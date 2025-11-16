Últimas noticias de fichajes de Liga MX: Mora, Brandon, García, Rodríguez, Espinoza, Solari, Gutiérrez, Borja y más

Ya concluyó la fase regular del Apertura 2025, de la Liga MX, así que los clubes que se mantienen con vida se preparan para tener un gran cierre y luchar por el título. No obstante, algunos equipos ya están pensando en cómo reforzarse para el año 2026.



Aquí te dejamos lo último del Fútbol de Estufa:

¡No te olvides de seguirnos también en nuestra cuenta de Instagram, sportsillustratedfutbol , y nuestra cuenta de Twitter, @_SIFutbol !

1. Benjamín Mora quedó fuera del Querétaro

Benjamín Mora | Manuel Guadarrama/GettyImages

Tal como lo especuló el estratega, no continuará su trayectoria al frente de Gallos Blancos para el Clausura 2026.



Tras dos torneos al mando, se marcha, ya que la directiva queretana, que para este semestre tuvo nuevos dueños, quiere formar su nuevo proyecto.



No obstante, El Malayo rápidamente tendría chamba porque es la principal opción para dirigir al Puebla, que decidió ponerle fin a la etapa del argentino Hernán Cristante.



El periodista Fernando Esquivel comunicó que La Franja le ha presentado una oferta por un año con opción a otro más de forma automática, esperando la respuesta en los próximos días.

2. Chivas tiene competencia por Brian Gutiérrez

Brian Gutiérrez | Harry Figiel/ISI Photos/GettyImages

El Guadalajara tiene en el radar a un mexicoamericano debido a que sólo puede utilizar elementos nacionales, pero lamentablemente, como siempre sucede, ya tiene rivales para poder concretar el fichaje aun cuando sus rivales sí pueden elegir elementos foráneos.



El centrocampista de 22 años del Chicago Fire de la MLS, que ya tiene su pasaporte mexicano, es seguido de cerca por América y Rayados, aunque todavía no hay una oferta formal, así lo dijo el periodista turco Ekrem Konur.

3. Toluca renovó a Luis García

RENOVADO. ✍️ Su nombre artístico es Luuuuuuis. pic.twitter.com/8XeDsHFTRa — Toluca FC (@TolucaFC) November 15, 2025

A través de sus redes sociales, los Diablos Rojos informaron sobre la renovación del cancerbero, que fue partícipe para la obtención del título.



El ex Jaguares de Chiapas se quedará con los choriceros hasta el 2027.

4. Pachuca ya anunció el arribo de Esteban Solari

🚀 | ¡Aterrizaje exitoso!



Solaris 1, llega a una nueva misión y ha tocado tierra en el Club de Futbol Pachuca con un aterrizaje perfecto.



¡Bienvenido, comandante Esteban! 🫡⚽ pic.twitter.com/CRnpvGFpfu — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) November 14, 2025

En la semana se había adelantado que los Tuzos habían elegido al argentino como su nuevo estratega en sustitución de Jaime Lozano.



Este fin de semana por fin los hidalguenses avisaron sobre la contratación del Tano, que buscará avanzar a la Liguilla venciendo a Pumas en el Play-In.

5. Ronaldo Nájera estará con el Atlético Madrileño

El San Luis informó que llegó a un acuerdo con los Colchoneros para la cesión por un año del mediocampista ofensivo al equipo de la tercera división de España.

6. Necaxa no cede en el tema Martín Varini

Martín Varini | Leopoldo Smith/GettyImages

Fer Esquivel reveló que los Rayos continúan con el plan de contratar al actual entrenador de Bravos. Es la opción principal para la directiva hidrocálida ofreciendo un año con opción a otro más.



Ante esto, los fronterizos tratan de evitar que el uruguayo los deje, así que le han manifestado su deseo de renovarlo por dos años. El charrúa tomará la decisión una vez que culmine su participación con los de Ciudad Juárez.

