15. Kevin Álvarez, catapultado hacia León

Kevin Álvarez | Manuel Velasquez/GettyImages

Paco Montes comunicó que el mismo América ha ofrecido al lateral derecho para que se una a los Panzas Verdes.



Sobre eso, la fuente explicó que las negociaciones están en marcha, pero La Fiera tiene al menos otras opciones en dicha posición, a pesar de que no ven con malos ojos el retorno del seleccionado nacional, ya que se formó con Grupo Pachuca.



El contrato del defensa es hasta mediados del 2027 y su valor actual ronda los tres millones de euros.