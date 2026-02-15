Edwin Díaz sobre representar a Puerto Rico en el Clásico Mundial: "Fue un sí fácil"

El nuevo cerrador de Los Angeles Dodgers, Edwin Díaz, declaró en el marco de los entrenamientos primaverales del equipo que lanzar con Puerto Rico en el Clásico Mundial de Béisbol de 2026 nunca estuvo en duda, pese a la dura lesión que sufrió en la justa de 2023.

"Fue un sí fácil", dijo Díaz sobre tener la oportunidad de jugar la primera ronda del Clásico en el Estadio Hiram Bithorn de Puerto Rico ante su familia y afición.

La adición de Díaz al bullpen del manager Yadier Molina fue un bálsamo tras las bajas de las estrellas Francisco Lindor y Carlos Correa, quienes no contaron con las aprobaciones de sus seguros para participar en el evento. Días después se supo que el campocorto de los Mets de Nueva York y quien iba a ser el capitán del Team Rubio tuvo que pasar por el quirófano para reparar una lesión en su mano izquierda.

Por su parte, Díaz, quien sufrió una ruptura del tendón rotuliano de la rodilla derecha en aquella edición de 2023, aseguró que nunca dudó en no estar en el Clásico con la selección boricua y que sólo esperó por el visto bueno del seguro para confirmar su asistencia.

Dodgers closer Edwin Diaz, who suffered a season-ending knee injury in the 2023 WBC, says he had no hesitation signing up to pitch for Puerto Rico in this year's WBC since the first rounds will be played in Puerto Rico in front of friends and family. "That was an easy yes.'

La lesión de Díaz en aquel Clásico Mundial ocurrió el pasado 15 de marzo de 2023, mientras celebraba en el montículo junto a sus compañeros de la selección de Puerto Rico tras asegurar la victoria 5-2 frente a la República Dominicana y avanzar a los cuartos de final. Debido a la gravedad de la lesión, tuvo que ser operado al día siguiente y se perdió toda la temporada 2024 de las Grandes Ligas con los Mets de Nueva York.

Díaz se despidió del Clásico con dos entradas trabajadas con cuatro ponches, un hit permitido, un salvado y efectividad inmaculada (0.00). En su última aparición, lanzó una novena entrada perfecta con tres ponches consecutivos frente a Ketel Marte, Jean Segura y Teoscar Hernández para sellar la clasificación de su equipo.

Cabe recordar que Díaz firmó con los Dodgers un pacto de tres años y 69 millones de dólares garantizados, cobrando $17.000.000 en 2026, mientras que su sueldo subirá hasta los $26.000.000 millones tanto en 2027 como en 2028. La magnitud del contrato hizo que existieran dudas hasta el final con su participación en el Clásico.

Díaz demostró en 2025 ser uno de los mejores relevistas de las Grandes Ligas, no en vano fue invitado al Juego de Estrellas con el uniforme de los Mets. El derecho de 31 años de edad dejó 1.63 de efectividad con 98 ponches, 21 boletos, 2.28 de FIP, 0.874 de WHIP y 28 salvados en 66.1 innings de trabajo.

