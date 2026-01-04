Últimas noticias de fichajes de Liga MX: Dourado, Faravelli, 'Guameru', Pérez, Bullaude, Mozo, Rojas, Muñoz y más

El Apertura 2025 concluyó con el bicampeonato del Toluca y la próxima semana dará inicio el Torneo Clausura 2026, de la Liga MX, donde los escarlatas buscarán hacerse con el tricampeonato.



A una semana de abrir el telón, todos los clubes siguen armándose, dando a conocer sus altas, bajas y renovaciones, aparte los rumores de fichajes continúan en aumento.



Aquí te dejamos las últimas noticias del Fútbol de Estufa rumbo al C2026:

1. Rayados cede a préstamo a Johan Rojas

Johan Rojas | Alex Menendez - Leagues Cup/GettyImages

Después de finalizar su cesión con el Necaxa, el extremo izquierdo colombiano debía volver con La Pandilla, sin embargo, no entraba en planes, por eso lo han mandado con el Vasco Da Gama de Brasil, así lo informó el periodista argentino César Luis Merlo.



La operación es un préstamo por un año con opción de compra.

2. Necaxa dejó caer una bomba con Julián Carranza

Potencia y olfato goleador al servicio de los Rayos… ¡Bienvenido a tu nueva casa, Julián! 💪



Todos los detalles aquí: https://t.co/25FQqISZYd#FuerzaRayos ⚡️ pic.twitter.com/LMnQMjRERG — Club Necaxa (@ClubNecaxa) January 3, 2026

Tal como se había mencionado, los Rayos hicieron oficial la contratación del delantero argentino, procedente del Feyenoord Rotterdam de los Países Bajos, que lo tenía a préstamo con el Leicester City de Inglaterra.



Se trata de una transferencia definitiva a cambio de 3.5 millones de dólares, firmando un contrato hasta el 2029, con opción a un año más.

3. Toluca reforzó su ataque con Pável Pérez

Pável Pérez | Dustin Markland/GettyImages

El campeón se sigue armando para poder hacerse con el tricampeonato.



César Luis Merlo notificó que el extremo izquierdo del Necaxa se unirá a las filas de los Diablos Rojos, pues estarían haciéndose con toda su carta.



El canterano chiva firmaría un contrato por los próximos cuatro años.

4. Monterrey acordó el contrato de Luca Orellano

Luca Orellano | Jeff Dean/GettyImages

Si bien se sabe que La Pandilla ya tiene todo listo para hacer oficial el fichaje del extremo derecho argentino del FC Cincinnati de la MLS, todavía faltaba detallar el tema de su contrato.



César Merlo avisó que el sudamericano firmará hasta diciembre del 2029, por lo que en los próximos días se anunciará su contratación.

5. Chivas cede a Alan Mozo al Pachuca

Alan Mozo | Simon Barber/GettyImages

El lateral derecho, que no entra en planes del Guadalajara, por fin tiene un nuevo destino y sería la Bella Airosa.



César Merlo compartió que el defensor será prestado por un año a los Tuzos, con opción de compra.



El tema del alto salario de Don Centros le ha costado al Rebaño Sagrado poder acomodarlo.

6. Miguel Merentiel, sigue sonando en México

Miguel Merentiel | ALEJANDRO PAGNI/GettyImages

En los últimos dos años, el uruguayo ha sido vinculado con diferentes equipos del balompié azteca, así que otra vez lo han puesto en la órbita.



Multimedios Deportes informó que la directiva de Tigres quiere al delantero del Boca Juniors de Argentina para armar un poderoso tridente a lado del francés André-Pierre Gignac y el argentino Ángel Correa.



El romperredes tiene contrato hasta diciembre del 2027 y las negociaciones podrían darse a partir de ocho millones de dólares.

7. Cruz Azul daría a Lorenzo Faravelli para cerrar fichaje

Lorenzo Faravelli | Azael Rodriguez/GettyImages

Se sabe que La Máquina Celeste tiene fuertes intenciones de hacerse con el argentino Agustín Palavecino del Necaxa, por eso, uno de sus planes sería involucrar a su compatriota en la negociación.