7. Rojas, Vegas y Garza regresan a Rayados

Johan Rojas | Jam Media/GettyImages

Si bien Monterrey continúa con vida en el certamen, ya tiene a sus primeros refuerzos de cara al siguiente torneo, pues culminan sus préstamos.



El extremo colombiano Johan Rojas acaba su estadía con Necaxa, el defensa chileno Sebastián Vegas termina su etapa con el Colo Colo de su país y finalmente, el pivote pone fin a su cesión con el Dundee FC de Escocia. No obstante, faltaría ver si el técnico español Domènèc Torrent los tendrá en cuenta o si deberán buscarse un nuevo destino.

8. Pumas entra en la puja por James Rodríguez

James Rodríguez | Leonardo Fernandez/GettyImages

De acuerdo al Diario Marca y otros reportes, Universidad Nacional quiere a un jugador de las condiciones del colombiano.



Asimismo, las fuentes indican que ya le habrían notificado al mediocampista que no van a pagarle el mismo sueldo que recibe en León.



Al parecer, un factor que ayudaría en la negociación sería el cancerbero tico Keylor Navas, quien fue compañero del ‘10’ cafetalero en el Real Madrid y eso podría convencerlo de arribar a CU.

9. Vázquez y Sepúlveda, opciones para Chivas

Brandon Vázquez | Scott Wachter/GettyImages

El reportero de Claro Sports, José María Garrido, reveló que entre las opciones que maneja la directiva rojiblanca están Brandon Vázquez y Ángel Sepúlveda.



El primero milita en la MLS con el Austin FC, pero la problemática para el Rebaño sería su alto salario, sin olvidar que volvió al país vecino por un tema familiar después de su paso por Rayados.



En el caso del Cuate, hoy en Cruz Azul, luce difícil que pueda dejar La Noria, aparte tuvo un paso muy poco grato con los tapatíos, donde casi no recibió oportunidad de jugar.



“Los dos delanteros que están en la mira del Guadalajara de cara al próximo torneo y que los va a buscar o que ya empezó a hacer gestiones. La primera opción que se tocó y que sí está difícil por el sueldo y porque parece que a Chivas le interesó y hoy ya no tanto: Brandon Vázquez”, explicó el comunicador en YouTube.



“Otra opción, ya pasó por Guadalajara y no le fue bien, viene de un pasado inmediato interesante: Ángel Sepúlveda. Creo que puede ser una apuesta interesante. Son dos jugadores que pueden jugar de espalda, que se pueden botar, recibir la pelota y guardarla. Hoy, Chivas no tiene ese delantero”, añadió en el video.

10. León tiene en la mira a Miguel Borja

Miguel Borja | Hernan Cortez/GettyImages

Reportes indican que el delantero colombiano del River Plate de Argentina ya había sonado anteriormente para arribar a La Fiera, sin embargo, no avanzaron en la negociación por la cláusula de rescisión que les pareció bastante alta.



Ahora, los Panzas Verdes habrían reactivado su interés, aprovechando que El Colibrí termina su vínculo con el Millonario.



De momento no hay nada concreto, pero se espera que en las próximas semanas haya más información.

11. Iván Rodríguez podría volver con León

Iván Rodríguez | Sergio Mejia/GettyImages

Según el periodista Paco Montes, el mediocampista del Necaxa tiene altas posibilidades de regresar al club esmeralda debido a sus buenas actuaciones con los Rayos.



El retorno del Jefecito se daría a petición del técnico Ignacio Ambriz, quien cree que el contención puede destacar en el C2026.

12. Gerardo Espinoza también es candidato en Puebla

Gerardo Espinoza | Simon Barber/GettyImages

Aparte de Benjamín Mora, el canterano rojinegro es una opción al banquillo de La Franja.



A través del programa de radio ‘Desde la Grada’, de Cadena In, se mencionó que el ex Querétaro y El Loco son las principales opciones.



Desde abril de este año, Espinoza no tiene equipo, aparte en el pasado ya había estado en el radar de los poblanos, equipo al que también defendió como futbolista profesional.