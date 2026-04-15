Últimas noticias de fichajes de Liga MX: Ozziel Herrera, Brian Ocampo, Elías Montiel, Ezequiel Bullaude y San Román

Estamos a tres jornadas de culminar la fase regular del Torneo Clausura 2026, de la Liga MX. Posteriormente vendrá la Liguilla y aunque se habló en un principio de un mercado de fichajes para dicha fase debido a que algunos clubes perderán a sus jugadores por la concentración del Mundial 2026, eso no sucederá.



De cualquier forma, varios equipos ya están pensando en el futuro, por lo que los rumores de altas y bajas rumbo al Apertura 2026 han dado inicio.



Aquí están las últimas noticias del Fútbol de Estufa:

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1. El Feyenoord está interesado en Ozziel Herrera

Ozziel Herrera | JULIO CESAR AGUILAR/GettyImages

Se dio a conocer que el equipo de los Países Bajos estaría buscando llevarse al extremo derecho de los Tigres.



Multimedios reportó que el agente del atacante, Matías Bunge, fue este lunes al Centro de Entrenamiento Tigres para platicar con el director deportivo de los regios, Gerardo Torrado, y conocer las condiciones del jugador. No obstante, por ahora no habría ninguna oferta formal, pero los de Rotterdam ya lo tienen en mente como refuerzo.

2. Brian Ocampo suena para la Liga MX

Brian Ocampo | NurPhoto/GettyImages

El diario MARCA compartió que el uruguayo de 26 años, que milita en el Cádiz de la Segunda División de España, termina contrato el próximo 30 de junio y al parecer, su destino más probable es México.



Supuestamente los dos más interesados en el extremo izquierdo son América y Monterrey, quienes en los últimos mercados de fichajes han buscado reforzar la banda izquierda.

3. América ya puso el ojo en Ezequiel Bullaude

Ezequiel Bullaude | Rodrigo Oropeza/GettyImages

Tanto el diario MARCA como El Universal informaron que el mediocampista de Santos Laguna está en la carpeta de posibles refuerzos de las Águilas.



El centrocampista argentino está a préstamo desde Xolos, con el afán de sumar más minutos, lo cual ha conseguido, pues ha sido de lo más destacado de los laguneros.

4. Santiago San Román, posible objetivo de Monterrey

Santiago San Román | Jam Media/GettyImages

Los periodistas de TUDN, Sergio Treviño y Vladimir García, revelaron que la directiva de La Pandilla tiene al director deportivo del Toluca como el reemplazo ideal para Antonio ‘Tato’ Noriega, quien suena con fuerza para marcharse del club una vez que culmine la presente temporada.



No obstante, luce difícil que puedan sacar al directivo del Estado de México porque ya rechazó ofertas de la MLS para estar totalmente concentrado con los Diablos Rojos.

5. Interés de Chivas por Elías Montiel

Elías Montiel | Rodrigo Oropeza/GettyImages

A través de su canal de YouTube, el periodista Jesús Hernández reveló que el director deportivo rojiblanco Javier Mier tiene la intención de fichar al centrocampista de Pachuca para el siguiente semestre.



Sumado a ello, El Futbolero divulgó que el Guadalajara buscaría un intercambio, ofreciendo a Yael Padilla por el mundialista sub-20, mas parece poco viable porque el canterano tuzo está tasado en 20 millones de dólares, mientras el rojiblanco apenas vale cuatro mdd.