César Merlo indicó que los Rayos quieren mínimo ocho millones de dólares por su mediocampista, pero los de La Noria están explorando la posibilidad de entregar la carta del también mediocampista, así como una suma de dinero, para poder lograr su anhelado fichaje.

8. América por fin se hizo con Rodrigo Dourado

Rodrigo Dourado | Leopoldo Smith/GettyImages

El brasileño ya se despidió del Atlético San Luis porque ahora se unirá a las Águilas, algo que había querido desde hace varios mercados el técnico brasileño André Jardine, quien lo dirigió cuando estuvo con los Tuneros.



Se espera que el pivote arribe a la Ciudad de México la próxima semana para presentar los exámenes de rutina y ser anunciado.



César Merlo dijo que se trata de una transferencia definitiva por 1.5 millones de dólares, con un contrato por dos años con opción a uno más.

9. Puebla anunció el retorno de Kevin Velasco

Empezamos enero muy movidos 🫨 y con un nuevo Enfranjado que viene a enfrentar este reto con Tokio 🫵🏻😎



¡Bienvenido de vuelta, Kevin Velasco! 👊🏻 🔵⚪️ #LaFranjaNosUne🎽 pic.twitter.com/PSzxlEXxwA — Club Puebla🎽 (@ClubPueblaMX) January 2, 2026

El extremo derecho colombiano estuvo cedido con el Athletico Paranaense de Brasil, sin embargo, el equipo no ejecutó la opción de compra, así que retorno con el dueño de su carta.



A través de sus redes sociales, La Franja hizo oficial el regreso del cafetalero, que espera tener un gran desempeño.

10. ¿Brian García por Ralph Orquín?

Brian García | Agustin Cuevas/GettyImages

César Merlo informó que el Toluca y el América estarían cocinando un intercambio de laterales.



El Guameru arribaría al Nido a préstamo por un año con opción de compra, mientras El Demoledor llegaría con los mismos términos al Infierno.



El lateral derecho rompería su cesión con Pachuca para ser azulcrema.

11. Pumas tiene cuatro opciones al ataque

Ezequiel Ponce | Johnnie Izquierdo/GettyImages

Universidad Nacional estaría buscando más fuerza a la ofensiva, por eso, Mediotiempo comunicó que en su radar habría tres futbolistas: el paraguayo Robert Morales del Toluca, el colombiano Alfredo Morelos del Atlético Nacional de su país y el argentino Ezequiel Ponce del Houston Dynamo de la MLS.



De estos tres atacantes, el cafetalero podría quedar descartado ya que al parecer se mantendría con El Verdolaga hasta diciembre del 2029 tras haber llegado a un acuerdo con el Santos FC de Brasil, dueño de su carta.



Y finalmente, de acuerdo con la fuente, el delantero paraguayo Ronaldo Martínez del CA Platense de Argentina luce como la opción más viable.

12. Brian Rubio vuelve para jugar con Mazatlán

Brian Rubio | Sergio Mejia/GettyImages

Luego que los morados han perdido varios futbolistas por su pronta desaparición, se ha decidido que el centro delantero se quedará con ellos para el próximo semestre, después que estuviera a préstamo con el Herediano de Costa Rica, así lo dijo César Merlo.



El mismo atacante acepta que se va con un mal sabor de boca tras su paso por el cuadro tico, ya que no logró el objetivo de ser campeón, mas está tranquilo y agradecido con la institución porque lo dejó todo en el campo.

13. Yimmi Chará podría volver a México

Yimmi Chará | Andres Rot/GettyImages

Diferentes fuentes desde Colombia anunciaron que el extremo derecho colombiano está en el radar de varios equipos aztecas, aunque su prioridad es renovar con el Júnior de Barranquilla de su país.



Al parecer, el colombiano tiene propuestas de León y Xolos, además es seguido desde Brasil, así como por el Liverpool Montevideo de Uruguay y el Deportivo Cali de su país.

14. Chivas aún analiza el destino de Teun Wilke

Teun Wilke | Simon Barber/GettyImages

La semana pasada se comentó que el delantero podría irse a préstamo con el Atlante de la Liga de Expansión, ya que no entra en planes del Guadalajara, sin embargo, TVC Deportes indicó que la directiva aún busca cederlo a algún conjunto del máximo circuito.



Incluso ESPN habló del Deportivo La Coruña, mas las pláticas están sumamente avanzadas con los Potros de Hierro.

15. Tigres preguntó por Juan Manuel Sanabria

Juan Manuel Sanabria | Jam Media/GettyImages

La U de Nuevo León está buscando como reforzar el flanco izquierdo, por eso han puesto la mirada en el seleccionado uruguayo.



365Scores reveló que los regios podrían hacer una oferta que involucre al delantero argentino Nico Ibáñez, quien ya tuvo un pasado con los Tuneros.



Las otras opciones son el conocido caso del argentino Carlos Rotondi de Cruz Azul y Denzell García de Juárez.

16. Pumas alistaría oferta por Nico Ibáñez

Nico Ibáñez | Hector Vivas/GettyImages

De acuerdo con Claro Sports, la UNAM sigue teniendo al argentino como su delantero ideal, así que en los próximos días podría mandar una propuesta. Sin embargo, el obstáculo para lograr su fichaje se debería a su salario, ya que pocos pueden acercarse a lo que le paga Tigres.

17. San Luis repatriaría a Santiago Muñoz

Santiago Muñoz | Alika Jenner - Leagues Cup/GettyImages

El año pasado, el delantero dejó de entrar en planes de Santos Laguna y fue enviado a préstamo con el Sporting Kansas City de la MLS, pero ahora vivirá un nuevo desafío en suelo mexicano.



César Merlo dio a conocer que El Ranger pasaría a las filas de los Tuneros, quien habrían adquirido su carta de forma definitiva, ofreciéndole un contrato por dos años.



De hecho, el atacante ya reportó a la pretemporada de los potosinos.

18. Sebastián Córdova se volvió diablo

Iniciando el año y al ritmo de ‘Lloviendo Estrellas’ de Cristian Castro, el Toluca dio a conocer el fichaje del centrocampista, quien no renovó su vínculo con los Tigres.



El también extremo firmó hasta el 2029 con opción para renovar al 2030.

19. Desde Brasil buscan a Carlos Rotondi

Carlos Rotondi | Jam Media/GettyImages

Se sabe que el lateral izquierdo de Cruz Azul es pretendido por los Tigres, pero ahora hay un nuevo interesado y es el Vasco Da Gama de Brasil, así lo compartió FOX Sports. Pero tal como le sucede a otros clubes aztecas, La Máquina ha dejado en claro que el argentino sólo se marcharía si se paga la cláusula de rescisión que es de ocho millones de dólares.

20. Santos Laguna anunció a Ezequiel Bullaude

Tal como se había adelantado la semana pasada, por fin los Guerreros lograron concretar el fichaje del argentino, procedente de Xolos de Tijuana.



El mediocentro ofensivo fue mandado a préstamo por un año con opción de compra.

21. Javier Salas jugará en Venezuela

Javier Salas | Simon Barber/GettyImages

Luego de quedar fuera de Bravos de Juárez, el pivote emprenderá una nueva aventura fuera de México.



El centrocampista de 32 años se une al FBC Melgar de Perú, al cual se une como agente libre para firmar por un año.



El mexicano será dirigido por el peruano Juan Reynoso.

22. Ettson Ayón refuerza a Juárez

Ettson Ayón | Agustin Cuevas/GettyImages

César Merlo notificó que el delantero deja al León para irse al conjunto de Chihuahua, tratándose de una cesión por un año con opción de compra.



Este fin de semana, el atacante ya viajó a Ciudad Juárez para firmar su vínculo y entrenar a la par de sus compañeros.

23. Cruz Azul puso sus ojos en Léo Pereira

Léo Pereira | NurPhoto/GettyImages

De acuerdo con el portal Soy Fútbol, La Máquina tiene como objetivo al defensor brasileño, quien actualmente es una pieza clave en el Flamengo de su país. Sin embargo, El Mengao no está dispuesto a dejarlo ir tan fácil, exigiendo una oferta que supere los diez millones de euros.